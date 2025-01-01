https://ria.ru/20250101/izmeneniya-1991450330.html

Пенсии, ипотека, налоги, штрафы: что изменится с 1 января

Пенсии, ипотека, налоги, штрафы: что изменится с 1 января - РИА Новости, 01.01.2025

Пенсии, ипотека, налоги, штрафы: что изменится с 1 января

В наступившем году повысится МРОТ, возобновят индексацию для работающих пенсионеров, увеличат материнский капитал, социальные налоговые вычеты. Вводится... РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T08:00:00+03:00

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости, Елена Савельева. В наступившем году повысится МРОТ, возобновят индексацию для работающих пенсионеров, увеличат материнский капитал, социальные налоговые вычеты. Вводится прогрессивная шкала НДФЛ: некоторым придется платить больше 13 процентов. Вступят в силу новые требования к выдаче ипотечных кредитов и правила расчетов оплаты ЖХК. Существенно вырастут штрафы за нарушение ПДД. Об этих и других ключевых изменениях — в материале РИА Новости.МРОТС 1 января федеральный минимальный размер оплаты труда — 22 440 (было 19 242). То есть зарплата на полной ставке меньше быть не может. И это без учета "северных" надбавок, районных коэффициентов, премий, а также компенсации за переработку в выходные и праздники.Повышение затронет более четырех миллионов бюджетников и более 1,7 миллиона работников реального сектора экономики.ПенсииС 1 января страховые выплаты проиндексируют на 7,3% — такова прогнозируемая инфляция за 2024-й. Однако правительство может еще добавить, если окажется больше.Возобновляется индексация для работающих пенсионеров, приостановленная в 2016-м.Однако результат будет разным, предупредили в Социальном фонде России."Допустим, работающий пенсионер получает сейчас 19 527,94 рубля в месяц. А будь он неработающим, получал бы 36 351,59 рубля. Предполагаемый коэффициент инфляции, а следовательно, и индексации с 1 января 2025 года составит 7,3%. Расчет индексации будет производиться, исходя из суммы в 36 351,59 рубля, то есть с учетом всех индексаций", — пояснили там.Кроме того, при увольнении сделают перерасчет с учетом всех пропущенных индексаций с 2016-го по 2024-й.Работающие пенсионеры также могут рассчитывать на дополнительные пенсионные коэффициенты (или баллы), которые зависят от зарплаты. Чем больше баллов, тем выше пенсия. Маткапитал и пособия на детейВ связи с увеличением МРОТ проиндексируют ряд пособий. Материнский капитал увеличится с 1 февраля на 7,3%: на первого ребенка — до 676 398 рублей, на второго и последующих детей — до 893 835.Семье, получившей выплату на первенца, с рождением второго полагается доплата в размере 217 436 рублей. Если сумма уже частично израсходована, остаток проиндексируют на 7,3%.Минимальное пособие по беременности и родам достигнет 103 285 рублей, максимальное — 794 355 рублей за 140 дней. Сумма зависит от заработка и МРОТ. Максимум декретных за ребенка до полутора лет для работающих родителей — 68 995 рублей в месяц, по уходу за ребенком до полутора лет — 68 тысяч.Также вырастут пособия для малообеспеченных семей. На несовершеннолетнего до 17 лет — от 8600 рублей в месяц, беременным — от 9660, на ребенка до трех лет — 17 201 рубль.Социальные налоговые вычетыПредельный совокупный размер расходов на социальные нужды, на которые оформляется налоговый вычет, теперь 150 тысяч рублей. Вернуть можно не более 19 500 рублей.На обучение детей — 110 тысяч. Кроме того, вычет полагается за обучение супруга или супруги в очном формате.Появится новый вычет для тех, кто прошел диспансеризацию и выполнил нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) с отличием, — 18 тысяч рублей.Все оформляется в упрощенном порядке, через "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц" на сайте ФНС России.Прогрессивная шкала НДФЛВступает в силу пятиуровневая прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц (НДФЛ).Для годового дохода меньше 2,4 миллиона ставка прежняя — 13%, от 2,4-5 миллионов — 15%, 5-20 — 18%, 20-50 — 20%, больше 50 — 22%.Для участников СВО и работников Крайнего Севера 13% — до пяти миллионов.Дивиденды и проценты по вкладам: 13% — до 2,4 миллиона, больше — 15. Для нерезидентов — 15%.Ипотека и потребкредитыС января российские банки должны выдавать ипотеку, соблюдая общий стандарт защиты прав ипотечных заемщиков.Так, вместо аккредитивов теперь используются только эскроу-счета, защищенные системой страхования.Под запретом ипотека с кешбэком. Покупатель обязан полностью оплачивать первоначальный взнос из собственных средств. Сумма кешбэка, возвращаемая после покупки квартиры, не учитывается.Также запрещается субсидированная ипотека от застройщика, когда искусственно завышается стоимость жилья. И получать комиссию за пониженную ставку банки не смогут (с 1 июля).Рекомендовано заключать договоры ипотечного кредита на срок не более 30 лет и на сумму не выше 80% справедливой стоимости жилья.Важная часть стандарта — информирование потенциальных клиентов. Банки обязаны полностью разъяснять условия кредита и сообщать о рисках.С апреля на ипотечном рынке людям с повышенной долговой нагрузкой станет сложнее оформить любой кредит, особенно ипотеку без залога. Под ограничения попадут как банковские, так и микрофинансовые организации. Это должно уменьшить число невозвратных кредитов и поддержать устойчивость финансового рынка.С марта можно оформить самозапрет на потребкредиты через Госуслуги, а с 1 сентября — и в отделениях МФЦ. На ипотечные, образовательные и автокредиты это не распространяется.Алкоголь и табакС 1 января самая дешевая водка в рознице дорожает с 299 до 349 рублей за 0,5 литра, коньяк — с 556 до 651.Вырастут минимальные цены на бренди и другой алкоголь из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового, ромового дистиллятов (кроме коньяка) — до 472 рублей за 0,5 литра.В предыдущий раз цены на спиртное поднимали 1 июля 2024-го.Самая дешевая пачка сигарет отныне — 135 рублей. Никотинсодержащая продукция с нагреваемым табаком дорожает на 4,5%, жидкости для вейпов — на пять.Новые правила ЖКХСущественно меняется система оплаты услуг жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).Так, если один из собственников квартиры нанесет ущерб общему имуществу дома, он за это заплатит. Ранее расходы покрывала управляющая компания. Однако доказать вину жильца потребуется в суде.Еще один аспект — штрафы за нарушение правил пожарной безопасности для тех, кто самовольно установил двери или организовал складские помещения на этаже.С 1 января действует статья 259.4 ГК России "Обременение содержания общего имущества". Каждый владелец квартиры в доме обязан поддерживать финансовое участие в покрытии расходов на содержание общего имущества — пропорционально доле в праве собственности.Кроме того, в счетах за услуги ЖКХ добавится графа "Сумма перерасчета за потребленные коммунальные услуги за прошлый год". В региональных расчетных центрах тщательно проанализируют, сколько ресурсов конкретный дом потратил на отопление и электроэнергию. Учтут и расходы на общедомовое имущество. Однако корректировка затронет только те дома, где ранее установили приборы учета. Если в течение года потребление электроэнергии, воды и тепла превысит установленные нормы, жителям придется компенсировать перерасход.СвязьС 1 января операторам связи нельзя продавать иностранцам сим-карты свыше установленного лимита в десять номеров.Сам процесс покупки номера тоже меняется. Заключить договор можно только при очном посещении офиса оператора связи. Потребуется предоставить документ, удостоверяющий личность, а также пройти идентификацию по биометрии.В договоре указывается IMEI телефона, то есть код идентификации устройства, в которое планируется устанавливать сим-карту. Операторы обязаны отключать связь, если аппарат другой. Чтобы сменить аппарат, иностранцу придется переоформить договор.Операторы связи проведут проверку сведений об абонентах-иностранцах, а также лицах без гражданства и добавят в действующие контракты недостающие сведения. Абонентов, которые не пройдут эту процедуру, отключат от услуг 1 июля.Автомобили, ОСАГО, штрафыС 1 января индексируют ставки утилизационного сбора на 10-20% для автомобилей и спецтехники (за исключением сельскохозяйственных тракторов до 340 л. с.). И так теперь будет каждый новый год.Первое повышение было с октября 2024-го — на 70-85%.По оценке властей, годовые доходы от утильсбора достигли 1079,8 миллиарда рублей. В 2025-м ожидают 2011,5 миллиарда, 2026-м — 2451,6 миллиарда, 2027-м — 2716.Водительские удостоверения, срок действия которых истекает с 1 января 2022-го по 31 декабря 2025-го, автоматически продлеваются на три года. Сам документ менять не нужно. Это касается всех категорий транспортных средств.Но если вы собираетесь управлять автомобилем за границей, лучше заменить права досрочно.С 1 марта для постановки автомобиля на учет в ГИБДД не нужно предъявлять полис ОСАГО. Можно зарегистрировать транспортное средство, а страховку оформить после. С 1 января также вступает в силу закон, расширяющий действие российского полиса на территорию Белоруссии.Резко вырастут штрафы за нарушения ПДД. Минимальный за превышение скорости — 750 рублей (было 500). Максимальный — 7,5 тысячи (было пять). За непристегнутый ремень — увеличивается с одной тысячи до полутора. Столько же — за проезд на красный свет, повторное нарушение — 7,5 тысячи. За управление транспортным средством в состоянии опьянения — 45 тысяч (было 30).Также увеличатся штрафы за езду по встречной полосе, трамвайным путям и обочинам, игнорирование дорожных знаков и разметки, отказ от прохождения медосвидетельствования. За нарушение правил остановки или стоянки — уже не 1500, а 2250 рублей. За повторную езду без ОСАГО — не 800, а три-пять тысяч.Скидка на уплату штрафов действует первые 30 дней со дня вынесения постановления (было 20), но размер сокращается с 50% до 25%.

https://ria.ru/20241025/stavka-1980100194.html

https://ria.ru/20241223/gosduma-1990755738.html

https://ria.ru/20241225/strakhovschiki-1991118086.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), гибдд мвд рф, налоги, жкх, пенсия, экономика