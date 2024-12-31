https://ria.ru/20241231/kitay-1992127545.html

Россия и Китай движутся по пути отказа от конфронтации, заявил Си Цзиньпин

Россия и Китай движутся по пути отказа от конфронтации, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 31.12.2024

Россия и Китай движутся по пути отказа от конфронтации, заявил Си Цзиньпин

Россия и Китай всегда движутся по правильному пути отказа от конфронтации и нацеленности против третьих сторон, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в... РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T06:48:00+03:00

2024-12-31T06:48:00+03:00

2024-12-31T06:57:00+03:00

россия

китай

си цзиньпин

владимир путин

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ПЕКИН, 31 дек - РИА Новости. Россия и Китай всегда движутся по правильному пути отказа от конфронтации и нацеленности против третьих сторон, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в поздравлении с Новым годом президенту РФ Владимиру Путину. "В условиях ускоряющихся глобальных изменений и нестабильности международной обстановки Китай и Россия всегда движутся по пути отказа от союзничества, конфронтации и нацеленности против третьих сторон", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит агентство Синьхуа.Си Цзиньпин также отметил, что в 2024 году страны отмечали 75-летие установления дипломатических отношений, что стало важной вехой."После трех четвертей века трудностей китайско-российские отношения стали более зрелыми и стабильными", - сказал он.

https://ria.ru/20241211/putin--1988669932.html

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китай

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россия, китай, си цзиньпин, владимир путин