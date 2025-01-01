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В Польше уточнили дату закрытия генконсульства в Петербурге - РИА Новости, 01.01.2025
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20:27 01.01.2025 (обновлено: 20:57 01.01.2025)
https://ria.ru/20250101/genkonsulstvo-1992264287.html
В Польше уточнили дату закрытия генконсульства в Петербурге
В Польше уточнили дату закрытия генконсульства в Петербурге - РИА Новости, 01.01.2025
В Польше уточнили дату закрытия генконсульства в Петербурге
Церемония закрытия генерального консульства Польши в Санкт-Петербурге состоится 8 января, сообщает радиостанция RMF FM со ссылкой на посла Польши в России... РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T20:27:00+03:00
2025-01-01T20:57:00+03:00
польша
санкт-петербург
в мире
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ВАРШАВА, 1 янв — РИА Новости. Церемония закрытия генерального консульства Польши в Санкт-Петербурге состоится 8 января, сообщает радиостанция RMF FM со ссылкой на посла Польши в России Кшиштофа Краевского.Ранее в ответ на закрытие генерального консульства России в Познани МИД РФ принял решение об отзыве с 10 января 2025 года согласия на функционирование генерального консульства Польши в Санкт-Петербурге. Также российский МИД сообщил, что из "принципа взаимности" объявляет трех дипломатических сотрудников генконсульства Польши в Санкт-Петербурге персонами нон грата, они должны покинуть территорию России до указанной даты. До этого трое российских дипломатов в Познани подверглись таким же санкциям.&quot;Церемония (закрытия консульства. — Прим. ред.), как сообщил посол, запланирована на 8 января&quot;, — говорится в сообщении.Посол, как отмечает радиостанция, был "очень скуп на слова, говоря, что не хочет раскрывать детали сценария этой церемонии"."Он ограничивается утверждением, что выезд (сотрудников консульства. — Прим. ред.) уже идет", — добавляет радиостанция.
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польша, санкт-петербург, в мире, россия
Польша, Санкт-Петербург, В мире, Россия
В Польше уточнили дату закрытия генконсульства в Петербурге

Посол Краевский: генконсульство Польши в Петербурге официально закроют 8 января

© РИА Новости / Игорь Руссак | Перейти в медиабанкТабличка на здании генерального консульства Польши в Санкт-Петербурге
Табличка на здании генерального консульства Польши в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© РИА Новости / Игорь Руссак
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Табличка на здании генерального консульства Польши в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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ВАРШАВА, 1 янв — РИА Новости. Церемония закрытия генерального консульства Польши в Санкт-Петербурге состоится 8 января, сообщает радиостанция RMF FM со ссылкой на посла Польши в России Кшиштофа Краевского.
Ранее в ответ на закрытие генерального консульства России в Познани МИД РФ принял решение об отзыве с 10 января 2025 года согласия на функционирование генерального консульства Польши в Санкт-Петербурге. Также российский МИД сообщил, что из "принципа взаимности" объявляет трех дипломатических сотрудников генконсульства Польши в Санкт-Петербурге персонами нон грата, они должны покинуть территорию России до указанной даты. До этого трое российских дипломатов в Познани подверглись таким же санкциям.
«

"Церемония (закрытия консульства. — Прим. ред.), как сообщил посол, запланирована на 8 января", — говорится в сообщении.

Посол, как отмечает радиостанция, был "очень скуп на слова, говоря, что не хочет раскрывать детали сценария этой церемонии".
"Он ограничивается утверждением, что выезд (сотрудников консульства. — Прим. ред.) уже идет", — добавляет радиостанция.
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