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Путин поручил разработать проект основ языковой политики - РИА Новости, 01.01.2025
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16:22 01.01.2025 (обновлено: 17:22 01.01.2025)
https://ria.ru/20250101/politika-1992243540.html
Путин поручил разработать проект основ языковой политики
Путин поручил разработать проект основ языковой политики - РИА Новости, 01.01.2025
Путин поручил разработать проект основ языковой политики
Президент Владимир Путин поручил до 1 июня разработать проект основ государственной языковой политики России, перечень поручений по итогам заседания Совета по... РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T16:22:00+03:00
2025-01-01T17:22:00+03:00
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил до 1 июня разработать проект основ государственной языковой политики России, перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России опубликовали на сайте Кремля.&quot;Совету при президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации совместно с правительством Российской Федерации обеспечить разработку проекта основ государственной языковой политики Российской Федерации&quot;, — указано в документе.Срок исполнения — 1 июня 2025 года. Ответственными глава государства назначил советника президента Елену Ямпольскую и премьер-министра Михаила Мишустина.Другие поручения Путина:
https://ria.ru/20241105/putin-1981967028.html
https://ria.ru/20250101/russkiy-1992243696.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин поручил разработать проект основ языковой политики

Путин поручил до 1 июня разработать проект основ языковой политики

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил до 1 июня разработать проект основ государственной языковой политики России, перечень поручений по итогам заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России опубликовали на сайте Кремля.
«

"Совету при президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации совместно с правительством Российской Федерации обеспечить разработку проекта основ государственной языковой политики Российской Федерации", — указано в документе.

Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Путин предложил создать стипендию для учителей русского языка за рубежом
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Срок исполнения — 1 июня 2025 года. Ответственными глава государства назначил советника президента Елену Ямпольскую и премьер-министра Михаила Мишустина.
Другие поручения Путина:
  • представить предложения по созданию единой методологии преподавания русского языка и литературы;
  • обеспечить создание единой государственной линейки школьных учебников по русскому языку, литературе и чтению;
  • представить предложения о систематизации работы по поддержке и продвижению русского языка за рубежом;
  • дополнить "Разговоры о важном" новыми темами, посвященными популяризации русского языка и известным русским писателям;
  • создать в новых регионах России культурно-просветительские центры на базе библиотек для продвижения русского языка;
  • обеспечить проведение мероприятий, посвященных празднованию 130-летия со дня рождения Сергея Есенина;
  • принять меры по организации обучения русскому языку детей с миграционной историей, в том числе не прошедших тестирование;
  • обеспечить ежегодное проведение за границей мероприятий по русскому языку;
  • рассмотреть вопрос о создании единой линейки школьных учебников по государственным языкам республик России;
  • внести в Госдуму проект закона "О языках народов России", предусмотрев создание государственного реестра таких языков.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
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Вчера, 16:25
 
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