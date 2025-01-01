https://ria.ru/20250101/putin-1992248799.html
Путин поручил ввести единый экзамен по русскому в вузах для иностранцев
Путин поручил ввести единый экзамен по русскому в вузах для иностранцев - РИА Новости, 01.01.2025
Путин поручил ввести единый экзамен по русскому в вузах для иностранцев
Президент России Владимир Путин поручил кабмину представить предложения по введению единого вступительного испытания по русскому языку для иностранцев,... РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T17:02:00+03:00
2025-01-01T17:02:00+03:00
2025-01-01T20:45:00+03:00
общество
россия
владимир путин
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18875/18/188751869_0:414:3872:2592_1920x0_80_0_0_597658b2df8c0baed83ca86384f79ed5.jpg
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину представить предложения по введению единого вступительного испытания по русскому языку для иностранцев, поступающих в российские вузы.Перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России опубликован на сайте Кремля. Правительству поручено представить предложения по введению стандартизированного вступительного экзамена и порядку его проведения, а также определению требований к уровню владения русским языком для иностранных граждан, планирующих получать высшее образование в российских образовательных и научных организациях.Срок исполнения поручения — 1 мая 2025 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20250101/putin-1992246841.html
https://ria.ru/20250101/biblioteki-1992245434.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18875/18/188751869_337:0:3793:2592_1920x0_80_0_0_fd31f33476c5f24357c941e59846f128.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, михаил мишустин
Общество, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Путин поручил ввести единый экзамен по русскому в вузах для иностранцев
Путин поручил ввести единый экзамен по русскому для абитуриентов-иностранцев