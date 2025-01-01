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Путин поручил госорганам содействовать проведению книжных фестивалей - РИА Новости, 01.01.2025
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16:39 01.01.2025 (обновлено: 17:06 01.01.2025)
https://ria.ru/20250101/putin-1992246053.html
Путин поручил госорганам содействовать проведению книжных фестивалей
Путин поручил госорганам содействовать проведению книжных фестивалей - РИА Новости, 01.01.2025
Путин поручил госорганам содействовать проведению книжных фестивалей
Президент России Владимир Путин поручил госорганам оказывать содействие в организации и проведении книжных фестивалей. РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T16:39:00+03:00
2025-01-01T17:06:00+03:00
россия
владимир путин
ольга любимова
максут шадаев
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил госорганам оказывать содействие в организации и проведении книжных фестивалей. Президент утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ, состоявшегося 5 ноября 2024 года. "Минкультуры России совместно с Минцифры России, Администрацией президента РФ и исполнительными органами субъектов РФ оказывать содействие в организации и проведении книжных фестивалей и ярмарок, включая ежегодное проведение Всероссийской недели детской книги", - говорится на сайте Кремля. По данному вопросу ожидается доклад до 1 марта 2025 года, далее - один раз в год. Ответственными назначены министр культуры РФ Ольга Любимова, министр цифрового развития РФ Максут Шадаев, советник президента РФ Елена Ямпольская и высшие должностные лица субъектов РФ.
https://ria.ru/20250101/putin-1992244729.html
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россия, владимир путин, ольга любимова, максут шадаев, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Россия, Владимир Путин, Ольга Любимова, Максут Шадаев, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России), Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
Путин поручил госорганам содействовать проведению книжных фестивалей

Путин поручил госорганам оказывать содействие в организации книжных фестивалей

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкКнижный фестиваль "Красная площадь" в Москве
Книжный фестиваль Красная площадь в Москве - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Книжный фестиваль "Красная площадь" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил госорганам оказывать содействие в организации и проведении книжных фестивалей.
Президент утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ, состоявшегося 5 ноября 2024 года.
«
"Минкультуры России совместно с Минцифры России, Администрацией президента РФ и исполнительными органами субъектов РФ оказывать содействие в организации и проведении книжных фестивалей и ярмарок, включая ежегодное проведение Всероссийской недели детской книги", - говорится на сайте Кремля.
По данному вопросу ожидается доклад до 1 марта 2025 года, далее - один раз в год. Ответственными назначены министр культуры РФ Ольга Любимова, министр цифрового развития РФ Максут Шадаев, советник президента РФ Елена Ямпольская и высшие должностные лица субъектов РФ.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
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РоссияВладимир ПутинОльга ЛюбимоваМаксут ШадаевМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
 
 
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