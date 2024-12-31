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Суд Южной Кореи выдал ордер на арест президента

Суд Южной Кореи выдал ордер на арест президента - РИА Новости, 31.12.2024

Суд Южной Кореи выдал ордер на арест президента

Суд в Южной Корее впервые в истории страны одобрил ордер на арест временно отстраненного, но еще находящегося на своей должности президента Юн Сок Ёля, сообщило РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T03:34:00+03:00

2024-12-31T03:34:00+03:00

2024-12-31T12:14:00+03:00

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СЕУЛ, 31дек — РИА Новости. Суд в Южной Корее впервые в истории страны одобрил ордер на арест временно отстраненного, но еще находящегося на своей должности президента Юн Сок Ёля, сообщило агентство Рёнхап."Суд выдал ордер на арест президента Юн Сок Ёля по обвинению в мятеже. <...> Ордер на арест действующего президента выдан впервые в конституционной истории (Южной Кореи. — Прим. ред.)", — указано в материале.Обычно ордер на арест действителен неделю с момента его выдачи. Также был выдан ордер на обыск у Юн Сок Ёля. В ближайшее время Управление по расследованию коррупции в отношении высокопоставленных должностных лиц (CIO) должно принять меры по исполнению ордера.Как отмечает Рёнхап, Юн Сок Ёль, как все еще действующий глава государства, хотя и временно отстраненный, находится под охраной Службы безопасности президента. В связи с этим агентство не исключает, что охрана при попытке ареста главы государства может оказать сопротивление.Адвокат Юн Сок Ёля уже выразил протест, назвав ордер "незаконным".Объединенная следственная группа, состоящая из Управления по расследованию коррупции в отношении высокопоставленных должностных лиц (CIO), полиции и следственного отдела Министерства обороны, ранее запросила ордер на арест Юн Сок Ёля, так как тот трижды проигнорировал вызов на допрос по делу о введении им военного положения.Юн Сок Ёля обвиняют в мятеже и злоупотреблении властью из-за того, что он ввел военное положение в стране, а также отправке войск к парламенту, чтобы помешать депутатам проголосовать за отмену положения.Президент отверг обвинения, заявив, что его действия были "актом государственного управления" с целью "предостеречь оппозиционную партию" от того, что он назвал "злоупотреблением законодательной властью", так как сейчас большинством в южнокорейском парламенте обладает оппозиция.Глава государства проигнорировал требования явиться на допрос 18, 25 и 29 декабря. Он также отказался принимать официальные уведомления по почте, не предоставил объяснений о причине неявки и подал заявление о назначении адвоката только после того, как был выдан ордер на арест.Сторона президента заявила, что тот не смог явиться на допрос в управление из-за отсутствия должных мер безопасности, а также продолжающихся споров о дублирующемся расследовании, которое ведут одновременно CIO и прокуратура. Но суд не принял эти аргументы. Отклонили также и заявление Юн Сок Ёля о незаконности ордера на арест, так как управление якобы "не имеет полномочий" расследовать дело о мятеже. Суд постановил, что расследование обвинений в злоупотреблении должностными полномочиями, а следовательно, и мятеже, со стороны CIO законно.Парламент проголосовал за импичмент президенту Юн Сок Ёлю 14 декабря. Полномочия Юн Сок Ёля временно приостанавливаются, рассмотрением вопроса об отрешении президента от должности займется Конституционный суд. Сначала исполняющим обязанности главы государства стал премьер-министр страны Хан Док Су, но позже парламент также проголосовал за его импичмент. Теперь окончательное решение вынесет Конституционный суд, как и в деле президента. До этого момента и. о. президента — вице-премьер по экономическим вопросам и министр финансов Чхве Сан Мок.

https://ria.ru/20241217/koreja-1989769522.html

https://ria.ru/20241227/kalmar-1991631300.html

https://ria.ru/20241229/yaponiya-1991969655.html

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южная корея, в мире, обстановка в южной корее, юн сок ель