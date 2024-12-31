https://ria.ru/20241231/ukhod-1992118799.html

"Зеленский может уходить": в Раде оценили одно решение Байдена

"Зеленский может уходить": в Раде оценили одно решение Байдена - РИА Новости, 31.12.2024

"Зеленский может уходить": в Раде оценили одно решение Байдена

Глава киевского режима Владимир Зеленский может уходить с постав президента Украины, так как администрация действующего президента США Джо Байдена выделила... РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T01:07:00+03:00

2024-12-31T01:07:00+03:00

2024-12-31T01:07:00+03:00

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Глава киевского режима Владимир Зеленский может уходить с постав президента Украины, так как администрация действующего президента США Джо Байдена выделила Киеву очередной пакет помощи. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."Последние кровавые миллиарды брошены в топку, Зеленский теперь с чистой совестью может уходить", — написал он.Дубинский также объяснил стремление американского президента выделить Украине как можно больше денег желанием удовлетворить всех лоббистов в Украине и США, которые "выбивали деньги на эту войну".Ранее в Пентагоне сообщили, что общий объем военной помощи Украине со стороны США при действующем американском президенте Джо Байдене превысил 66 миллиардов долларов, уточнив, что с начала российской специальной военной операции 24 февраля 2022 года сумма составила 65,4 миллиарда долларов.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241230/zelenskiy-1992102773.html

https://ria.ru/20241230/poluchaet-1992110134.html

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