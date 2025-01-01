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Баку выразил протест послу Ирана из-за оскорблений в адрес Алиева
Баку выразил протест послу Ирана из-за оскорблений в адрес Алиева - РИА Новости, 02.01.2025
Баку выразил протест послу Ирана из-за оскорблений в адрес Алиева
МИД Азербайджана выразил жесткий протест временному поверенному в делах посольства Ирана в Баку Сейиду Джафару Агаи Мариану после того, как в адрес главы... РИА Новости, 02.01.2025
2025-01-01T17:49:00+03:00
2025-01-01T17:49:00+03:00
2025-01-02T00:32:00+03:00
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БАКУ, 1 янв — РИА Новости. МИД Азербайджана выразил жесткий протест временному поверенному в делах посольства Ирана в Баку Сейиду Джафару Агаи Мариану после того, как в адрес главы республики Ильхама Алиева были допущены оскорбления, заявили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.Поводом для выражения протеста, как уточнили в МИД, стали высказывания со стороны представителя высшего руководителя Ирана в провинции Ардебиль, имам-джума Ардебиля Сейида Хасана АмелиДипломату была высказана озабоченность из-за того, что в Иране разжигаются антиазербайджанские настроения. В МИД назвали такие заявления не соответствующими духу отношений между странами.Инцидент произошел 29 декабря. Амели, выступая на тегеранском телевидении "Новостная сеть", озвучил ряд антиазербайджанских высказываний.
https://ria.ru/20241229/aliev-1991993367.html
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в мире, азербайджан, иран, баку, ильхам алиев
В мире, Азербайджан, Иран, Баку, Ильхам Алиев
Баку выразил протест послу Ирана из-за оскорблений в адрес Алиева
Баку выразил протест послу Ирана из-за оскорблений в адрес Алиева в СМИ Тегерана