https://ria.ru/20250101/putin-1992246053.html
Путин поручил госорганам содействовать проведению книжных фестивалей
Путин поручил госорганам содействовать проведению книжных фестивалей - РИА Новости, 01.01.2025
Путин поручил госорганам содействовать проведению книжных фестивалей
Президент России Владимир Путин поручил госорганам оказывать содействие в организации и проведении книжных фестивалей. РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T16:39:00+03:00
2025-01-01T16:39:00+03:00
2025-01-01T17:06:00+03:00
россия
владимир путин
ольга любимова
максут шадаев
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951526988_0:134:3072:1862_1920x0_80_0_0_8df63cf656f397313a77e3cdd87d745c.jpg
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил госорганам оказывать содействие в организации и проведении книжных фестивалей. Президент утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ, состоявшегося 5 ноября 2024 года. "Минкультуры России совместно с Минцифры России, Администрацией президента РФ и исполнительными органами субъектов РФ оказывать содействие в организации и проведении книжных фестивалей и ярмарок, включая ежегодное проведение Всероссийской недели детской книги", - говорится на сайте Кремля. По данному вопросу ожидается доклад до 1 марта 2025 года, далее - один раз в год. Ответственными назначены министр культуры РФ Ольга Любимова, министр цифрового развития РФ Максут Шадаев, советник президента РФ Елена Ямпольская и высшие должностные лица субъектов РФ.
https://ria.ru/20250101/putin-1992244729.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951526988_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_222e7ee59a8650919b3ab4041c2d0ce1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, ольга любимова, максут шадаев, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Россия, Владимир Путин, Ольга Любимова, Максут Шадаев, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России), Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
Путин поручил госорганам содействовать проведению книжных фестивалей
Путин поручил госорганам оказывать содействие в организации книжных фестивалей