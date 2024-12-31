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На Дворцовой площади в Петербурге обнаружили бесхозный пакет - РИА Новости, 31.12.2024
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23:48 31.12.2024
https://ria.ru/20241231/peterburg-1992196742.html
На Дворцовой площади в Петербурге обнаружили бесхозный пакет
На Дворцовой площади в Петербурге обнаружили бесхозный пакет - РИА Новости, 31.12.2024
На Дворцовой площади в Петербурге обнаружили бесхозный пакет
Бесхозный пакет обнаружен на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, территория, где он находится, оцеплена, сообщает Северо-Западный округ Росгвардии. РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T23:48:00+03:00
2024-12-31T23:48:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
омон россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 дек — РИА Новости. Бесхозный пакет обнаружен на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, территория, где он находится, оцеплена, сообщает Северо-Западный округ Росгвардии. "Площадка с бесхозным пакетом на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге оцеплена ОМОН "Бастион" Росгвардии для создания безопасного периметра в ожидании прибытия кинолога с минно-разыскной собакой", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241231/peterburg-1992122381.html
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происшествия, санкт-петербург, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии
Происшествия, Санкт-Петербург, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), ОМОН России
На Дворцовой площади в Петербурге обнаружили бесхозный пакет

Бесхозный пакет обнаружили на Дворцовой площади, территория оцеплена

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГлавная елка на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
Главная елка на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Главная елка на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 дек — РИА Новости. Бесхозный пакет обнаружен на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, территория, где он находится, оцеплена, сообщает Северо-Западный округ Росгвардии.
"Площадка с бесхозным пакетом на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге оцеплена ОМОН "Бастион" Росгвардии для создания безопасного периметра в ожидании прибытия кинолога с минно-разыскной собакой", - говорится в сообщении.
Главная елка Санкт-Петербурга на Дворцовой площади - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
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ПроисшествияСанкт-ПетербургФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)ОМОН России
 
 
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