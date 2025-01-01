https://ria.ru/20250101/proval-1992238257.html

СМИ рассказали о крупном провале США на Украине в 2024 году

СМИ рассказали о крупном провале США на Украине в 2024 году - РИА Новости, 01.01.2025

СМИ рассказали о крупном провале США на Украине в 2024 году

Провал американских танков Abrams на Украине был одним из значимых военных моментов 2024 года, пишет Military Watch Magazine. РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T15:43:00+03:00

2025-01-01T15:43:00+03:00

2025-01-01T15:43:00+03:00

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Провал американских танков Abrams на Украине был одним из значимых военных моментов 2024 года, пишет Military Watch Magazine."Хотя танк Abrams за свою историю применения повидал сравнительно немного интенсивных боев, а западные и украинские источники повсеместно превозносили его поставки как переломный момент в ходе конфликта, быстро выросшие потери единиц в небольшом украинском арсенале, как и в случае с Leopard 2 и другими западными танками, сильно подорвали репутацию этой бронетехники", — говорится в материале.Журналисты напомнили, что американский танк плохо зарекомендовал себя в первой половине прошлого года из-за потерь, понесенных сразу после начала его применения, но украинцы все равно через какое-то время снова продолжили использовать Abrams в боях с российскими военными, что привело к последующему уничтожению единиц бронетехники.Летом 2024 года телеканал CNN опубликовал репортаж с Украины, где украинские военные жалуются на проблемы переданных им американских танков Abrams, которые становятся "целью номер один" на поле боя для ВС России. В частности, они заявляют о недостаточной броне, технических проблемах, а также нехватке боеприпасов.В Санкт-Петербурге в ноябре прошлого года открылась выставка трофейной техники, захваченной военнослужащими группировки войск "Север" на Харьковском и Сумском направлениях в ходе проведения специальной военной операции. Среди представленной техники — американский танк Abrams, американская боевая машина пехоты Bradley и бронетранспортеры М113, канадская бронемашина Senator, британская бронемашина Mastiff, украинская бронированная машина "Казак", колесный танк AMX-10 производства Франции, финский бронетранспортер SISU, противоминно-засадная машина Kirpi производства Турции и другие.

https://ria.ru/20250101/zelenskiy-1992229803.html

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