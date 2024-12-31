Никто не может остановить воссоединение Китая, заявил Си Цзиньпин
Си Цзиньпин назвал людей по две стороны Тайваньского пролива одной семьей
Председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
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ПЕКИН, 31 дек - РИА Новости. Люди по две стороны Тайваньского пролива - одна семья, никто не может остановить историческую тенденцию воссоединения родины, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в новогоднем обращении.
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"Мы будем неуклонно следовать политическому курсу "одна страна, две системы", поддерживать долгосрочное процветание и стабильность Гонконга и Макао. Соотечественники по две стороны (Тайваньского - ред.) пролива - одна семья, никто не может отнять у нас кровные и родственные связи, никто не может остановить историческую тенденцию воссоединения родины", - сказал Си Цзиньпин.
Трансляцию обращения вело Центральное телевидение Китая.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.