https://ria.ru/20250101/putin-1992246053.html

Путин поручил госорганам содействовать проведению книжных фестивалей

Путин поручил госорганам содействовать проведению книжных фестивалей - РИА Новости, 01.01.2025

Путин поручил госорганам содействовать проведению книжных фестивалей

Президент России Владимир Путин поручил госорганам оказывать содействие в организации и проведении книжных фестивалей. РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T16:39:00+03:00

2025-01-01T16:39:00+03:00

2025-01-01T17:06:00+03:00

россия

владимир путин

ольга любимова

максут шадаев

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил госорганам оказывать содействие в организации и проведении книжных фестивалей. Президент утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ, состоявшегося 5 ноября 2024 года. "Минкультуры России совместно с Минцифры России, Администрацией президента РФ и исполнительными органами субъектов РФ оказывать содействие в организации и проведении книжных фестивалей и ярмарок, включая ежегодное проведение Всероссийской недели детской книги", - говорится на сайте Кремля. По данному вопросу ожидается доклад до 1 марта 2025 года, далее - один раз в год. Ответственными назначены министр культуры РФ Ольга Любимова, министр цифрового развития РФ Максут Шадаев, советник президента РФ Елена Ямпольская и высшие должностные лица субъектов РФ.

https://ria.ru/20250101/putin-1992244729.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, ольга любимова, максут шадаев, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)