https://ria.ru/20250101/erdogan-1992254614.html

Эрдоган ответил жительнице Турции, заметившей, что он постарел

Эрдоган ответил жительнице Турции, заметившей, что он постарел - РИА Новости, 01.01.2025

Эрдоган ответил жительнице Турции, заметившей, что он постарел

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с юмором ответил пожилой женщине из Стамбула на замечание о том, что он "заметно постарел". РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T17:59:00+03:00

2025-01-01T17:59:00+03:00

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АНКАРА, 1 янв — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с юмором ответил пожилой женщине из Стамбула на замечание о том, что он "заметно постарел".Глава государства накануне встретился с жителями "социального городка" в Арнавуткёе. Турецкий лидер пообщался с постояльцами, вручил им подарки. Разговор Эрдогана с пожилыми женщинами, его шутливые высказывания, комплименты и советы по здоровью вызвали широкий интерес в СМИ, а также стали обсуждаться в социальных сетях. Так, одна из женщин сначала не узнала Эрдогана, а позже, поняв, что перед ней сидит президент республики, сказала: "О! Но он постарел". Турецкий лидер сразу же ответил на реплику женщины: "Вот именно. Кто не стареет? Мы все стареем". Эрдоган также осыпал комплиментами женщину, вернувшуюся недавно из Германии, назвав ее красавицей.

https://ria.ru/20240728/erdogan-1962525112.html

https://ria.ru/20241217/krym-1989737292.html

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в мире, турция, стамбул, германия, реджеп тайип эрдоган