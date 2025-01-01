https://ria.ru/20250101/feyerverk-1992240308.html

В Петербурге задержали пьяного мужчину, устроившего салют в толпе прохожих

В Петербурге задержали пьяного мужчину, устроившего салют в толпе прохожих - РИА Новости, 01.01.2025

В Петербурге задержали пьяного мужчину, устроившего салют в толпе прохожих

В Санкт-Петербурге минувшей ночью задержали пьяного мужчину, запустившего фейерверк в толпе прохожих в Александровском саду, сообщил Северо-Западный округ... РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T16:06:00+03:00

2025-01-01T16:06:00+03:00

2025-01-01T16:06:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 янв - РИА Новости. В Санкт-Петербурге минувшей ночью задержали пьяного мужчину, запустившего фейерверк в толпе прохожих в Александровском саду, сообщил Северо-Западный округ Росгвардии. "Нетрезвый мужчина, запустивший фейерверк третьего класса опасности в толпе прохожих, задержан военнослужащими специального моторизованного Измайловского полка Северо-Западного округа Росгвардии в Александровском саду Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении. Задержанный был передан сотрудникам полиции. Ведомство напоминает, что в городе запрещено использование пиротехнических изделий первого - третьего классов опасности (в том числе фейерверков и петард) в общественных местах, таких как парки, скверы, стадионы, детские площадки, а также вблизи зданий и сооружений, где могут находиться люди. Также введены ограничения по времени. Применять пиротехнику запрещено с 22.00 вечера до 8.00 утра, за исключением временного интервала с 23.00 31 декабря до 04.00 1 января. Не допускается использование салютов и петард при проведении культурно-массовых и спортивных мероприятий. Фейерверки в Петербурге в новогодние праздники можно запускать только на специально отведенных для этого местах - определены 39 площадок.

https://ria.ru/20241226/shtraf-1991351255.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, санкт-петербург, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)