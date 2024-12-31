https://ria.ru/20241231/prazdnik-1992123660.html

Бойцы ВС России рассказали, как встречают Новый год на позициях

Бойцы ВС России рассказали, как встречают Новый год на позициях - РИА Новости, 31.12.2024

Бойцы ВС России рассказали, как встречают Новый год на позициях

Военнослужащие танкового полка группировки войск "Днепр" организовали для сослуживцев новогоднюю программу, рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным... РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T04:47:00+03:00

2024-12-31T04:47:00+03:00

2024-12-31T04:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

дед мороз

снегурочка

вооруженные силы рф

новый год

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КАЛАНЧАК (Херсонская обл.), 31 дек - РИА Новости. Военнослужащие танкового полка группировки войск "Днепр" организовали для сослуживцев новогоднюю программу, рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным "Моцарт". "Мы, военнослужащие, не теряем чувства юмора, позитива и, соответственно, хорошего настроения. Поэтому мы небольшим коллективом организовали поздравления всех наших однополчан с Новым годом. Праздник - он везде праздник, а русские традиции всегда чтут", - сказал "Моцарт". Он также поблагодарил фонд "Победа" из Санкт-Петербурга, который прислал для всего личного состава подарочные наборы. Их вручали Дед Мороз и Снегурочка, в которых переоделись военнослужащие полка. "Со Снегурочкой сделали определенную программу. Сказка должна быть у каждого бойца в сердце, это укрепляет дух подразделения и приближает нас к победе", - поделился эмоциями военнослужащий с позывным "Амба", исполнивший роль Деда Мороза. Концертная программа проходила во время праздничного чаепития и стала для бойцов сюрпризом. Однополчане исполнили вместе известные новогодние песни и поздравили друг друга с наступающим Новым годом.

https://ria.ru/20241230/kadry-1992099840.html

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дед мороз, снегурочка, вооруженные силы рф, новый год, санкт-петербург