https://ria.ru/20250101/genkonsulstvo-1992264287.html

В Польше уточнили дату закрытия генконсульства в Петербурге

В Польше уточнили дату закрытия генконсульства в Петербурге - РИА Новости, 01.01.2025

В Польше уточнили дату закрытия генконсульства в Петербурге

Церемония закрытия генерального консульства Польши в Санкт-Петербурге состоится 8 января, сообщает радиостанция RMF FM со ссылкой на посла Польши в России... РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T20:27:00+03:00

2025-01-01T20:27:00+03:00

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польша

санкт-петербург

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ВАРШАВА, 1 янв — РИА Новости. Церемония закрытия генерального консульства Польши в Санкт-Петербурге состоится 8 января, сообщает радиостанция RMF FM со ссылкой на посла Польши в России Кшиштофа Краевского.Ранее в ответ на закрытие генерального консульства России в Познани МИД РФ принял решение об отзыве с 10 января 2025 года согласия на функционирование генерального консульства Польши в Санкт-Петербурге. Также российский МИД сообщил, что из "принципа взаимности" объявляет трех дипломатических сотрудников генконсульства Польши в Санкт-Петербурге персонами нон грата, они должны покинуть территорию России до указанной даты. До этого трое российских дипломатов в Познани подверглись таким же санкциям."Церемония (закрытия консульства. — Прим. ред.), как сообщил посол, запланирована на 8 января", — говорится в сообщении.Посол, как отмечает радиостанция, был "очень скуп на слова, говоря, что не хочет раскрывать детали сценария этой церемонии"."Он ограничивается утверждением, что выезд (сотрудников консульства. — Прим. ред.) уже идет", — добавляет радиостанция.

https://ria.ru/20241230/zaharova-1992073856.html

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санкт-петербург

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

польша, санкт-петербург, в мире, россия