https://ria.ru/20250101/polsha-1992208088.html

В Греции прокомментировали председательство Польши в Совете ЕС

В Греции прокомментировали председательство Польши в Совете ЕС - РИА Новости, 01.01.2025

В Греции прокомментировали председательство Польши в Совете ЕС

Польше во время председательства в Совете ЕС придется исправлять свои собственные ошибки десятилетней давности в сельскохозяйственной политике, которые нанесли... РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T07:42:00+03:00

2025-01-01T07:42:00+03:00

2025-01-01T07:42:00+03:00

в мире

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нотис мариас

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АФИНЫ, 1 янв - РИА Новости. Польше во время председательства в Совете ЕС придется исправлять свои собственные ошибки десятилетней давности в сельскохозяйственной политике, которые нанесли ущерб европейским фермерам и животноводам, так бывший депутат Европарламента, профессор институтов ЕС в Университете Крита Нотис Мариас прокомментировал польское председательство. С 1 января 2025 года Польша будет председательствовать в Совете ЕС в течение шести месяцев, поэтому, по словам Мариаса, все внимание к европейским событиям теперь будет сосредоточено на Варшаве. "Приоритеты, уже объявленные польским председательством, естественно, включают европейскую оборону и безопасность, с особым вниманием к событиям на Украине, а также миграцию. В то же время, согласно официальным заявлениям польского председательства, вопрос европейского сельского хозяйства и животноводства, и в частности Единой сельскохозяйственной политики (ЕСХП), также будет представлять большой интерес для правительства Дональда Туска, поскольку Польша имеет чрезвычайно обширный сельскохозяйственный и животноводческий сектор", - сказал политик. По его словам, все это происходит в то время, когда европейские фермеры "уже начали прогревать двигатели своих тракторов по случаю заключения соглашения между ЕС и МЕРКОСУР, и не только по этому поводу". "Огромные выступления фермеров в начале 2024 года во Франции, Германии, Бельгии, Италии, Испании, Греции и других странах ЕС чрезвычайно ясно высветили проблемы, с которыми столкнулись европейские фермеры в результате безрассудного открытия европейской экономики для массового импорта сельскохозяйственной и животноводческой продукции из третьих стран из-за неолиберальной политики глобализации, которую брюссельская иерархия с религиозным благочестием продвигает с конца 1990-х годов. Основным рецептом был отказ от фундаментального принципа преференций Сообщества, который защищал европейских фермеров и был краеугольным камнем ЕСХП", - сказал Мариас. Он напомнил, что с середины 2010-х годов неолиберальная брюссельская иерархия с Дональдом Туском, занимавшим пост председателя Европейского совета в 2014-2019 годах, выступали за массовый импорт сельскохозяйственной продукции из третьих стран как через механизм тарифных квот, так и через различные торговые соглашения. Среди них политик назвал Соглашения о свободной торговле ЕС с Австралией и Новой Зеландией, заключение Всеобъемлющего экономического и торгового соглашения между ЕС и Канадой – "знаменитого CETA (лат.), которое Дональд Туск не только сам подписал, но и продвигал его", соглашение между ЕС и странами Южной Африкой и соглашение о свободной торговле с Украиной. "Польское председательство в Совете ЕС "рвет на себе одежды" ради якобы защиты европейского сельского хозяйства и животноводства, но десять лет назад, в марте 2015 года, по предложению Еврокомиссии Европейский парламент одобрил доклад тогдашнего евродепутата и нынешнего президента Польши Анджея Дуды о тарифных квотах ЕС", - сказал Мариас. По его словам, он тогда голосовал против доклада, подчеркивая, что открытие тарифных квот ЕС на говядину, свинину, птицу, пшеницу нанесет ущерб фермерам и животноводам ЕС. "Но тогдашние польские евродепутаты не остановились на этом, они также сыграли ведущую роль в открытии европейской экономики для нерационального, нерегулируемого и необлагаемого налогами импорта сельскохозяйственной и животноводческой продукции сомнительного качества из Украины. В этом контексте тогдашний польский евродепутат Ярослав Валенса, член Европейской народной партии и сын лидера "Солидарности" Леха Валенсы, ныне член нижней палаты парламента Польши, в своем докладе летом 2017 года рекомендовал "применить временные автономные торговые меры для Украины", - сказал Мариас. "Я проголосовал против этого доклада в июле 2017 года, указав, что из-за соглашения о свободной торговле между ЕС и Украиной европейские фермеры, и особенно греческие фермеры, столкнутся с нечестной конкуренцией в отношении зерновых, виноградарства, меда, молочных продуктов и мяса", - заявил политик. "Теперь министерство сельского хозяйства Польши бегает по кругу, и ему приходится устранять последствия политики не только Туска, но и Дуды, Валенсы и тех польских евродепутатов, которые, будучи сторонниками неолиберальной глобализации, играли ведущую роль в открытии европейской сельскохозяйственной экономики для мировых рынков", - сказал Мариас. Он подчеркнул, что все это происходит в контексте военной экономики, объявленной главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, лидерами франко-германской оси и самим Туском. "Такая экономика предполагает ограничение средств ЕС на ЕСХП и перевод их на расходы на производство вооружений, что приведет к снижению уровня жизни европейских фермеров и дальнейшему раздуванию прибылей американской и европейской военной промышленности", - заметил политик. "Хотя в официальной программе польского председательства в Совете ЕС Варшава обещает принять меры, "необходимые для устранения рыночных искажений", следует остерегаться различных польских бывших европейских чиновников, таких как Туск, Дуда и Валенса, которые сейчас занимают важные посты в Варшаве и которые за время своей работы в Брюсселе открыли европейское сельское хозяйство и животноводство для международных рынков", - сказал Мариас.

https://ria.ru/20241231/duda-1992195095.html

https://ria.ru/20241221/polsha-1990599263.html

https://ria.ru/20241223/udobreniya-1990765958.html

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