https://ria.ru/20250101/putin-1992235727.html
Путин поручил расширить использование ИИ для обучения школьников
Путин поручил расширить использование ИИ для обучения школьников - РИА Новости, 01.01.2025
Путин поручил расширить использование ИИ для обучения школьников
Президент России Владимир Путин поручил представить предложения по использованию искусственного интеллекта для дополнительного обучения школьников. РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T15:07:00+03:00
2025-01-01T15:07:00+03:00
2025-01-01T15:08:00+03:00
общество
россия
владимир путин
михаил мишустин
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил представить предложения по использованию искусственного интеллекта для дополнительного обучения школьников. Перечень поручений по итогам конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации: представить предложения по расширению использования технологий искусственного интеллекта для дополнительного обучения и консультирования школьников по общеобразовательным предметам с учётом федеральных государственных образовательных стандартов", - говорится в документе. Срок исполнения - 15 марта 2025 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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общество, россия, владимир путин, михаил мишустин
Общество, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Путин поручил расширить использование ИИ для обучения школьников
Путин поручил представить предложения по применению ИИ для обучения школьников