https://ria.ru/20250101/lukashenko-1992222134.html
Лукашенко назвал приоритеты председательства Белоруссии в ЕАЭС
Лукашенко назвал приоритеты председательства Белоруссии в ЕАЭС - РИА Новости, 01.01.2025
Лукашенко назвал приоритеты председательства Белоруссии в ЕАЭС
Белоруссия, председательствующая в органах ЕАЭС в 2025 году, видит среди приоритетов своей работы завершение создания единого транспортного пространства и общих РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T11:36:00+03:00
2025-01-01T11:36:00+03:00
2025-01-01T11:36:00+03:00
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минск
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александр лукашенко
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МИНСК, 1 янв – РИА Новости. Белоруссия, председательствующая в органах ЕАЭС в 2025 году, видит среди приоритетов своей работы завершение создания единого транспортного пространства и общих энергетических рынков союза. Об этом в том числе говорится в обращении президента Белоруссии Александра Лукашенко к лидерам стран Евразийского экономического союза, в котором обозначены приоритеты председательства Минска в союзе. Государствами–членами Евразийского экономического союза являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. В 2025 году председательствовать в органах ЕАЭС будет Белоруссия. По договоренности лидеров стран ЕАЭС на саммите организации в РФ в конце декабря 2024 года президент Белоруссии не стал на встрече в присутствии СМИ озвучивать приоритеты председательства республики в союзе в 2025 году, но пообещал, что направит их партнерам по ЕАЭС в письменном виде. "Следует завершить формирование единого транспортного пространства с принятием равных, недискриминационных условий и обеспечением справедливой конкуренции, особенно при выполнении воздушных перевозок между нашими странами. Предстоит продолжить работу по отмене разрешительной системы на все виды международных автомобильных перевозок грузов в третьи страны и из них", - говорится в документе, текст которого для ознакомления РИА Новости предоставил МИД Белоруссии. По мнению белорусской стороны, особенно важно создавать новые и совершенствовать действующие логистические цепочки беспрепятственной доставки грузов, развивать "бесшовные" и безопасные международные транспортные коридоры, связывающие государства-члены ЕАЭС. Также в Минске видят необходимость дальнейшей целенаправленной работы по выравниванию условий осуществления хозяйственной деятельности, созданию общей и прозрачной конкурентной среды на внутреннем пространстве союза. Ключевое значение, как подчеркивается в документе, имеет результативное завершение формирования общих энергетических рынков ЕАЭС. "Необходимо сосредоточить совместные усилия на развитии технологического потенциала государств - членов ЕАЭС, формировании общего пространства кооперационного взаимодействия во всех отраслях экономики", - говорится в документе. Так, по мнению белорусской стороны, нужно активизировать реализацию совместных проектов и программ в сферах информационно-коммуникационных технологий, искусственного интеллекта, электротранспорта, микроэлектроники, робототехники и новых материалов. В Белоруссии убеждены, что сотрудничество в данном направлении позволит обеспечить надежную базу для развития партнерских отношений между предприятиями государств-членов ЕАЭС в целях создания новых импортозамещающих производств, выпуска совместной продукции под евразийским брендом. Для повышения продовольственной безопасности союза Минск предлагает сконцентрировать усилия на развитии селекции и семеноводства, повышении генетического потенциала племенных сельскохозяйственных животных.
https://ria.ru/20241215/rossiya-1989256032.html
https://ria.ru/20241219/mid-1990256393.html
https://ria.ru/20241226/eaes-1991514976.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, минск, россия, александр лукашенко, евразийский экономический союз, в мире
Белоруссия, Минск, Россия, Александр Лукашенко, Евразийский экономический союз, В мире
Лукашенко назвал приоритеты председательства Белоруссии в ЕАЭС
Лукашенко выступил за создание общих энергетических рынков в ЕАЭС
МИНСК, 1 янв – РИА Новости. Белоруссия, председательствующая в органах ЕАЭС в 2025 году, видит среди приоритетов своей работы завершение создания единого транспортного пространства и общих энергетических рынков союза. Об этом в том числе говорится в обращении президента Белоруссии Александра Лукашенко к лидерам стран Евразийского экономического союза, в котором обозначены приоритеты председательства Минска в союзе.
Государствами–членами Евразийского экономического союза
являются Армения
, Белоруссия
, Казахстан
, Киргизия
и Россия
. В 2025 году председательствовать в органах ЕАЭС будет Белоруссия. По договоренности лидеров стран ЕАЭС на саммите организации в РФ в конце декабря 2024 года президент Белоруссии не стал на встрече в присутствии СМИ озвучивать приоритеты председательства республики в союзе в 2025 году, но пообещал, что направит их партнерам по ЕАЭС в письменном виде.
"Следует завершить формирование единого транспортного пространства с принятием равных, недискриминационных условий и обеспечением справедливой конкуренции, особенно при выполнении воздушных перевозок между нашими странами. Предстоит продолжить работу по отмене разрешительной системы на все виды международных автомобильных перевозок грузов в третьи страны и из них", - говорится в документе, текст которого для ознакомления РИА Новости предоставил МИД Белоруссии.
По мнению белорусской стороны, особенно важно создавать новые и совершенствовать действующие логистические цепочки беспрепятственной доставки грузов, развивать "бесшовные" и безопасные международные транспортные коридоры, связывающие государства-члены ЕАЭС.
Также в Минске
видят необходимость дальнейшей целенаправленной работы по выравниванию условий осуществления хозяйственной деятельности, созданию общей и прозрачной конкурентной среды на внутреннем пространстве союза. Ключевое значение, как подчеркивается в документе, имеет результативное завершение формирования общих энергетических рынков ЕАЭС.
"Необходимо сосредоточить совместные усилия на развитии технологического потенциала государств - членов ЕАЭС, формировании общего пространства кооперационного взаимодействия во всех отраслях экономики", - говорится в документе.
Так, по мнению белорусской стороны, нужно активизировать реализацию совместных проектов и программ в сферах информационно-коммуникационных технологий, искусственного интеллекта, электротранспорта, микроэлектроники, робототехники и новых материалов. В Белоруссии убеждены, что сотрудничество в данном направлении позволит обеспечить надежную базу для развития партнерских отношений между предприятиями государств-членов ЕАЭС в целях создания новых импортозамещающих производств, выпуска совместной продукции под евразийским брендом.
Для повышения продовольственной безопасности союза Минск предлагает сконцентрировать усилия на развитии селекции и семеноводства, повышении генетического потенциала племенных сельскохозяйственных животных.