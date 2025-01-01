Рейтинг@Mail.ru
В Греции прокомментировали председательство Польши в Совете ЕС - РИА Новости, 01.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:42 01.01.2025
https://ria.ru/20250101/polsha-1992208088.html
В Греции прокомментировали председательство Польши в Совете ЕС
В Греции прокомментировали председательство Польши в Совете ЕС - РИА Новости, 01.01.2025
В Греции прокомментировали председательство Польши в Совете ЕС
Польше во время председательства в Совете ЕС придется исправлять свои собственные ошибки десятилетней давности в сельскохозяйственной политике, которые нанесли... РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T07:42:00+03:00
2025-01-01T07:42:00+03:00
в мире
польша
украина
варшава
нотис мариас
дональд туск
анджей дуда
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_3afa14b8206aa7c267e205c0d3b05f14.jpg
АФИНЫ, 1 янв - РИА Новости. Польше во время председательства в Совете ЕС придется исправлять свои собственные ошибки десятилетней давности в сельскохозяйственной политике, которые нанесли ущерб европейским фермерам и животноводам, так бывший депутат Европарламента, профессор институтов ЕС в Университете Крита Нотис Мариас прокомментировал польское председательство. С 1 января 2025 года Польша будет председательствовать в Совете ЕС в течение шести месяцев, поэтому, по словам Мариаса, все внимание к европейским событиям теперь будет сосредоточено на Варшаве. "Приоритеты, уже объявленные польским председательством, естественно, включают европейскую оборону и безопасность, с особым вниманием к событиям на Украине, а также миграцию. В то же время, согласно официальным заявлениям польского председательства, вопрос европейского сельского хозяйства и животноводства, и в частности Единой сельскохозяйственной политики (ЕСХП), также будет представлять большой интерес для правительства Дональда Туска, поскольку Польша имеет чрезвычайно обширный сельскохозяйственный и животноводческий сектор", - сказал политик. По его словам, все это происходит в то время, когда европейские фермеры "уже начали прогревать двигатели своих тракторов по случаю заключения соглашения между ЕС и МЕРКОСУР, и не только по этому поводу". "Огромные выступления фермеров в начале 2024 года во Франции, Германии, Бельгии, Италии, Испании, Греции и других странах ЕС чрезвычайно ясно высветили проблемы, с которыми столкнулись европейские фермеры в результате безрассудного открытия европейской экономики для массового импорта сельскохозяйственной и животноводческой продукции из третьих стран из-за неолиберальной политики глобализации, которую брюссельская иерархия с религиозным благочестием продвигает с конца 1990-х годов. Основным рецептом был отказ от фундаментального принципа преференций Сообщества, который защищал европейских фермеров и был краеугольным камнем ЕСХП", - сказал Мариас. Он напомнил, что с середины 2010-х годов неолиберальная брюссельская иерархия с Дональдом Туском, занимавшим пост председателя Европейского совета в 2014-2019 годах, выступали за массовый импорт сельскохозяйственной продукции из третьих стран как через механизм тарифных квот, так и через различные торговые соглашения. Среди них политик назвал Соглашения о свободной торговле ЕС с Австралией и Новой Зеландией, заключение Всеобъемлющего экономического и торгового соглашения между ЕС и Канадой – "знаменитого CETA (лат.), которое Дональд Туск не только сам подписал, но и продвигал его", соглашение между ЕС и странами Южной Африкой и соглашение о свободной торговле с Украиной. "Польское председательство в Совете ЕС "рвет на себе одежды" ради якобы защиты европейского сельского хозяйства и животноводства, но десять лет назад, в марте 2015 года, по предложению Еврокомиссии Европейский парламент одобрил доклад тогдашнего евродепутата и нынешнего президента Польши Анджея Дуды о тарифных квотах ЕС", - сказал Мариас. По его словам, он тогда голосовал против доклада, подчеркивая, что открытие тарифных квот ЕС на говядину, свинину, птицу, пшеницу нанесет ущерб фермерам и животноводам ЕС. "Но тогдашние польские евродепутаты не остановились на этом, они также сыграли ведущую роль в открытии европейской экономики для нерационального, нерегулируемого и необлагаемого налогами импорта сельскохозяйственной и животноводческой продукции сомнительного качества из Украины. В этом контексте тогдашний польский евродепутат Ярослав Валенса, член Европейской народной партии и сын лидера "Солидарности" Леха Валенсы, ныне член нижней палаты парламента Польши, в своем докладе летом 2017 года рекомендовал "применить временные автономные торговые меры для Украины", - сказал Мариас. "Я проголосовал против этого доклада в июле 2017 года, указав, что из-за соглашения о свободной торговле между ЕС и Украиной европейские фермеры, и особенно греческие фермеры, столкнутся с нечестной конкуренцией в отношении зерновых, виноградарства, меда, молочных продуктов и мяса", - заявил политик. "Теперь министерство сельского хозяйства Польши бегает по кругу, и ему приходится устранять последствия политики не только Туска, но и Дуды, Валенсы и тех польских евродепутатов, которые, будучи сторонниками неолиберальной глобализации, играли ведущую роль в открытии европейской сельскохозяйственной экономики для мировых рынков", - сказал Мариас. Он подчеркнул, что все это происходит в контексте военной экономики, объявленной главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, лидерами франко-германской оси и самим Туском. "Такая экономика предполагает ограничение средств ЕС на ЕСХП и перевод их на расходы на производство вооружений, что приведет к снижению уровня жизни европейских фермеров и дальнейшему раздуванию прибылей американской и европейской военной промышленности", - заметил политик. "Хотя в официальной программе польского председательства в Совете ЕС Варшава обещает принять меры, "необходимые для устранения рыночных искажений", следует остерегаться различных польских бывших европейских чиновников, таких как Туск, Дуда и Валенса, которые сейчас занимают важные посты в Варшаве и которые за время своей работы в Брюсселе открыли европейское сельское хозяйство и животноводство для международных рынков", - сказал Мариас.
https://ria.ru/20241231/duda-1992195095.html
https://ria.ru/20241221/polsha-1990599263.html
https://ria.ru/20241223/udobreniya-1990765958.html
польша
украина
варшава
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_0f8d5cfdbbcada8f8749f1435cfb675b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, украина, варшава, нотис мариас, дональд туск, анджей дуда, евросоюз, еврокомиссия, европарламент
В мире, Польша, Украина, Варшава, Нотис Мариас, Дональд Туск, Анджей Дуда, Евросоюз, Еврокомиссия, Европарламент
В Греции прокомментировали председательство Польши в Совете ЕС

Экс-депутат Мариас: Польше придется исправлять ошибки десятилетней давности

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АФИНЫ, 1 янв - РИА Новости. Польше во время председательства в Совете ЕС придется исправлять свои собственные ошибки десятилетней давности в сельскохозяйственной политике, которые нанесли ущерб европейским фермерам и животноводам, так бывший депутат Европарламента, профессор институтов ЕС в Университете Крита Нотис Мариас прокомментировал польское председательство.
С 1 января 2025 года Польша будет председательствовать в Совете ЕС в течение шести месяцев, поэтому, по словам Мариаса, все внимание к европейским событиям теперь будет сосредоточено на Варшаве.
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
Дуда назвал главный приоритет председательства Польши в ЕС
Вчера, 22:39
"Приоритеты, уже объявленные польским председательством, естественно, включают европейскую оборону и безопасность, с особым вниманием к событиям на Украине, а также миграцию. В то же время, согласно официальным заявлениям польского председательства, вопрос европейского сельского хозяйства и животноводства, и в частности Единой сельскохозяйственной политики (ЕСХП), также будет представлять большой интерес для правительства Дональда Туска, поскольку Польша имеет чрезвычайно обширный сельскохозяйственный и животноводческий сектор", - сказал политик.
По его словам, все это происходит в то время, когда европейские фермеры "уже начали прогревать двигатели своих тракторов по случаю заключения соглашения между ЕС и МЕРКОСУР, и не только по этому поводу".
"Огромные выступления фермеров в начале 2024 года во Франции, Германии, Бельгии, Италии, Испании, Греции и других странах ЕС чрезвычайно ясно высветили проблемы, с которыми столкнулись европейские фермеры в результате безрассудного открытия европейской экономики для массового импорта сельскохозяйственной и животноводческой продукции из третьих стран из-за неолиберальной политики глобализации, которую брюссельская иерархия с религиозным благочестием продвигает с конца 1990-х годов. Основным рецептом был отказ от фундаментального принципа преференций Сообщества, который защищал европейских фермеров и был краеугольным камнем ЕСХП", - сказал Мариас.
Он напомнил, что с середины 2010-х годов неолиберальная брюссельская иерархия с Дональдом Туском, занимавшим пост председателя Европейского совета в 2014-2019 годах, выступали за массовый импорт сельскохозяйственной продукции из третьих стран как через механизм тарифных квот, так и через различные торговые соглашения. Среди них политик назвал Соглашения о свободной торговле ЕС с Австралией и Новой Зеландией, заключение Всеобъемлющего экономического и торгового соглашения между ЕС и Канадой – "знаменитого CETA (лат.), которое Дональд Туск не только сам подписал, но и продвигал его", соглашение между ЕС и странами Южной Африкой и соглашение о свободной торговле с Украиной.
"Польское председательство в Совете ЕС "рвет на себе одежды" ради якобы защиты европейского сельского хозяйства и животноводства, но десять лет назад, в марте 2015 года, по предложению Еврокомиссии Европейский парламент одобрил доклад тогдашнего евродепутата и нынешнего президента Польши Анджея Дуды о тарифных квотах ЕС", - сказал Мариас.
Флаги Украины и Польши - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
СМИ раскрыли, к чему тайно готовится Польша
21 декабря 2024, 14:12
По его словам, он тогда голосовал против доклада, подчеркивая, что открытие тарифных квот ЕС на говядину, свинину, птицу, пшеницу нанесет ущерб фермерам и животноводам ЕС.
"Но тогдашние польские евродепутаты не остановились на этом, они также сыграли ведущую роль в открытии европейской экономики для нерационального, нерегулируемого и необлагаемого налогами импорта сельскохозяйственной и животноводческой продукции сомнительного качества из Украины. В этом контексте тогдашний польский евродепутат Ярослав Валенса, член Европейской народной партии и сын лидера "Солидарности" Леха Валенсы, ныне член нижней палаты парламента Польши, в своем докладе летом 2017 года рекомендовал "применить временные автономные торговые меры для Украины", - сказал Мариас.
"Я проголосовал против этого доклада в июле 2017 года, указав, что из-за соглашения о свободной торговле между ЕС и Украиной европейские фермеры, и особенно греческие фермеры, столкнутся с нечестной конкуренцией в отношении зерновых, виноградарства, меда, молочных продуктов и мяса", - заявил политик.
"Теперь министерство сельского хозяйства Польши бегает по кругу, и ему приходится устранять последствия политики не только Туска, но и Дуды, Валенсы и тех польских евродепутатов, которые, будучи сторонниками неолиберальной глобализации, играли ведущую роль в открытии европейской сельскохозяйственной экономики для мировых рынков", - сказал Мариас.
Он подчеркнул, что все это происходит в контексте военной экономики, объявленной главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, лидерами франко-германской оси и самим Туском. "Такая экономика предполагает ограничение средств ЕС на ЕСХП и перевод их на расходы на производство вооружений, что приведет к снижению уровня жизни европейских фермеров и дальнейшему раздуванию прибылей американской и европейской военной промышленности", - заметил политик.
"Хотя в официальной программе польского председательства в Совете ЕС Варшава обещает принять меры, "необходимые для устранения рыночных искажений", следует остерегаться различных польских бывших европейских чиновников, таких как Туск, Дуда и Валенса, которые сейчас занимают важные посты в Варшаве и которые за время своей работы в Брюсселе открыли европейское сельское хозяйство и животноводство для международных рынков", - сказал Мариас.
Территория завода ООО Алмаз Удобрения по производству водорастворимых и гранулированных удобрений - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
Испания и Польша нарастили закупки российских удобрений до максимума
23 декабря 2024, 06:59
 
В миреПольшаУкраинаВаршаваНотис МариасДональд ТускАнджей ДудаЕвросоюзЕврокомиссияЕвропарламент
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала