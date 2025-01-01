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Путин поручил ввести единый экзамен по русскому в вузах для иностранцев - РИА Новости, 01.01.2025
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17:02 01.01.2025 (обновлено: 20:45 01.01.2025)
https://ria.ru/20250101/putin-1992248799.html
Путин поручил ввести единый экзамен по русскому в вузах для иностранцев
Путин поручил ввести единый экзамен по русскому в вузах для иностранцев - РИА Новости, 01.01.2025
Путин поручил ввести единый экзамен по русскому в вузах для иностранцев
Президент России Владимир Путин поручил кабмину представить предложения по введению единого вступительного испытания по русскому языку для иностранцев,... РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T17:02:00+03:00
2025-01-01T20:45:00+03:00
общество
россия
владимир путин
михаил мишустин
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину представить предложения по введению единого вступительного испытания по русскому языку для иностранцев, поступающих в российские вузы.Перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России опубликован на сайте Кремля. Правительству поручено представить предложения по введению стандартизированного вступительного экзамена и порядку его проведения, а также определению требований к уровню владения русским языком для иностранных граждан, планирующих получать высшее образование в российских образовательных и научных организациях.Срок исполнения поручения — 1 мая 2025 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20250101/putin-1992246841.html
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общество, россия, владимир путин, михаил мишустин
Общество, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Путин поручил ввести единый экзамен по русскому в вузах для иностранцев

Путин поручил ввести единый экзамен по русскому для абитуриентов-иностранцев

© РИА Новости / Олег ВязьмитиновУчебники и пособия по изучению русского языка
Учебники и пособия по изучению русского языка - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© РИА Новости / Олег Вязьмитинов
Учебники и пособия по изучению русского языка
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину представить предложения по введению единого вступительного испытания по русскому языку для иностранцев, поступающих в российские вузы.
Перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России опубликован на сайте Кремля.
Ученик на уроке русского языка - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
Путин поручил оснастить школы новых регионов для занятий по русскому языку
Вчера, 16:47
Правительству поручено представить предложения по введению стандартизированного вступительного экзамена и порядку его проведения, а также определению требований к уровню владения русским языком для иностранных граждан, планирующих получать высшее образование в российских образовательных и научных организациях.
Срок исполнения поручения — 1 мая 2025 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Посетительница в библиотеке - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
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Вчера, 16:34
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинМихаил Мишустин
 
 
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