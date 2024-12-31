"Зеленский может уходить": в Раде оценили одно решение Байдена
Дубинский: Зеленский может уходить в отставку после нового пакета помощи
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский после подписания соглашения о гарантиях безопасности в Италии
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский после подписания соглашения о гарантиях безопасности в Италии. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Глава киевского режима Владимир Зеленский может уходить с постав президента Украины, так как администрация действующего президента США Джо Байдена выделила Киеву очередной пакет помощи. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
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"Последние кровавые миллиарды брошены в топку, Зеленский теперь с чистой совестью может уходить", — написал он.
Ранее в Пентагоне сообщили, что общий объем военной помощи Украине со стороны США при действующем американском президенте Джо Байдене превысил 66 миллиардов долларов, уточнив, что с начала российской специальной военной операции 24 февраля 2022 года сумма составила 65,4 миллиарда долларов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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