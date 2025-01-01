https://ria.ru/20250101/putin-1992248799.html

Путин поручил ввести единый экзамен по русскому в вузах для иностранцев

Путин поручил ввести единый экзамен по русскому в вузах для иностранцев - РИА Новости, 01.01.2025

Путин поручил ввести единый экзамен по русскому в вузах для иностранцев

Президент России Владимир Путин поручил кабмину представить предложения по введению единого вступительного испытания по русскому языку для иностранцев,... РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T17:02:00+03:00

2025-01-01T17:02:00+03:00

2025-01-01T20:45:00+03:00

общество

россия

владимир путин

михаил мишустин

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину представить предложения по введению единого вступительного испытания по русскому языку для иностранцев, поступающих в российские вузы.Перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России опубликован на сайте Кремля. Правительству поручено представить предложения по введению стандартизированного вступительного экзамена и порядку его проведения, а также определению требований к уровню владения русским языком для иностранных граждан, планирующих получать высшее образование в российских образовательных и научных организациях.Срок исполнения поручения — 1 мая 2025 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20250101/putin-1992246841.html

https://ria.ru/20250101/biblioteki-1992245434.html

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общество, россия, владимир путин, михаил мишустин