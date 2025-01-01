https://ria.ru/20250101/politika-1992243540.html

Путин поручил разработать проект основ языковой политики

Путин поручил разработать проект основ языковой политики - РИА Новости, 01.01.2025

Путин поручил разработать проект основ языковой политики

Президент Владимир Путин поручил до 1 июня разработать проект основ государственной языковой политики России, перечень поручений по итогам заседания Совета по... РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T16:22:00+03:00

2025-01-01T16:22:00+03:00

2025-01-01T17:22:00+03:00

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил до 1 июня разработать проект основ государственной языковой политики России, перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России опубликовали на сайте Кремля."Совету при президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации совместно с правительством Российской Федерации обеспечить разработку проекта основ государственной языковой политики Российской Федерации", — указано в документе.Срок исполнения — 1 июня 2025 года. Ответственными глава государства назначил советника президента Елену Ямпольскую и премьер-министра Михаила Мишустина.Другие поручения Путина:

https://ria.ru/20241105/putin-1981967028.html

https://ria.ru/20250101/russkiy-1992243696.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, владимир путин