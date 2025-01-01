Пенсии, ипотека, налоги, штрафы: что изменится с 1 января
С 1 января для россиян изменятся правила оплаты налогов, пенсий и штрафов
Мужчина на Волгоградском проспекте в Москве
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости, Елена Савельева. В наступившем году повысится МРОТ, возобновят индексацию для работающих пенсионеров, увеличат материнский капитал, социальные налоговые вычеты. Вводится прогрессивная шкала НДФЛ: некоторым придется платить больше 13 процентов. Вступят в силу новые требования к выдаче ипотечных кредитов и правила расчетов оплаты ЖХК. Существенно вырастут штрафы за нарушение ПДД. Об этих и других ключевых изменениях — в материале РИА Новости.
МРОТ
С 1 января федеральный минимальный размер оплаты труда — 22 440 (было 19 242). То есть зарплата на полной ставке меньше быть не может. И это без учета "северных" надбавок, районных коэффициентов, премий, а также компенсации за переработку в выходные и праздники.
Повышение затронет более четырех миллионов бюджетников и более 1,7 миллиона работников реального сектора экономики.
Пенсии
С 1 января страховые выплаты проиндексируют на 7,3% — такова прогнозируемая инфляция за 2024-й. Однако правительство может еще добавить, если окажется больше.
Возобновляется индексация для работающих пенсионеров, приостановленная в 2016-м.
Однако результат будет разным, предупредили в Социальном фонде России.
Женщина идет по улице в Москве
"Допустим, работающий пенсионер получает сейчас 19 527,94 рубля в месяц. А будь он неработающим, получал бы 36 351,59 рубля. Предполагаемый коэффициент инфляции, а следовательно, и индексации с 1 января 2025 года составит 7,3%. Расчет индексации будет производиться, исходя из суммы в 36 351,59 рубля, то есть с учетом всех индексаций", — пояснили там.
Кроме того, при увольнении сделают перерасчет с учетом всех пропущенных индексаций с 2016-го по 2024-й.
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПосетители в многофункциональном центре государственных и муниципальных услуг "Мои документы"
Посетители в многофункциональном центре государственных и муниципальных услуг "Мои документы"
Работающие пенсионеры также могут рассчитывать на дополнительные пенсионные коэффициенты (или баллы), которые зависят от зарплаты. Чем больше баллов, тем выше пенсия.
Маткапитал и пособия на детей
В связи с увеличением МРОТ проиндексируют ряд пособий. Материнский капитал увеличится с 1 февраля на 7,3%: на первого ребенка — до 676 398 рублей, на второго и последующих детей — до 893 835.
Семье, получившей выплату на первенца, с рождением второго полагается доплата в размере 217 436 рублей. Если сумма уже частично израсходована, остаток проиндексируют на 7,3%.
Минимальное пособие по беременности и родам достигнет 103 285 рублей, максимальное — 794 355 рублей за 140 дней. Сумма зависит от заработка и МРОТ. Максимум декретных за ребенка до полутора лет для работающих родителей — 68 995 рублей в месяц, по уходу за ребенком до полутора лет — 68 тысяч.
© iStock.com / NataliaDeriabinaБеременная женщина с детьми
© iStock.com / NataliaDeriabina
Беременная женщина с детьми
Также вырастут пособия для малообеспеченных семей. На несовершеннолетнего до 17 лет — от 8600 рублей в месяц, беременным — от 9660, на ребенка до трех лет — 17 201 рубль.
Социальные налоговые вычеты
Предельный совокупный размер расходов на социальные нужды, на которые оформляется налоговый вычет, теперь 150 тысяч рублей. Вернуть можно не более 19 500 рублей.
На обучение детей — 110 тысяч. Кроме того, вычет полагается за обучение супруга или супруги в очном формате.
Появится новый вычет для тех, кто прошел диспансеризацию и выполнил нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) с отличием, — 18 тысяч рублей.
© Фото : пресс-службы Главы Республики Мордовия Глава Мордовии Артем Здунов сдает нормы ГТО на фестивале среди госслужащих
Глава Мордовии Артем Здунов сдает нормы ГТО на фестивале среди госслужащих
Все оформляется в упрощенном порядке, через "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц" на сайте ФНС России.
Прогрессивная шкала НДФЛ
Вступает в силу пятиуровневая прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
Для годового дохода меньше 2,4 миллиона ставка прежняя — 13%, от 2,4-5 миллионов — 15%, 5-20 — 18%, 20-50 — 20%, больше 50 — 22%.
Для участников СВО и работников Крайнего Севера 13% — до пяти миллионов.
Дивиденды и проценты по вкладам: 13% — до 2,4 миллиона, больше — 15. Для нерезидентов — 15%.
Отделение Сбербанка
Ипотека и потребкредиты
С января российские банки должны выдавать ипотеку, соблюдая общий стандарт защиты прав ипотечных заемщиков.
Так, вместо аккредитивов теперь используются только эскроу-счета, защищенные системой страхования.
Под запретом ипотека с кешбэком. Покупатель обязан полностью оплачивать первоначальный взнос из собственных средств. Сумма кешбэка, возвращаемая после покупки квартиры, не учитывается.
Также запрещается субсидированная ипотека от застройщика, когда искусственно завышается стоимость жилья. И получать комиссию за пониженную ставку банки не смогут (с 1 июля).
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Рекомендовано заключать договоры ипотечного кредита на срок не более 30 лет и на сумму не выше 80% справедливой стоимости жилья.
Важная часть стандарта — информирование потенциальных клиентов. Банки обязаны полностью разъяснять условия кредита и сообщать о рисках.
С апреля на ипотечном рынке людям с повышенной долговой нагрузкой станет сложнее оформить любой кредит, особенно ипотеку без залога. Под ограничения попадут как банковские, так и микрофинансовые организации. Это должно уменьшить число невозвратных кредитов и поддержать устойчивость финансового рынка.
С марта можно оформить самозапрет на потребкредиты через Госуслуги, а с 1 сентября — и в отделениях МФЦ. На ипотечные, образовательные и автокредиты это не распространяется.
Алкоголь и табак
С 1 января самая дешевая водка в рознице дорожает с 299 до 349 рублей за 0,5 литра, коньяк — с 556 до 651.
Вырастут минимальные цены на бренди и другой алкоголь из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового, ромового дистиллятов (кроме коньяка) — до 472 рублей за 0,5 литра.
В предыдущий раз цены на спиртное поднимали 1 июля 2024-го.
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАлкогольная продукция на полках в одном из магазинов сети "Перекресток" в Москве
Алкогольная продукция на полках в одном из магазинов сети "Перекресток" в Москве
Самая дешевая пачка сигарет отныне — 135 рублей. Никотинсодержащая продукция с нагреваемым табаком дорожает на 4,5%, жидкости для вейпов — на пять.
Новые правила ЖКХ
Существенно меняется система оплаты услуг жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).
Так, если один из собственников квартиры нанесет ущерб общему имуществу дома, он за это заплатит. Ранее расходы покрывала управляющая компания. Однако доказать вину жильца потребуется в суде.
Еще один аспект — штрафы за нарушение правил пожарной безопасности для тех, кто самовольно установил двери или организовал складские помещения на этаже.
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С 1 января действует статья 259.4 ГК России "Обременение содержания общего имущества". Каждый владелец квартиры в доме обязан поддерживать финансовое участие в покрытии расходов на содержание общего имущества — пропорционально доле в праве собственности.
Кроме того, в счетах за услуги ЖКХ добавится графа "Сумма перерасчета за потребленные коммунальные услуги за прошлый год". В региональных расчетных центрах тщательно проанализируют, сколько ресурсов конкретный дом потратил на отопление и электроэнергию. Учтут и расходы на общедомовое имущество. Однако корректировка затронет только те дома, где ранее установили приборы учета. Если в течение года потребление электроэнергии, воды и тепла превысит установленные нормы, жителям придется компенсировать перерасход.
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПрибор учета расхода воды в московской квартире
Прибор учета расхода воды в московской квартире
Связь
С 1 января операторам связи нельзя продавать иностранцам сим-карты свыше установленного лимита в десять номеров.
Сам процесс покупки номера тоже меняется. Заключить договор можно только при очном посещении офиса оператора связи. Потребуется предоставить документ, удостоверяющий личность, а также пройти идентификацию по биометрии.
В договоре указывается IMEI телефона, то есть код идентификации устройства, в которое планируется устанавливать сим-карту. Операторы обязаны отключать связь, если аппарат другой. Чтобы сменить аппарат, иностранцу придется переоформить договор.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкДевушка на платформе станции "Хорошевская" Московского метрополитена
Девушка на платформе станции "Хорошевская" Московского метрополитена
Операторы связи проведут проверку сведений об абонентах-иностранцах, а также лицах без гражданства и добавят в действующие контракты недостающие сведения. Абонентов, которые не пройдут эту процедуру, отключат от услуг 1 июля.
Автомобили, ОСАГО, штрафы
С 1 января индексируют ставки утилизационного сбора на 10-20% для автомобилей и спецтехники (за исключением сельскохозяйственных тракторов до 340 л. с.). И так теперь будет каждый новый год.
Первое повышение было с октября 2024-го — на 70-85%.
По оценке властей, годовые доходы от утильсбора достигли 1079,8 миллиарда рублей. В 2025-м ожидают 2011,5 миллиарда, 2026-м — 2451,6 миллиарда, 2027-м — 2716.
Водительские удостоверения, срок действия которых истекает с 1 января 2022-го по 31 декабря 2025-го, автоматически продлеваются на три года. Сам документ менять не нужно. Это касается всех категорий транспортных средств.
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Но если вы собираетесь управлять автомобилем за границей, лучше заменить права досрочно.
С 1 марта для постановки автомобиля на учет в ГИБДД не нужно предъявлять полис ОСАГО. Можно зарегистрировать транспортное средство, а страховку оформить после. С 1 января также вступает в силу закон, расширяющий действие российского полиса на территорию Белоруссии.
Резко вырастут штрафы за нарушения ПДД. Минимальный за превышение скорости — 750 рублей (было 500). Максимальный — 7,5 тысячи (было пять). За непристегнутый ремень — увеличивается с одной тысячи до полутора. Столько же — за проезд на красный свет, повторное нарушение — 7,5 тысячи. За управление транспортным средством в состоянии опьянения — 45 тысяч (было 30).
Также увеличатся штрафы за езду по встречной полосе, трамвайным путям и обочинам, игнорирование дорожных знаков и разметки, отказ от прохождения медосвидетельствования. За нарушение правил остановки или стоянки — уже не 1500, а 2250 рублей. За повторную езду без ОСАГО — не 800, а три-пять тысяч.
Скидка на уплату штрафов действует первые 30 дней со дня вынесения постановления (было 20), но размер сокращается с 50% до 25%.
© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСотрудник Госавтоинспекции проверяет документы у водителя
Сотрудник Госавтоинспекции проверяет документы у водителя