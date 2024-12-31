https://ria.ru/20241231/putin-1992153048.html

Путин поручил повысить лидерство России в сфере технологий

Путин поручил повысить лидерство России в сфере технологий - РИА Новости, 31.12.2024

Путин поручил повысить лидерство России в сфере технологий

Президент России Владимир Путин поручил включить в национальные проекты по технологическому лидерству меры достижения превосходства технологий РФ над... РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T13:04:00+03:00

2024-12-31T13:04:00+03:00

2024-12-31T13:18:00+03:00

общество

технологии

россия

владимир путин

михаил мишустин

российская академия наук

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил включить в национальные проекты по технологическому лидерству меры достижения превосходства технологий РФ над зарубежными.Перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам опубликован на сайте Кремля."Правительству РФ обеспечить совместно с федеральным государственным бюджетным учреждением "Российская академия наук" включение в национальные проекты по обеспечению технологического лидерства мероприятий, направленных на достижение превосходства отечественных технологий и продукции над зарубежными аналогами в приоритетных отраслях экономики, а также показателей, характеризующих эффективность реализации таких мероприятий", - говорится в документе.Доклад необходимо представить до 1 июня 2025 года, ответственными назначены премьер-министр РФ Михамл Мишустин, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина и власти регионов.Также Путин поручил дополнить национальные проекты по обеспечению технологического лидерства показателями комплексной оценки уровня технологического суверенитета в приоритетных отраслях экономики.Кроме того, правительству РФ поручено предусмотреть взаимосвязь мероприятий, реализуемых в рамках национальных проектов по обеспечению технологического лидерства, и работ, выполняемых в сфере обороны и безопасности в приоритетных отраслях экономики.

https://ria.ru/20241231/putin-1992151739.html

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общество, технологии, россия, владимир путин, михаил мишустин, российская академия наук