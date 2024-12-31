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На Дворцовой площади в Петербурге обнаружили бесхозный пакет
На Дворцовой площади в Петербурге обнаружили бесхозный пакет - РИА Новости, 31.12.2024
На Дворцовой площади в Петербурге обнаружили бесхозный пакет
Бесхозный пакет обнаружен на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, территория, где он находится, оцеплена, сообщает Северо-Западный округ Росгвардии. РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T23:48:00+03:00
2024-12-31T23:48:00+03:00
2024-12-31T23:48:00+03:00
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санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 дек — РИА Новости. Бесхозный пакет обнаружен на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, территория, где он находится, оцеплена, сообщает Северо-Западный округ Росгвардии. "Площадка с бесхозным пакетом на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге оцеплена ОМОН "Бастион" Росгвардии для создания безопасного периметра в ожидании прибытия кинолога с минно-разыскной собакой", - говорится в сообщении.
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происшествия, санкт-петербург, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии
Происшествия, Санкт-Петербург, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), ОМОН России
На Дворцовой площади в Петербурге обнаружили бесхозный пакет
Бесхозный пакет обнаружили на Дворцовой площади, территория оцеплена