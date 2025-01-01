Рейтинг@Mail.ru
СМИ рассказали о крупном провале США на Украине в 2024 году - РИА Новости, 01.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:43 01.01.2025
https://ria.ru/20250101/proval-1992238257.html
СМИ рассказали о крупном провале США на Украине в 2024 году
СМИ рассказали о крупном провале США на Украине в 2024 году - РИА Новости, 01.01.2025
СМИ рассказали о крупном провале США на Украине в 2024 году
Провал американских танков Abrams на Украине был одним из значимых военных моментов 2024 года, пишет Military Watch Magazine. РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T15:43:00+03:00
2025-01-01T15:43:00+03:00
технологии
санкт-петербург
франция
вооруженные силы рф
украина
в мире
сша
m1a2 abrams
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1b/1942695823_0:56:1131:692_1920x0_80_0_0_d8eadb13e244fc5f711f6e2d0c6e57e0.jpg
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Провал американских танков Abrams на Украине был одним из значимых военных моментов 2024 года, пишет Military Watch Magazine."Хотя танк Abrams за свою историю применения повидал сравнительно немного интенсивных боев, а западные и украинские источники повсеместно превозносили его поставки как переломный момент в ходе конфликта, быстро выросшие потери единиц в небольшом украинском арсенале, как и в случае с Leopard 2 и другими западными танками, сильно подорвали репутацию этой бронетехники", — говорится в материале.Журналисты напомнили, что американский танк плохо зарекомендовал себя в первой половине прошлого года из-за потерь, понесенных сразу после начала его применения, но украинцы все равно через какое-то время снова продолжили использовать Abrams в боях с российскими военными, что привело к последующему уничтожению единиц бронетехники.Летом 2024 года телеканал CNN опубликовал репортаж с Украины, где украинские военные жалуются на проблемы переданных им американских танков Abrams, которые становятся "целью номер один" на поле боя для ВС России. В частности, они заявляют о недостаточной броне, технических проблемах, а также нехватке боеприпасов.В Санкт-Петербурге в ноябре прошлого года открылась выставка трофейной техники, захваченной военнослужащими группировки войск "Север" на Харьковском и Сумском направлениях в ходе проведения специальной военной операции. Среди представленной техники — американский танк Abrams, американская боевая машина пехоты Bradley и бронетранспортеры М113, канадская бронемашина Senator, британская бронемашина Mastiff, украинская бронированная машина "Казак", колесный танк AMX-10 производства Франции, финский бронетранспортер SISU, противоминно-засадная машина Kirpi производства Турции и другие.
https://ria.ru/20250101/zelenskiy-1992229803.html
https://ria.ru/20250101/zelenskiy-1992228368.html
санкт-петербург
франция
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1b/1942695823_67:0:990:692_1920x0_80_0_0_41ae85aa2526fcedfebe4a85181a3329.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, санкт-петербург, франция, вооруженные силы рф, украина, в мире, сша, m1a2 abrams, m1 abrams, вооруженные силы украины
Технологии, Санкт-Петербург, Франция, Вооруженные силы РФ, Украина, В мире, США, M1A2 Abrams, M1 Abrams, Вооруженные силы Украины
СМИ рассказали о крупном провале США на Украине в 2024 году

MWM назвал провал танков Abrams на Украине одним из значимых моментов 2024 года

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкПодбитый танк Abrams
Подбитый танк Abrams - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Подбитый танк Abrams. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Провал американских танков Abrams на Украине был одним из значимых военных моментов 2024 года, пишет Military Watch Magazine.
«
"Хотя танк Abrams за свою историю применения повидал сравнительно немного интенсивных боев, а западные и украинские источники повсеместно превозносили его поставки как переломный момент в ходе конфликта, быстро выросшие потери единиц в небольшом украинском арсенале, как и в случае с Leopard 2 и другими западными танками, сильно подорвали репутацию этой бронетехники", — говорится в материале.
Кадр обращения Владимира Зелеского - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
Зеленский сделал новогоднее обращение на странном фоне
Вчера, 13:58
Журналисты напомнили, что американский танк плохо зарекомендовал себя в первой половине прошлого года из-за потерь, понесенных сразу после начала его применения, но украинцы все равно через какое-то время снова продолжили использовать Abrams в боях с российскими военными, что привело к последующему уничтожению единиц бронетехники.
Летом 2024 года телеканал CNN опубликовал репортаж с Украины, где украинские военные жалуются на проблемы переданных им американских танков Abrams, которые становятся "целью номер один" на поле боя для ВС России. В частности, они заявляют о недостаточной броне, технических проблемах, а также нехватке боеприпасов.
В Санкт-Петербурге в ноябре прошлого года открылась выставка трофейной техники, захваченной военнослужащими группировки войск "Север" на Харьковском и Сумском направлениях в ходе проведения специальной военной операции. Среди представленной техники — американский танк Abrams, американская боевая машина пехоты Bradley и бронетранспортеры М113, канадская бронемашина Senator, британская бронемашина Mastiff, украинская бронированная машина "Казак", колесный танк AMX-10 производства Франции, финский бронетранспортер SISU, противоминно-засадная машина Kirpi производства Турции и другие.
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в бундестаге - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
В Раде потребовали жестких мер против Зеленского
Вчера, 13:21
 
ТехнологииСанкт-ПетербургФранцияВооруженные силы РФУкраинаВ миреСШАM1A2 AbramsM1 AbramsВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала