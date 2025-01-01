https://ria.ru/20250101/putin-1992246943.html
В списки внеклассного чтения включат современные произведения
В списки внеклассного чтения включат современные произведения - РИА Новости, 01.01.2025
В списки внеклассного чтения включат современные произведения
Президент России Владимир Путин поручил включить литературные патриотические произведения современных авторов в списки рекомендованных для внеклассного чтения... РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T16:50:00+03:00
2025-01-01T16:50:00+03:00
2025-01-01T16:57:00+03:00
россия
владимир путин
сергей кравцов
общество
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил включить литературные патриотические произведения современных авторов в списки рекомендованных для внеклассного чтения. Перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России опубликован на сайте Кремля. "Минпросвещения России: предусмотреть включение литературных произведений патриотической направленности, созданных современными писателями, в списки рекомендованных произведений для внеклассного чтения", - говорится в перечне поручений. Срок исполнения - 1 июня 2025 года. Ответственным назначен министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
https://ria.ru/20250101/meropriyatiya-1992246228.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, сергей кравцов, общество
Россия, Владимир Путин, Сергей Кравцов, Общество
В списки внеклассного чтения включат современные произведения
В списки внеклассного чтения включат современные патриотические произведения