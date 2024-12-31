https://ria.ru/20241231/kazakhstan-1992196630.html

Казахстан снимет запрет на ввоз пшеницы с первого января

Казахстан снимет запрет на ввоз пшеницы с первого января - РИА Новости, 31.12.2024

Казахстан снимет запрет на ввоз пшеницы с первого января

Первого января истекает срок действия запрета на ввоз пшеницы в Казахстан, сообщили РИА Новости в министерстве сельского хозяйства республики. РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T23:46:00+03:00

2024-12-31T23:46:00+03:00

2024-12-31T23:46:00+03:00

экономика

казахстан

евразийский экономический союз

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АСТАНА, 31 дек - РИА Новости. Первого января истекает срок действия запрета на ввоз пшеницы в Казахстан, сообщили РИА Новости в министерстве сельского хозяйства республики. "С 21 августа по 31 декабря 2024 года введен запрет на ввоз пшеницы на территорию Республики Казахстан (РК) из третьих стран и из стран ЕАЭС всеми видами транспорта, за исключением транзита пшеницы через территорию РК. Таким образом, с 1 января 2025 года истекает срок действия запрета на ввоз пшеницы в Казахстан и импорт будет осуществляться без ограничений", - говорится в сообщении минсельхоза. В ведомстве добавили, что вопрос введения каких-либо нетарифных мер регулирования импорта в отношении пшеницы будет решаться с учётом ситуации на рынке зерна, в частности: запаса зерна, уровня спроса и предложений на рынке, необходимости защиты интересов отечественных производителей и принятия мер по борьбе с "серым" импортом и незаконных схем реэкспорта, а также обстоятельств на мировом зерновом рынке.

https://ria.ru/20241225/novak-1991187441.html

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экономика, казахстан, евразийский экономический союз