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Путин поручил следить за соблюдением принципа "семейноцентричности" - РИА Новости, 31.12.2024
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13:34 31.12.2024
https://ria.ru/20241231/putin-1992155975.html
Путин поручил следить за соблюдением принципа "семейноцентричности"
Путин поручил следить за соблюдением принципа "семейноцентричности" - РИА Новости, 31.12.2024
Путин поручил следить за соблюдением принципа "семейноцентричности"
Президент России Владимир Путин поручил поручил следить за соблюдением принципа "семейноцентричности" и за созданием условий для семей с детьми при реализации... РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T13:34:00+03:00
2024-12-31T13:34:00+03:00
россия
ивановская область
новгородская область
владимир путин
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил поручил следить за соблюдением принципа "семейноцентричности" и за созданием условий для семей с детьми при реализации профильных национальных проектов. Перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам опубликован на сайте Кремля. "Правительству РФ совместно с комиссиями Государственного Совета Российской Федерации по направлениям "Продолжительная и активная жизнь" и "Семья" обеспечить мониторинг реализации включенных в национальные проекты мероприятий, направленных на повышение качества жизни семей, имеющих детей, и повышение рождаемости, а также мониторинг соблюдения при реализации национальных проектов принципа "семейноцентричности", предусматривающего ориентацию на семью, создание условий для семей с детьми (в том числе обеспечивающих совмещение трудовых и семейных обязанностей), защиту интересов семьи, формирование в обществе положительного образа многодетной семьи, сохранение семейных ценностей", - говорится в документе. Доклад нужно представить до 1 июня 2025 года и далее – один раз в полгода. Ответственные: премьер-министр РФ Михаил Мишустин, губернатор Ивановской области, член президиума Государственного Совета Российской Федерации Станислав Воскресенский и губернатор Новгородской области Андрей Никитин.
https://ria.ru/20240806/putin-1964363683.html
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ивановская область
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россия, ивановская область, новгородская область, владимир путин, михаил мишустин, общество
Россия, Ивановская область, Новгородская область, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Общество
Путин поручил следить за соблюдением принципа "семейноцентричности"

Путин поручил следить за соблюдением принципа семейноцентричности в нацпроектах

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил поручил следить за соблюдением принципа "семейноцентричности" и за созданием условий для семей с детьми при реализации профильных национальных проектов. Перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам опубликован на сайте Кремля.
"Правительству РФ совместно с комиссиями Государственного Совета Российской Федерации по направлениям "Продолжительная и активная жизнь" и "Семья" обеспечить мониторинг реализации включенных в национальные проекты мероприятий, направленных на повышение качества жизни семей, имеющих детей, и повышение рождаемости, а также мониторинг соблюдения при реализации национальных проектов принципа "семейноцентричности", предусматривающего ориентацию на семью, создание условий для семей с детьми (в том числе обеспечивающих совмещение трудовых и семейных обязанностей), защиту интересов семьи, формирование в обществе положительного образа многодетной семьи, сохранение семейных ценностей", - говорится в документе.
Доклад нужно представить до 1 июня 2025 года и далее – один раз в полгода. Ответственные: премьер-министр РФ Михаил Мишустин, губернатор Ивановской области, член президиума Государственного Совета Российской Федерации Станислав Воскресенский и губернатор Новгородской области Андрей Никитин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
Путин поручил рассмотреть включение в нацпроект услуг по уходу за детьми
6 августа, 12:03
 
РоссияИвановская областьНовгородская областьВладимир ПутинМихаил МишустинОбщество
 
 
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