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Казахстан снимет запрет на ввоз пшеницы с первого января - РИА Новости, 31.12.2024
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23:46 31.12.2024
https://ria.ru/20241231/kazakhstan-1992196630.html
Казахстан снимет запрет на ввоз пшеницы с первого января
Казахстан снимет запрет на ввоз пшеницы с первого января - РИА Новости, 31.12.2024
Казахстан снимет запрет на ввоз пшеницы с первого января
Первого января истекает срок действия запрета на ввоз пшеницы в Казахстан, сообщили РИА Новости в министерстве сельского хозяйства республики. РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T23:46:00+03:00
2024-12-31T23:46:00+03:00
экономика
казахстан
евразийский экономический союз
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АСТАНА, 31 дек - РИА Новости. Первого января истекает срок действия запрета на ввоз пшеницы в Казахстан, сообщили РИА Новости в министерстве сельского хозяйства республики. "С 21 августа по 31 декабря 2024 года введен запрет на ввоз пшеницы на территорию Республики Казахстан (РК) из третьих стран и из стран ЕАЭС всеми видами транспорта, за исключением транзита пшеницы через территорию РК. Таким образом, с 1 января 2025 года истекает срок действия запрета на ввоз пшеницы в Казахстан и импорт будет осуществляться без ограничений", - говорится в сообщении минсельхоза. В ведомстве добавили, что вопрос введения каких-либо нетарифных мер регулирования импорта в отношении пшеницы будет решаться с учётом ситуации на рынке зерна, в частности: запаса зерна, уровня спроса и предложений на рынке, необходимости защиты интересов отечественных производителей и принятия мер по борьбе с "серым" импортом и незаконных схем реэкспорта, а также обстоятельств на мировом зерновом рынке.
https://ria.ru/20241225/novak-1991187441.html
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экономика, казахстан, евразийский экономический союз
Экономика, Казахстан, Евразийский экономический союз
Казахстан снимет запрет на ввоз пшеницы с первого января

Минсельхоз Казахстана заявил о снятии запрета на ввоз пшеницы с первого января

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПшеница
Пшеница - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Пшеница. Архивное фото
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АСТАНА, 31 дек - РИА Новости. Первого января истекает срок действия запрета на ввоз пшеницы в Казахстан, сообщили РИА Новости в министерстве сельского хозяйства республики.
"С 21 августа по 31 декабря 2024 года введен запрет на ввоз пшеницы на территорию Республики Казахстан (РК) из третьих стран и из стран ЕАЭС всеми видами транспорта, за исключением транзита пшеницы через территорию РК. Таким образом, с 1 января 2025 года истекает срок действия запрета на ввоз пшеницы в Казахстан и импорт будет осуществляться без ограничений", - говорится в сообщении минсельхоза.
В ведомстве добавили, что вопрос введения каких-либо нетарифных мер регулирования импорта в отношении пшеницы будет решаться с учётом ситуации на рынке зерна, в частности: запаса зерна, уровня спроса и предложений на рынке, необходимости защиты интересов отечественных производителей и принятия мер по борьбе с "серым" импортом и незаконных схем реэкспорта, а также обстоятельств на мировом зерновом рынке.
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ЭкономикаКазахстанЕвразийский экономический союз
 
 
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