Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко назвал приоритеты председательства Белоруссии в ЕАЭС - РИА Новости, 01.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:36 01.01.2025
https://ria.ru/20250101/lukashenko-1992222134.html
Лукашенко назвал приоритеты председательства Белоруссии в ЕАЭС
Лукашенко назвал приоритеты председательства Белоруссии в ЕАЭС - РИА Новости, 01.01.2025
Лукашенко назвал приоритеты председательства Белоруссии в ЕАЭС
Белоруссия, председательствующая в органах ЕАЭС в 2025 году, видит среди приоритетов своей работы завершение создания единого транспортного пространства и общих РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T11:36:00+03:00
2025-01-01T11:36:00+03:00
белоруссия
минск
россия
александр лукашенко
евразийский экономический союз
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/06/1987800996_235:17:3257:1717_1920x0_80_0_0_f9d082aa37ff11ca1536e2f2c2c26af5.jpg
МИНСК, 1 янв – РИА Новости. Белоруссия, председательствующая в органах ЕАЭС в 2025 году, видит среди приоритетов своей работы завершение создания единого транспортного пространства и общих энергетических рынков союза. Об этом в том числе говорится в обращении президента Белоруссии Александра Лукашенко к лидерам стран Евразийского экономического союза, в котором обозначены приоритеты председательства Минска в союзе. Государствами–членами Евразийского экономического союза являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. В 2025 году председательствовать в органах ЕАЭС будет Белоруссия. По договоренности лидеров стран ЕАЭС на саммите организации в РФ в конце декабря 2024 года президент Белоруссии не стал на встрече в присутствии СМИ озвучивать приоритеты председательства республики в союзе в 2025 году, но пообещал, что направит их партнерам по ЕАЭС в письменном виде. "Следует завершить формирование единого транспортного пространства с принятием равных, недискриминационных условий и обеспечением справедливой конкуренции, особенно при выполнении воздушных перевозок между нашими странами. Предстоит продолжить работу по отмене разрешительной системы на все виды международных автомобильных перевозок грузов в третьи страны и из них", - говорится в документе, текст которого для ознакомления РИА Новости предоставил МИД Белоруссии. По мнению белорусской стороны, особенно важно создавать новые и совершенствовать действующие логистические цепочки беспрепятственной доставки грузов, развивать "бесшовные" и безопасные международные транспортные коридоры, связывающие государства-члены ЕАЭС. Также в Минске видят необходимость дальнейшей целенаправленной работы по выравниванию условий осуществления хозяйственной деятельности, созданию общей и прозрачной конкурентной среды на внутреннем пространстве союза. Ключевое значение, как подчеркивается в документе, имеет результативное завершение формирования общих энергетических рынков ЕАЭС. "Необходимо сосредоточить совместные усилия на развитии технологического потенциала государств - членов ЕАЭС, формировании общего пространства кооперационного взаимодействия во всех отраслях экономики", - говорится в документе. Так, по мнению белорусской стороны, нужно активизировать реализацию совместных проектов и программ в сферах информационно-коммуникационных технологий, искусственного интеллекта, электротранспорта, микроэлектроники, робототехники и новых материалов. В Белоруссии убеждены, что сотрудничество в данном направлении позволит обеспечить надежную базу для развития партнерских отношений между предприятиями государств-членов ЕАЭС в целях создания новых импортозамещающих производств, выпуска совместной продукции под евразийским брендом. Для повышения продовольственной безопасности союза Минск предлагает сконцентрировать усилия на развитии селекции и семеноводства, повышении генетического потенциала племенных сельскохозяйственных животных.
https://ria.ru/20241215/rossiya-1989256032.html
https://ria.ru/20241219/mid-1990256393.html
https://ria.ru/20241226/eaes-1991514976.html
белоруссия
минск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/06/1987800996_353:0:3084:2048_1920x0_80_0_0_6b5f14ba189c2f69f3720b88043a99a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, минск, россия, александр лукашенко, евразийский экономический союз, в мире
Белоруссия, Минск, Россия, Александр Лукашенко, Евразийский экономический союз, В мире
Лукашенко назвал приоритеты председательства Белоруссии в ЕАЭС

Лукашенко выступил за создание общих энергетических рынков в ЕАЭС

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 1 янв – РИА Новости. Белоруссия, председательствующая в органах ЕАЭС в 2025 году, видит среди приоритетов своей работы завершение создания единого транспортного пространства и общих энергетических рынков союза. Об этом в том числе говорится в обращении президента Белоруссии Александра Лукашенко к лидерам стран Евразийского экономического союза, в котором обозначены приоритеты председательства Минска в союзе.
Государствами–членами Евразийского экономического союза являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. В 2025 году председательствовать в органах ЕАЭС будет Белоруссия. По договоренности лидеров стран ЕАЭС на саммите организации в РФ в конце декабря 2024 года президент Белоруссии не стал на встрече в присутствии СМИ озвучивать приоритеты председательства республики в союзе в 2025 году, но пообещал, что направит их партнерам по ЕАЭС в письменном виде.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
Россия планирует объединиться с Украиной и Евросоюзом
15 декабря 2024, 08:00
"Следует завершить формирование единого транспортного пространства с принятием равных, недискриминационных условий и обеспечением справедливой конкуренции, особенно при выполнении воздушных перевозок между нашими странами. Предстоит продолжить работу по отмене разрешительной системы на все виды международных автомобильных перевозок грузов в третьи страны и из них", - говорится в документе, текст которого для ознакомления РИА Новости предоставил МИД Белоруссии.
По мнению белорусской стороны, особенно важно создавать новые и совершенствовать действующие логистические цепочки беспрепятственной доставки грузов, развивать "бесшовные" и безопасные международные транспортные коридоры, связывающие государства-члены ЕАЭС.
Здание Министерства иностранных дел Белоруссии - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Минск предостерег Польшу от попыток дестабилизировать ситуацию в Белоруссии
19 декабря 2024, 19:14
Также в Минске видят необходимость дальнейшей целенаправленной работы по выравниванию условий осуществления хозяйственной деятельности, созданию общей и прозрачной конкурентной среды на внутреннем пространстве союза. Ключевое значение, как подчеркивается в документе, имеет результативное завершение формирования общих энергетических рынков ЕАЭС.
"Необходимо сосредоточить совместные усилия на развитии технологического потенциала государств - членов ЕАЭС, формировании общего пространства кооперационного взаимодействия во всех отраслях экономики", - говорится в документе.
Так, по мнению белорусской стороны, нужно активизировать реализацию совместных проектов и программ в сферах информационно-коммуникационных технологий, искусственного интеллекта, электротранспорта, микроэлектроники, робототехники и новых материалов. В Белоруссии убеждены, что сотрудничество в данном направлении позволит обеспечить надежную базу для развития партнерских отношений между предприятиями государств-членов ЕАЭС в целях создания новых импортозамещающих производств, выпуска совместной продукции под евразийским брендом.
Для повышения продовольственной безопасности союза Минск предлагает сконцентрировать усилия на развитии селекции и семеноводства, повышении генетического потенциала племенных сельскохозяйственных животных.
Заседание Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
Лидеры стран ЕАЭС договорились о планах на будущее
26 декабря 2024, 17:47
 
БелоруссияМинскРоссияАлександр ЛукашенкоЕвразийский экономический союзВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала