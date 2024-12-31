https://ria.ru/20241231/elka-1992189823.html

Главком ВМФ исполнил новогодние желания детей

Главком ВМФ исполнил новогодние желания детей - РИА Новости, 31.12.2024

Главком ВМФ исполнил новогодние желания детей

Главнокомандующий Военно-Морским Флотом России адмирал Александр Моисеев исполнил новогодние желания детей в рамках всероссийской акции "Елка желаний", сообщили РИА Новости, 31.12.2024

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2024-12-31T20:49:00+03:00

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россия

санкт-петербург

кронштадт

"аврора"

каспийская флотилия

новый год

елка желаний

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Главнокомандующий Военно-Морским Флотом России адмирал Александр Моисеев исполнил новогодние желания детей в рамках всероссийской акции "Елка желаний", сообщили в Минобороны РФ. "В соответствии с решением министра обороны РФ в Вооруженных Силах проводится Всероссийская акция "Елка желаний". В рамках этой акции Главком ВМФ России Адмирал Александр Моисеев исполнил желания детей, чьи новогодние шарики снял с елки, установленной в Адмиралтействе в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении. Уточняется что главком лично провел экскурсию по историческому зданию Адмиралтейства для 13-летней Валерии и пятилетней Вероники Паниных из Кронштадта. Девочки пришли в Адмиралтейство вместе с мамой Татьяной. Их отец Максим - участник специальной военной операции, командир патрульного катера П-281, награжден Орденом Мужества. Моисеев рассказал девочкам об исторических помещениях и залах Адмиралтейства, давно ставшего символом боевой летописи и истории Российского флота. Дети увидели кабинет морского министра Григоровича, военно-морскую библиотеку, уникальные выставки по истории ВМФ. Адмирал вручил им подарки и цветы и пожелал, чтобы все их мечты сбывались. Как отметили в Минобороны, в будущем исполнится и желание шестилетнего Андрея Пекшуева из Санкт-Петербурга побывать с экскурсией на легендарном крейсере "Аврора". Отец Андрея Сергей - участник специальной военной операции, командир стрелковой роты, также награжден Орденом Мужества. "По указанию Главкома ВМФ на Главном военно-морском параде побывает этим летом восьмилетняя Инга Рогожникова из города Пермь. У нее будет возможность посетить один из боевых кораблей. Ее отец - Рогожников Егор Андреевич - участник специальной военной операции, наводчик взвода батальона морской пехоты Черноморского флота. Инга - ученица второго класса МАОУ "Город дорог" (отличница)", - добавили в ведомстве. Уже исполнилась мечта девятилетней дочки участника СВО, заместителя командира роты морской пехоты по военно-политической работе Наимы Сулеймановой из Каспийска о двухколесном самокате и экскурсии на боевые корабли Каспийской флотилии. Также российские моряки планируют исполнить месту восьмилетнего Артёма Белова из Луганска побывать на Главном военно-морском параде. Всего новогодние ёлки в здании Главного Адмиралтейства в Санкт-Петербурге в предпраздничные дни посетили около тысячи детей, сообщили в МО РФ.

https://ria.ru/20241229/medvedev-1991982061.html

https://ria.ru/20241228/zhelaniya-1991826683.html

россия

санкт-петербург

кронштадт

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, санкт-петербург, кронштадт, "аврора", каспийская флотилия, новый год, елка желаний