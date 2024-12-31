https://ria.ru/20241231/sud-1992176243.html
Специалиста РАН арестовали по делу о крупном мошенничестве
Специалиста РАН арестовали по делу о крупном мошенничестве - РИА Новости, 31.12.2024
Специалиста РАН арестовали по делу о крупном мошенничестве
Измайловский суд Москвы арестовал специалиста Российской академии наук (РАН) Василия Соловьева по делу о крупном мошенничестве, указано в официальных судебных... РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T17:23:00+03:00
2024-12-31T17:23:00+03:00
2024-12-31T17:23:00+03:00
происшествия
россия
российская академия наук
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МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Измайловский суд Москвы арестовал специалиста Российской академии наук (РАН) Василия Соловьева по делу о крупном мошенничестве, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Избрать в отношении Соловьева Василия Олеговича меру пресечения в виде заключения под стражу, установив срок содержания под стражей на 01 (один) месяц 11 суток, то есть до 6 февраля 2025 года", - сказано в документах. Согласно документам, Соловьева арестовали 27 декабря, он обвиняется в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана группой лиц по предварительному сговору. Следствие настаивало на аресте мужчины, так как у того имеется действующий заграничный паспорт, он регулярно пересекал границу РФ, является бывшим сотрудником правоохранительных органов, имеет связи с правоохранительными органами. Таким образом, считает следствие, Соловьев, оставаясь на свободе, может продолжить заниматься преступной деятельностью, оказать давление на потерпевших и свидетелей по уголовному делу, а также, с учетом тяжести предъявленного обвинения, скрыться от органов предварительного следствия и суда. Обвиняемый и его защитник просили избрать иную меру пресечения, не связанную с нахождением под стражей. Фабула уголовного дела не сообщается.
https://rsport.ria.ru/20241226/koloniya-1991472336.html
https://ria.ru/20241226/sudy-1991406311.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, российская академия наук
Происшествия, Россия, Российская академия наук
Специалиста РАН арестовали по делу о крупном мошенничестве
Суд арестовал специалиста РАН Соловьева по делу о крупном мошенничестве
МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Измайловский суд Москвы арестовал специалиста Российской академии наук (РАН) Василия Соловьева по делу о крупном мошенничестве, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
«
"Избрать в отношении Соловьева Василия Олеговича меру пресечения в виде заключения под стражу, установив срок содержания под стражей на 01 (один) месяц 11 суток, то есть до 6 февраля 2025 года", - сказано в документах.
Согласно документам, Соловьева арестовали 27 декабря, он обвиняется в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана группой лиц по предварительному сговору.
Следствие настаивало на аресте мужчины, так как у того имеется действующий заграничный паспорт, он регулярно пересекал границу РФ
, является бывшим сотрудником правоохранительных органов, имеет связи с правоохранительными органами.
Таким образом, считает следствие, Соловьев, оставаясь на свободе, может продолжить заниматься преступной деятельностью, оказать давление на потерпевших и свидетелей по уголовному делу, а также, с учетом тяжести предъявленного обвинения, скрыться от органов предварительного следствия и суда. Обвиняемый и его защитник просили избрать иную меру пресечения, не связанную с нахождением под стражей.
Фабула уголовного дела не сообщается.