https://ria.ru/20241231/kitay-1992127376.html

Си Цзиньпин заявил, что готов поддерживать тесные контакты с Путиным

Си Цзиньпин заявил, что готов поддерживать тесные контакты с Путиным - РИА Новости, 31.12.2024

Си Цзиньпин заявил, что готов поддерживать тесные контакты с Путиным

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что готов поддерживать тесные контакты с президентом РФ Владимиром Путиным для дальнейшего укрепления китайско-российских... РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T06:45:00+03:00

2024-12-31T06:45:00+03:00

2024-12-31T06:52:00+03:00

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в мире

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ПЕКИН, 31 дек - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что готов поддерживать тесные контакты с президентом РФ Владимиром Путиным для дальнейшего укрепления китайско-российских связей, сообщило агентство Синьхуа. "Я готов продолжать поддерживать тесные контакты с господином президентом, твердо придерживаться основного направления китайско-российского сотрудничества, продолжать укреплять и углублять китайско-российские отношения вечной добрососедской дружбы, всеобъемлющего стратегического взаимодействия и взаимовыгодного сотрудничества в новую эпоху", - сказал Си Цзиньпин в поздравлении с Новым годом.Он также выразил готовность придавать импульс развитию и модернизации двух стран, способствовать повышению благосостояния народов Китая и России, вносить новый значительный вклад в укрепление международной справедливости и правопорядка."Уверен, что сотрудничество между Китаем и Россией в различных областях будет и впредь открывать новые возможности для развития", - отметил китайский лидер.

https://ria.ru/20241231/kitay-1992127029.html

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россия, китай, си цзиньпин, владимир путин, в мире