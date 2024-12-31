https://ria.ru/20241231/peterburg-1992196742.html

На Дворцовой площади в Петербурге обнаружили бесхозный пакет

На Дворцовой площади в Петербурге обнаружили бесхозный пакет - РИА Новости, 31.12.2024

На Дворцовой площади в Петербурге обнаружили бесхозный пакет

Бесхозный пакет обнаружен на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, территория, где он находится, оцеплена, сообщает Северо-Западный округ Росгвардии. РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T23:48:00+03:00

2024-12-31T23:48:00+03:00

2024-12-31T23:48:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

омон россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 дек — РИА Новости. Бесхозный пакет обнаружен на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, территория, где он находится, оцеплена, сообщает Северо-Западный округ Росгвардии. "Площадка с бесхозным пакетом на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге оцеплена ОМОН "Бастион" Росгвардии для создания безопасного периметра в ожидании прибытия кинолога с минно-разыскной собакой", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241231/peterburg-1992122381.html

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происшествия, санкт-петербург, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии