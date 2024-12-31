Главком ВМФ исполнил новогодние желания детей
Адмирал Моисеев исполнил новогодние желания детей в рамках акции "Елка желаний"
© Фото : Минобороны РоссииГлавнокомандующий Военно-Морским Флотом России адмирал Александр Моисеев принял участие во всероссийской акции "Елка желаний"
Главнокомандующий Военно-Морским Флотом России адмирал Александр Моисеев принял участие во всероссийской акции "Елка желаний"
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Главнокомандующий Военно-Морским Флотом России адмирал Александр Моисеев исполнил новогодние желания детей в рамках всероссийской акции "Елка желаний", сообщили в Минобороны РФ.
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"В соответствии с решением министра обороны РФ в Вооруженных Силах проводится Всероссийская акция "Елка желаний". В рамках этой акции Главком ВМФ России Адмирал Александр Моисеев исполнил желания детей, чьи новогодние шарики снял с елки, установленной в Адмиралтействе в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.
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Уточняется что главком лично провел экскурсию по историческому зданию Адмиралтейства для 13-летней Валерии и пятилетней Вероники Паниных из Кронштадта. Девочки пришли в Адмиралтейство вместе с мамой Татьяной. Их отец Максим - участник специальной военной операции, командир патрульного катера П-281, награжден Орденом Мужества.
Моисеев рассказал девочкам об исторических помещениях и залах Адмиралтейства, давно ставшего символом боевой летописи и истории Российского флота. Дети увидели кабинет морского министра Григоровича, военно-морскую библиотеку, уникальные выставки по истории ВМФ. Адмирал вручил им подарки и цветы и пожелал, чтобы все их мечты сбывались.
Как отметили в Минобороны, в будущем исполнится и желание шестилетнего Андрея Пекшуева из Санкт-Петербурга побывать с экскурсией на легендарном крейсере "Аврора". Отец Андрея Сергей - участник специальной военной операции, командир стрелковой роты, также награжден Орденом Мужества.
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"По указанию Главкома ВМФ на Главном военно-морском параде побывает этим летом восьмилетняя Инга Рогожникова из города Пермь. У нее будет возможность посетить один из боевых кораблей. Ее отец - Рогожников Егор Андреевич - участник специальной военной операции, наводчик взвода батальона морской пехоты Черноморского флота. Инга - ученица второго класса МАОУ "Город дорог" (отличница)", - добавили в ведомстве.
Уже исполнилась мечта девятилетней дочки участника СВО, заместителя командира роты морской пехоты по военно-политической работе Наимы Сулеймановой из Каспийска о двухколесном самокате и экскурсии на боевые корабли Каспийской флотилии.
Также российские моряки планируют исполнить месту восьмилетнего Артёма Белова из Луганска побывать на Главном военно-морском параде.
Всего новогодние ёлки в здании Главного Адмиралтейства в Санкт-Петербурге в предпраздничные дни посетили около тысячи детей, сообщили в МО РФ.
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