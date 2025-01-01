В Петербурге задержали пьяного мужчину, устроившего салют в толпе прохожих
В Петербурге задержали пьяного мужчину, запустившего фейерверк в толпе прохожих
© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской областиАвтомобиль полиции в Санкт-Петербурге
© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Автомобиль полиции в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 янв - РИА Новости. В Санкт-Петербурге минувшей ночью задержали пьяного мужчину, запустившего фейерверк в толпе прохожих в Александровском саду, сообщил Северо-Западный округ Росгвардии.
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"Нетрезвый мужчина, запустивший фейерверк третьего класса опасности в толпе прохожих, задержан военнослужащими специального моторизованного Измайловского полка Северо-Западного округа Росгвардии в Александровском саду Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.
Задержанный был передан сотрудникам полиции.
Ведомство напоминает, что в городе запрещено использование пиротехнических изделий первого - третьего классов опасности (в том числе фейерверков и петард) в общественных местах, таких как парки, скверы, стадионы, детские площадки, а также вблизи зданий и сооружений, где могут находиться люди. Также введены ограничения по времени. Применять пиротехнику запрещено с 22.00 вечера до 8.00 утра, за исключением временного интервала с 23.00 31 декабря до 04.00 1 января. Не допускается использование салютов и петард при проведении культурно-массовых и спортивных мероприятий. Фейерверки в Петербурге в новогодние праздники можно запускать только на специально отведенных для этого местах - определены 39 площадок.
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