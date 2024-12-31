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Си Цзиньпин заявил, что готов поддерживать тесные контакты с Путиным - РИА Новости, 31.12.2024
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06:45 31.12.2024 (обновлено: 06:52 31.12.2024)
https://ria.ru/20241231/kitay-1992127376.html
Си Цзиньпин заявил, что готов поддерживать тесные контакты с Путиным
Си Цзиньпин заявил, что готов поддерживать тесные контакты с Путиным - РИА Новости, 31.12.2024
Си Цзиньпин заявил, что готов поддерживать тесные контакты с Путиным
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что готов поддерживать тесные контакты с президентом РФ Владимиром Путиным для дальнейшего укрепления китайско-российских... РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T06:45:00+03:00
2024-12-31T06:52:00+03:00
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китай
си цзиньпин
владимир путин
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ПЕКИН, 31 дек - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что готов поддерживать тесные контакты с президентом РФ Владимиром Путиным для дальнейшего укрепления китайско-российских связей, сообщило агентство Синьхуа. "Я готов продолжать поддерживать тесные контакты с господином президентом, твердо придерживаться основного направления китайско-российского сотрудничества, продолжать укреплять и углублять китайско-российские отношения вечной добрососедской дружбы, всеобъемлющего стратегического взаимодействия и взаимовыгодного сотрудничества в новую эпоху", - сказал Си Цзиньпин в поздравлении с Новым годом.Он также выразил готовность придавать импульс развитию и модернизации двух стран, способствовать повышению благосостояния народов Китая и России, вносить новый значительный вклад в укрепление международной справедливости и правопорядка."Уверен, что сотрудничество между Китаем и Россией в различных областях будет и впредь открывать новые возможности для развития", - отметил китайский лидер.
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россия, китай, си цзиньпин, владимир путин, в мире
Россия, Китай, Си Цзиньпин, Владимир Путин, В мире
Си Цзиньпин заявил, что готов поддерживать тесные контакты с Путиным

Синьхуа: Си Цзиньпин готов поддерживать тесные контакты с Путиным

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани. Архивное фото
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ПЕКИН, 31 дек - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что готов поддерживать тесные контакты с президентом РФ Владимиром Путиным для дальнейшего укрепления китайско-российских связей, сообщило агентство Синьхуа.
"Я готов продолжать поддерживать тесные контакты с господином президентом, твердо придерживаться основного направления китайско-российского сотрудничества, продолжать укреплять и углублять китайско-российские отношения вечной добрососедской дружбы, всеобъемлющего стратегического взаимодействия и взаимовыгодного сотрудничества в новую эпоху", - сказал Си Цзиньпин в поздравлении с Новым годом.
Он также выразил готовность придавать импульс развитию и модернизации двух стран, способствовать повышению благосостояния народов Китая и России, вносить новый значительный вклад в укрепление международной справедливости и правопорядка.
"Уверен, что сотрудничество между Китаем и Россией в различных областях будет и впредь открывать новые возможности для развития", - отметил китайский лидер.
Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
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