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Путин поручил повысить лидерство России в сфере технологий - РИА Новости, 31.12.2024
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13:04 31.12.2024 (обновлено: 13:18 31.12.2024)
https://ria.ru/20241231/putin-1992153048.html
Путин поручил повысить лидерство России в сфере технологий
Путин поручил повысить лидерство России в сфере технологий - РИА Новости, 31.12.2024
Путин поручил повысить лидерство России в сфере технологий
Президент России Владимир Путин поручил включить в национальные проекты по технологическому лидерству меры достижения превосходства технологий РФ над... РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T13:04:00+03:00
2024-12-31T13:18:00+03:00
общество
технологии
россия
владимир путин
михаил мишустин
российская академия наук
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил включить в национальные проекты по технологическому лидерству меры достижения превосходства технологий РФ над зарубежными.Перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам опубликован на сайте Кремля."Правительству РФ обеспечить совместно с федеральным государственным бюджетным учреждением "Российская академия наук" включение в национальные проекты по обеспечению технологического лидерства мероприятий, направленных на достижение превосходства отечественных технологий и продукции над зарубежными аналогами в приоритетных отраслях экономики, а также показателей, характеризующих эффективность реализации таких мероприятий", - говорится в документе.Доклад необходимо представить до 1 июня 2025 года, ответственными назначены премьер-министр РФ Михамл Мишустин, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина и власти регионов.Также Путин поручил дополнить национальные проекты по обеспечению технологического лидерства показателями комплексной оценки уровня технологического суверенитета в приоритетных отраслях экономики.Кроме того, правительству РФ поручено предусмотреть взаимосвязь мероприятий, реализуемых в рамках национальных проектов по обеспечению технологического лидерства, и работ, выполняемых в сфере обороны и безопасности в приоритетных отраслях экономики.
https://ria.ru/20241231/putin-1992151739.html
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общество, технологии, россия, владимир путин, михаил мишустин, российская академия наук
Общество, Технологии, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Российская академия наук
Путин поручил повысить лидерство России в сфере технологий

Путин поручил включить в нацпроекты меры достижения превосходства технологий РФ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил включить в национальные проекты по технологическому лидерству меры достижения превосходства технологий РФ над зарубежными.
Перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам опубликован на сайте Кремля.
"Правительству РФ обеспечить совместно с федеральным государственным бюджетным учреждением "Российская академия наук" включение в национальные проекты по обеспечению технологического лидерства мероприятий, направленных на достижение превосходства отечественных технологий и продукции над зарубежными аналогами в приоритетных отраслях экономики, а также показателей, характеризующих эффективность реализации таких мероприятий", - говорится в документе.
Доклад необходимо представить до 1 июня 2025 года, ответственными назначены премьер-министр РФ Михамл Мишустин, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина и власти регионов.
Также Путин поручил дополнить национальные проекты по обеспечению технологического лидерства показателями комплексной оценки уровня технологического суверенитета в приоритетных отраслях экономики.
Кроме того, правительству РФ поручено предусмотреть взаимосвязь мероприятий, реализуемых в рамках национальных проектов по обеспечению технологического лидерства, и работ, выполняемых в сфере обороны и безопасности в приоритетных отраслях экономики.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
Путин поручил утвердить план по достижению национальных целей развития
12:55
 
ОбществоТехнологииРоссияВладимир ПутинМихаил МишустинРоссийская академия наук
 
 
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