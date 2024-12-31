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Си Цзиньпин заявил о развитии политического доверия между КНР и Россией

Си Цзиньпин заявил о развитии политического доверия между КНР и Россией - РИА Новости, 31.12.2024

Си Цзиньпин заявил о развитии политического доверия между КНР и Россией

Политическое доверие между Китаем и Россией постоянно выходит на новый уровень под стратегическим руководством двух лидеров, заявил председатель КНР Си Цзиньпин РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T06:36:00+03:00

2024-12-31T06:36:00+03:00

2024-12-31T06:48:00+03:00

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ПЕКИН, 31 дек - РИА Новости. Политическое доверие между Китаем и Россией постоянно выходит на новый уровень под стратегическим руководством двух лидеров, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в поздравлении с Новым годом президенту России Владимиру Путину. "Под нашим стратегическим руководством политическое взаимодоверие и стратегическое сотрудничество постоянно выходят на новый уровень", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит агентство Синьхуа.Председатель КНР отметил, что Восточный маршрут газопровода Китай-Россия полностью введен в эксплуатацию, а практическое сотрудничество в различных областях дает все больше наглядных результатов. Кроме того, он указал на успешный старт Годов культуры, что еще больше укрепило дружеские связи между странами."Обе стороны поддерживают друг друга в работе в качестве председателей в механизме БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества, внося значительный вклад в укрепление солидарности и сотрудничества стран Глобального Юга", - сказал Си Цзиньпин.

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в мире, китай, россия, си цзиньпин, владимир путин