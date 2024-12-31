Путин поручил следить за соблюдением принципа "семейноцентричности"
Путин поручил следить за соблюдением принципа семейноцентричности в нацпроектах
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил поручил следить за соблюдением принципа "семейноцентричности" и за созданием условий для семей с детьми при реализации профильных национальных проектов. Перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам опубликован на сайте Кремля.
"Правительству РФ совместно с комиссиями Государственного Совета Российской Федерации по направлениям "Продолжительная и активная жизнь" и "Семья" обеспечить мониторинг реализации включенных в национальные проекты мероприятий, направленных на повышение качества жизни семей, имеющих детей, и повышение рождаемости, а также мониторинг соблюдения при реализации национальных проектов принципа "семейноцентричности", предусматривающего ориентацию на семью, создание условий для семей с детьми (в том числе обеспечивающих совмещение трудовых и семейных обязанностей), защиту интересов семьи, формирование в обществе положительного образа многодетной семьи, сохранение семейных ценностей", - говорится в документе.
Доклад нужно представить до 1 июня 2025 года и далее – один раз в полгода. Ответственные: премьер-министр РФ Михаил Мишустин, губернатор Ивановской области, член президиума Государственного Совета Российской Федерации Станислав Воскресенский и губернатор Новгородской области Андрей Никитин.