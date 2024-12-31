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Бойцы ВС России рассказали, как встречают Новый год на позициях
Бойцы ВС России рассказали, как встречают Новый год на позициях - РИА Новости, 31.12.2024
Бойцы ВС России рассказали, как встречают Новый год на позициях
Военнослужащие танкового полка группировки войск "Днепр" организовали для сослуживцев новогоднюю программу, рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным... РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T04:47:00+03:00
2024-12-31T04:47:00+03:00
2024-12-31T04:47:00+03:00
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дед мороз
снегурочка
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КАЛАНЧАК (Херсонская обл.), 31 дек - РИА Новости. Военнослужащие танкового полка группировки войск "Днепр" организовали для сослуживцев новогоднюю программу, рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным "Моцарт". "Мы, военнослужащие, не теряем чувства юмора, позитива и, соответственно, хорошего настроения. Поэтому мы небольшим коллективом организовали поздравления всех наших однополчан с Новым годом. Праздник - он везде праздник, а русские традиции всегда чтут", - сказал "Моцарт". Он также поблагодарил фонд "Победа" из Санкт-Петербурга, который прислал для всего личного состава подарочные наборы. Их вручали Дед Мороз и Снегурочка, в которых переоделись военнослужащие полка. "Со Снегурочкой сделали определенную программу. Сказка должна быть у каждого бойца в сердце, это укрепляет дух подразделения и приближает нас к победе", - поделился эмоциями военнослужащий с позывным "Амба", исполнивший роль Деда Мороза. Концертная программа проходила во время праздничного чаепития и стала для бойцов сюрпризом. Однополчане исполнили вместе известные новогодние песни и поздравили друг друга с наступающим Новым годом.
https://ria.ru/20241230/kadry-1992099840.html
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дед мороз, снегурочка, вооруженные силы рф, новый год, санкт-петербург
Специальная военная операция на Украине, Дед Мороз, Снегурочка, Вооруженные силы РФ, Новый год, Санкт-Петербург
Бойцы ВС России рассказали, как встречают Новый год на позициях
Танкисты группировки войск "Днепр" рассказали, как встречают Новый год
КАЛАНЧАК (Херсонская обл.), 31 дек - РИА Новости. Военнослужащие танкового полка группировки войск "Днепр" организовали для сослуживцев новогоднюю программу, рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным "Моцарт".
"Мы, военнослужащие, не теряем чувства юмора, позитива и, соответственно, хорошего настроения. Поэтому мы небольшим коллективом организовали поздравления всех наших однополчан с Новым годом. Праздник - он везде праздник, а русские традиции всегда чтут", - сказал "Моцарт".
Он также поблагодарил фонд "Победа" из Санкт-Петербурга
, который прислал для всего личного состава подарочные наборы. Их вручали Дед Мороз
и Снегурочка
, в которых переоделись военнослужащие полка.
"Со Снегурочкой сделали определенную программу. Сказка должна быть у каждого бойца в сердце, это укрепляет дух подразделения и приближает нас к победе", - поделился эмоциями военнослужащий с позывным "Амба", исполнивший роль Деда Мороза.
Концертная программа проходила во время праздничного чаепития и стала для бойцов сюрпризом. Однополчане исполнили вместе известные новогодние песни и поздравили друг друга с наступающим Новым годом.