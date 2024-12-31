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Россия и Китай движутся по пути отказа от конфронтации, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 31.12.2024
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06:48 31.12.2024 (обновлено: 06:57 31.12.2024)
https://ria.ru/20241231/kitay-1992127545.html
Россия и Китай движутся по пути отказа от конфронтации, заявил Си Цзиньпин
Россия и Китай движутся по пути отказа от конфронтации, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 31.12.2024
Россия и Китай движутся по пути отказа от конфронтации, заявил Си Цзиньпин
Россия и Китай всегда движутся по правильному пути отказа от конфронтации и нацеленности против третьих сторон, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в... РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T06:48:00+03:00
2024-12-31T06:57:00+03:00
россия
китай
си цзиньпин
владимир путин
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ПЕКИН, 31 дек - РИА Новости. Россия и Китай всегда движутся по правильному пути отказа от конфронтации и нацеленности против третьих сторон, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в поздравлении с Новым годом президенту РФ Владимиру Путину. "В условиях ускоряющихся глобальных изменений и нестабильности международной обстановки Китай и Россия всегда движутся по пути отказа от союзничества, конфронтации и нацеленности против третьих сторон", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит агентство Синьхуа.Си Цзиньпин также отметил, что в 2024 году страны отмечали 75-летие установления дипломатических отношений, что стало важной вехой."После трех четвертей века трудностей китайско-российские отношения стали более зрелыми и стабильными", - сказал он.
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россия, китай, си цзиньпин, владимир путин
Россия, Китай, Си Цзиньпин, Владимир Путин
Россия и Китай движутся по пути отказа от конфронтации, заявил Си Цзиньпин

Си Цзиньпин: Россия и Китай всегда идут по пути отказа от конфронтации

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкСи Цзиньпин
Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Си Цзиньпин. Архивное фото
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ПЕКИН, 31 дек - РИА Новости. Россия и Китай всегда движутся по правильному пути отказа от конфронтации и нацеленности против третьих сторон, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в поздравлении с Новым годом президенту РФ Владимиру Путину.
"В условиях ускоряющихся глобальных изменений и нестабильности международной обстановки Китай и Россия всегда движутся по пути отказа от союзничества, конфронтации и нацеленности против третьих сторон", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит агентство Синьхуа.
Си Цзиньпин также отметил, что в 2024 году страны отмечали 75-летие установления дипломатических отношений, что стало важной вехой.
"После трех четвертей века трудностей китайско-российские отношения стали более зрелыми и стабильными", - сказал он.
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