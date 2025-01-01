https://ria.ru/20250101/ac-1992223810.html

"Их надули". На Западе раскрыли, как США и Британия обманули Украину

"Их надули". На Западе раскрыли, как США и Британия обманули Украину - РИА Новости, 01.01.2025

"Их надули". На Западе раскрыли, как США и Британия обманули Украину

Украина стала жертвой пустых обещаний Запада и теперь страдает от этого, написал член палаты лордов Великобритании Роберт Скидельски в статье для The American... РИА Новости, 01.01.2025

2025-01-01T12:06:00+03:00

2025-01-01T12:06:00+03:00

2025-01-01T14:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Украина стала жертвой пустых обещаний Запада и теперь страдает от этого, написал член палаты лордов Великобритании Роберт Скидельски в статье для The American Conservative."Непростительно обещание британцев и американцев дать Украине все необходимое для победы, когда они на самом деле не собирались этого делать. Борис Джонсон в 2022 году надул Украину, и с тех пор она истекает кровью", — заявил он.Скидельски подчеркивает, что Украине сейчас нужен мир, который новый президент США Дональд Трамп желает обеспечить, но будущее переговоров находится в опасности из-за ярых сторонников войны."Именно отказ наших ястребов и их пассивных последователей признать первостепенную необходимость является самой большой опасностью, с которой сталкивается мир сегодня; Трамп предлагает наиболее многообещающий выход из все более опасного будущего", — пишет он.Он заключает, что Украина нужна Западу только как оружие в прокси-войне с Россией.На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости начала мирных переговоров. Владимир Зеленский, который на законодательном уровне запретил вести диалог с Россией, заявлял, что переговоры возможны при условии поддержки Украины третьими странами. Кроме того, все реже стало звучать одно из требований Киева — возвращение Украины к границам от 1991 года. В конце ноября Зеленский заявил в интервью телеканалу Sky News, что остановить "горячую фазу" конфликта на Украине можно, приняв под "зонтик НАТО" подконтрольную Киеву территорию. Западные СМИ и некоторые политики охарактеризовали это как сигнал о его готовности к территориальным уступкам. А уже в декабре победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп после встречи с Зеленским заявил, что тот хочет прекращения огня и заключения мира.

https://ria.ru/20250101/sc-1992218406.html

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https://ria.ru/20241230/priznanie-1992040635.html

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