В Польше уточнили дату закрытия генконсульства в Петербурге
Посол Краевский: генконсульство Польши в Петербурге официально закроют 8 января
© РИА Новости / Игорь Руссак | Перейти в медиабанкТабличка на здании генерального консульства Польши в Санкт-Петербурге
Табличка на здании генерального консульства Польши в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 1 янв — РИА Новости. Церемония закрытия генерального консульства Польши в Санкт-Петербурге состоится 8 января, сообщает радиостанция RMF FM со ссылкой на посла Польши в России Кшиштофа Краевского.
Ранее в ответ на закрытие генерального консульства России в Познани МИД РФ принял решение об отзыве с 10 января 2025 года согласия на функционирование генерального консульства Польши в Санкт-Петербурге. Также российский МИД сообщил, что из "принципа взаимности" объявляет трех дипломатических сотрудников генконсульства Польши в Санкт-Петербурге персонами нон грата, они должны покинуть территорию России до указанной даты. До этого трое российских дипломатов в Познани подверглись таким же санкциям.
«
"Церемония (закрытия консульства. — Прим. ред.), как сообщил посол, запланирована на 8 января", — говорится в сообщении.
Посол, как отмечает радиостанция, был "очень скуп на слова, говоря, что не хочет раскрывать детали сценария этой церемонии".
"Он ограничивается утверждением, что выезд (сотрудников консульства. — Прим. ред.) уже идет", — добавляет радиостанция.
Захарова высмеяла планы Польши построить дорогу к границе с Россией
30 декабря 2024, 14:48