https://ria.ru/20241231/putin-1992155975.html

Путин поручил следить за соблюдением принципа "семейноцентричности"

Путин поручил следить за соблюдением принципа "семейноцентричности" - РИА Новости, 31.12.2024

Путин поручил следить за соблюдением принципа "семейноцентричности"

Президент России Владимир Путин поручил поручил следить за соблюдением принципа "семейноцентричности" и за созданием условий для семей с детьми при реализации... РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T13:34:00+03:00

2024-12-31T13:34:00+03:00

2024-12-31T13:34:00+03:00

россия

ивановская область

новгородская область

владимир путин

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил поручил следить за соблюдением принципа "семейноцентричности" и за созданием условий для семей с детьми при реализации профильных национальных проектов. Перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам опубликован на сайте Кремля. "Правительству РФ совместно с комиссиями Государственного Совета Российской Федерации по направлениям "Продолжительная и активная жизнь" и "Семья" обеспечить мониторинг реализации включенных в национальные проекты мероприятий, направленных на повышение качества жизни семей, имеющих детей, и повышение рождаемости, а также мониторинг соблюдения при реализации национальных проектов принципа "семейноцентричности", предусматривающего ориентацию на семью, создание условий для семей с детьми (в том числе обеспечивающих совмещение трудовых и семейных обязанностей), защиту интересов семьи, формирование в обществе положительного образа многодетной семьи, сохранение семейных ценностей", - говорится в документе. Доклад нужно представить до 1 июня 2025 года и далее – один раз в полгода. Ответственные: премьер-министр РФ Михаил Мишустин, губернатор Ивановской области, член президиума Государственного Совета Российской Федерации Станислав Воскресенский и губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

https://ria.ru/20240806/putin-1964363683.html

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ивановская область

новгородская область

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Варвара Скокшина

россия, ивановская область, новгородская область, владимир путин, михаил мишустин, общество