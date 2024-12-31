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Никто не может остановить воссоединение Китая, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 31.12.2024
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16:45 31.12.2024
https://ria.ru/20241231/tszinpin-1992173322.html
Никто не может остановить воссоединение Китая, заявил Си Цзиньпин
Никто не может остановить воссоединение Китая, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 31.12.2024
Никто не может остановить воссоединение Китая, заявил Си Цзиньпин
Люди по две стороны Тайваньского пролива - одна семья, никто не может остановить историческую тенденцию воссоединения родины, заявил председатель КНР Си... РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T16:45:00+03:00
2024-12-31T16:45:00+03:00
в мире
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ПЕКИН, 31 дек - РИА Новости. Люди по две стороны Тайваньского пролива - одна семья, никто не может остановить историческую тенденцию воссоединения родины, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в новогоднем обращении. "Мы будем неуклонно следовать политическому курсу "одна страна, две системы", поддерживать долгосрочное процветание и стабильность Гонконга и Макао. Соотечественники по две стороны (Тайваньского - ред.) пролива - одна семья, никто не может отнять у нас кровные и родственные связи, никто не может остановить историческую тенденцию воссоединения родины", - сказал Си Цзиньпин. Трансляцию обращения вело Центральное телевидение Китая. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20241227/kitay-1991452203.html
https://ria.ru/20241213/tayvan-1988950712.html
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в мире, китай, тайвань, гонконг, си цзиньпин, нэнси пелоси, новый год 2025
В мире, Китай, Тайвань, Гонконг, Си Цзиньпин, Нэнси Пелоси, Новый год 2025
Никто не может остановить воссоединение Китая, заявил Си Цзиньпин

Си Цзиньпин назвал людей по две стороны Тайваньского пролива одной семьей

© РИА Новости / Сергей ГунеевПредседатель КНР Си Цзиньпин
Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
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ПЕКИН, 31 дек - РИА Новости. Люди по две стороны Тайваньского пролива - одна семья, никто не может остановить историческую тенденцию воссоединения родины, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в новогоднем обращении.
«
"Мы будем неуклонно следовать политическому курсу "одна страна, две системы", поддерживать долгосрочное процветание и стабильность Гонконга и Макао. Соотечественники по две стороны (Тайваньского - ред.) пролива - одна семья, никто не может отнять у нас кровные и родственные связи, никто не может остановить историческую тенденцию воссоединения родины", - сказал Си Цзиньпин.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
Не боеголовками едиными: Китай тихо укрепил свои стратегические позиции
27 декабря, 08:00
Трансляцию обращения вело Центральное телевидение Китая.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Военнослужащий армии Тайваня во время учений - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
Минобороны Китая рассказало о попытках Тайваня опереться на внешние силы
13 декабря, 06:42
 
В миреКитайТайваньГонконгСи ЦзиньпинНэнси ПелосиНовый год 2025
 
 
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