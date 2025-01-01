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"Их надули". На Западе раскрыли, как США и Британия обманули Украину - РИА Новости, 01.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:06 01.01.2025 (обновлено: 14:34 01.01.2025)
https://ria.ru/20250101/ac-1992223810.html
"Их надули". На Западе раскрыли, как США и Британия обманули Украину
"Их надули". На Западе раскрыли, как США и Британия обманули Украину - РИА Новости, 01.01.2025
"Их надули". На Западе раскрыли, как США и Британия обманули Украину
Украина стала жертвой пустых обещаний Запада и теперь страдает от этого, написал член палаты лордов Великобритании Роберт Скидельски в статье для The American... РИА Новости, 01.01.2025
2025-01-01T12:06:00+03:00
2025-01-01T14:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
сша
нато
дональд трамп
борис джонсон
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Украина стала жертвой пустых обещаний Запада и теперь страдает от этого, написал член палаты лордов Великобритании Роберт Скидельски в статье для The American Conservative."Непростительно обещание британцев и американцев дать Украине все необходимое для победы, когда они на самом деле не собирались этого делать. Борис Джонсон в 2022 году надул Украину, и с тех пор она истекает кровью", — заявил он.Скидельски подчеркивает, что Украине сейчас нужен мир, который новый президент США Дональд Трамп желает обеспечить, но будущее переговоров находится в опасности из-за ярых сторонников войны."Именно отказ наших ястребов и их пассивных последователей признать первостепенную необходимость является самой большой опасностью, с которой сталкивается мир сегодня; Трамп предлагает наиболее многообещающий выход из все более опасного будущего", — пишет он.Он заключает, что Украина нужна Западу только как оружие в прокси-войне с Россией.На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости начала мирных переговоров. Владимир Зеленский, который на законодательном уровне запретил вести диалог с Россией, заявлял, что переговоры возможны при условии поддержки Украины третьими странами. Кроме того, все реже стало звучать одно из требований Киева — возвращение Украины к границам от 1991 года. В конце ноября Зеленский заявил в интервью телеканалу Sky News, что остановить "горячую фазу" конфликта на Украине можно, приняв под "зонтик НАТО" подконтрольную Киеву территорию. Западные СМИ и некоторые политики охарактеризовали это как сигнал о его готовности к территориальным уступкам. А уже в декабре победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп после встречи с Зеленским заявил, что тот хочет прекращения огня и заключения мира.
https://ria.ru/20250101/sc-1992218406.html
https://ria.ru/20250101/panchenko-1992211922.html
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украина
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сша
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в мире, украина, киев, сша, нато, дональд трамп, борис джонсон, великобритания, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, США, НАТО, Дональд Трамп, Борис Джонсон, Великобритания, Россия
"Их надули". На Западе раскрыли, как США и Британия обманули Украину

AC: США и Британия обманом втянули Украину в противостояние с Россией

© AP Photo / David CliffПосольство Украины в Лондоне
Посольство Украины в Лондоне - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
© AP Photo / David Cliff
Посольство Украины в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Украина стала жертвой пустых обещаний Запада и теперь страдает от этого, написал член палаты лордов Великобритании Роберт Скидельски в статье для The American Conservative.
"Непростительно обещание британцев и американцев дать Украине все необходимое для победы, когда они на самом деле не собирались этого делать. Борис Джонсон в 2022 году надул Украину, и с тех пор она истекает кровью", — заявил он.
Денежная купюра долларов США и монета гривны Украины - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
"Выгребная яма". СМИ раскрыли неудобную правду об Украине
Вчера, 10:49
Скидельски подчеркивает, что Украине сейчас нужен мир, который новый президент США Дональд Трамп желает обеспечить, но будущее переговоров находится в опасности из-за ярых сторонников войны.
"Именно отказ наших ястребов и их пассивных последователей признать первостепенную необходимость является самой большой опасностью, с которой сталкивается мир сегодня; Трамп предлагает наиболее многообещающий выход из все более опасного будущего", — пишет он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
"Показал всему миру". Зеленского высмеяли за новогоднее обращение
Вчера, 09:21
Он заключает, что Украина нужна Западу только как оружие в прокси-войне с Россией.
На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости начала мирных переговоров. Владимир Зеленский, который на законодательном уровне запретил вести диалог с Россией, заявлял, что переговоры возможны при условии поддержки Украины третьими странами. Кроме того, все реже стало звучать одно из требований Киева — возвращение Украины к границам от 1991 года. В конце ноября Зеленский заявил в интервью телеканалу Sky News, что остановить "горячую фазу" конфликта на Украине можно, приняв под "зонтик НАТО" подконтрольную Киеву территорию. Западные СМИ и некоторые политики охарактеризовали это как сигнал о его готовности к территориальным уступкам. А уже в декабре победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп после встречи с Зеленским заявил, что тот хочет прекращения огня и заключения мира.
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
"Полный дыр": в Британии сделали неожиданное признание об Украине
30 декабря 2024, 05:52
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевСШАНАТОДональд ТрампБорис ДжонсонВеликобританияРоссия
 
 
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