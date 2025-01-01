СМИ рассказали о крупном провале США на Украине в 2024 году
MWM назвал провал танков Abrams на Украине одним из значимых моментов 2024 года
Подбитый танк Abrams. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Провал американских танков Abrams на Украине был одним из значимых военных моментов 2024 года, пишет Military Watch Magazine.
«
"Хотя танк Abrams за свою историю применения повидал сравнительно немного интенсивных боев, а западные и украинские источники повсеместно превозносили его поставки как переломный момент в ходе конфликта, быстро выросшие потери единиц в небольшом украинском арсенале, как и в случае с Leopard 2 и другими западными танками, сильно подорвали репутацию этой бронетехники", — говорится в материале.
Журналисты напомнили, что американский танк плохо зарекомендовал себя в первой половине прошлого года из-за потерь, понесенных сразу после начала его применения, но украинцы все равно через какое-то время снова продолжили использовать Abrams в боях с российскими военными, что привело к последующему уничтожению единиц бронетехники.
Летом 2024 года телеканал CNN опубликовал репортаж с Украины, где украинские военные жалуются на проблемы переданных им американских танков Abrams, которые становятся "целью номер один" на поле боя для ВС России. В частности, они заявляют о недостаточной броне, технических проблемах, а также нехватке боеприпасов.
В Санкт-Петербурге в ноябре прошлого года открылась выставка трофейной техники, захваченной военнослужащими группировки войск "Север" на Харьковском и Сумском направлениях в ходе проведения специальной военной операции. Среди представленной техники — американский танк Abrams, американская боевая машина пехоты Bradley и бронетранспортеры М113, канадская бронемашина Senator, британская бронемашина Mastiff, украинская бронированная машина "Казак", колесный танк AMX-10 производства Франции, финский бронетранспортер SISU, противоминно-засадная машина Kirpi производства Турции и другие.
В Раде потребовали жестких мер против Зеленского
Вчера, 13:21