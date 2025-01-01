Путин поручил разработать проект основ языковой политики
Путин поручил до 1 июня разработать проект основ языковой политики
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил до 1 июня разработать проект основ государственной языковой политики России, перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России опубликовали на сайте Кремля.
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"Совету при президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации совместно с правительством Российской Федерации обеспечить разработку проекта основ государственной языковой политики Российской Федерации", — указано в документе.
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Срок исполнения — 1 июня 2025 года. Ответственными глава государства назначил советника президента Елену Ямпольскую и премьер-министра Михаила Мишустина.
Другие поручения Путина:
- представить предложения по созданию единой методологии преподавания русского языка и литературы;
- обеспечить создание единой государственной линейки школьных учебников по русскому языку, литературе и чтению;
- представить предложения о систематизации работы по поддержке и продвижению русского языка за рубежом;
- дополнить "Разговоры о важном" новыми темами, посвященными популяризации русского языка и известным русским писателям;
- создать в новых регионах России культурно-просветительские центры на базе библиотек для продвижения русского языка;
- обеспечить проведение мероприятий, посвященных празднованию 130-летия со дня рождения Сергея Есенина;
- принять меры по организации обучения русскому языку детей с миграционной историей, в том числе не прошедших тестирование;
- обеспечить ежегодное проведение за границей мероприятий по русскому языку;
- рассмотреть вопрос о создании единой линейки школьных учебников по государственным языкам республик России;
- внести в Госдуму проект закона "О языках народов России", предусмотрев создание государственного реестра таких языков.