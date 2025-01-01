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Эрдоган ответил жительнице Турции, заметившей, что он постарел - РИА Новости, 01.01.2025
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17:59 01.01.2025 (обновлено: 20:21 01.01.2025)
https://ria.ru/20250101/erdogan-1992254614.html
Эрдоган ответил жительнице Турции, заметившей, что он постарел
Эрдоган ответил жительнице Турции, заметившей, что он постарел - РИА Новости, 01.01.2025
Эрдоган ответил жительнице Турции, заметившей, что он постарел
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с юмором ответил пожилой женщине из Стамбула на замечание о том, что он "заметно постарел". РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T17:59:00+03:00
2025-01-01T20:21:00+03:00
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реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 1 янв — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с юмором ответил пожилой женщине из Стамбула на замечание о том, что он "заметно постарел".Глава государства накануне встретился с жителями "социального городка" в Арнавуткёе. Турецкий лидер пообщался с постояльцами, вручил им подарки. Разговор Эрдогана с пожилыми женщинами, его шутливые высказывания, комплименты и советы по здоровью вызвали широкий интерес в СМИ, а также стали обсуждаться в социальных сетях. Так, одна из женщин сначала не узнала Эрдогана, а позже, поняв, что перед ней сидит президент республики, сказала: "О! Но он постарел". Турецкий лидер сразу же ответил на реплику женщины: "Вот именно. Кто не стареет? Мы все стареем". Эрдоган также осыпал комплиментами женщину, вернувшуюся недавно из Германии, назвав ее красавицей.
https://ria.ru/20240728/erdogan-1962525112.html
https://ria.ru/20241217/krym-1989737292.html
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в мире, турция, стамбул, германия, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Стамбул, Германия, Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган ответил жительнице Турции, заметившей, что он постарел

Эрдоган шутливо ответил жительнице Турции, заметившей, что он постарел

© РИА Новости / Сергей Савостьянов/Pool | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© РИА Новости / Сергей Савостьянов/Pool
Перейти в медиабанк
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 1 янв — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с юмором ответил пожилой женщине из Стамбула на замечание о том, что он "заметно постарел".
Глава государства накануне встретился с жителями "социального городка" в Арнавуткёе. Турецкий лидер пообщался с постояльцами, вручил им подарки. Разговор Эрдогана с пожилыми женщинами, его шутливые высказывания, комплименты и советы по здоровью вызвали широкий интерес в СМИ, а также стали обсуждаться в социальных сетях.
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Так, одна из женщин сначала не узнала Эрдогана, а позже, поняв, что перед ней сидит президент республики, сказала: "О! Но он постарел".
Турецкий лидер сразу же ответил на реплику женщины: "Вот именно. Кто не стареет? Мы все стареем".
Эрдоган также осыпал комплиментами женщину, вернувшуюся недавно из Германии, назвав ее красавицей.
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В миреТурцияСтамбулГерманияРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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