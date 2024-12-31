https://ria.ru/20241231/aktsija-1992193453.html
Акции производителя пива Anadolu Efes упали еще на десять процентов
Акции производителя пива Anadolu Efes упали еще на десять процентов - РИА Новости, 31.12.2024
Акции производителя пива Anadolu Efes упали еще на десять процентов
Акции турецкой пивоваренной компании Anadolu Efes продолжили падение во вторник, вновь упав на максимально допустимые 10% на Стамбульской бирже на фоне решения... РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T22:06:00+03:00
2024-12-31T22:06:00+03:00
2024-12-31T22:06:00+03:00
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СТАМБУЛ, 31 дек - РИА Новости. Акции турецкой пивоваренной компании Anadolu Efes продолжили падение во вторник, вновь упав на максимально допустимые 10% на Стамбульской бирже на фоне решения президента РФ о передаче доли в АО "АБ Инбев Эфес" во временное управление, следует из данных биржи. Президент России Владимир Путин передал в понедельник долю в АО "АБ Инбев Эфес", принадлежащую международной пивоваренной компании AB InBev Efes B.V., во временное управление АО "Группа компаний Вместе". Торги для Anadolu Efes начались в понедельник на уровне 236 лир за акцию, но после появления сообщений о решении российского президента акции резко обрушились на 10% до 212,8 лиры. Во вторник акции упали еще на 10% - до 191,6 лиры. За вторник акции холдинга Anadolu Grup, в который входит Anadolu Efes, подешевели еще на 8,5% - суммарно с понедельника они потеряли в стоимости 65 лир - c 378 лир до 313. В декабре прошлого года турецкая Anadolu Efes договорилась о выкупе у AB InBev неконтролирующей доли в российском AB InBev Efes BV. Однако в августе стало известно, что Anadolu не получила одобрения властей на покупку у бразильско-бельгийского концерна AB InBev доли в совместном российском пивоваренном предприятии AB InBev Efes BV. AB InBev Efes была образована 30 марта 2018 года благодаря слиянию бизнесов бельгийского концерна ABInBev и турецкой Anadolu Efes. Сама компания в конце апреля 2022 года сообщила, что акционеры (Anadolu Efes и AB InBev) вступили в активные переговоры в отношении продажи неконтролирующей доли AB InBev в совместном российском предприятии AB InBev Efes компании Anadolu Efes. AB InBev Efes - крупнейшая пивоваренная компания и лидер российского рынка. Компания располагает 11 заводами во Владивостоке, Волжском, Иваново, Казани, Калуге, Клину, Новосибирске, Омске, Саранске, Ульяновске, Уфе и тремя солодовенными комплексами в Казани, Омске и Саранске.
https://ria.ru/20241230/putin-1992105674.html
https://ria.ru/20240106/pivo-1919011801.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, казань, омск, владимир путин
Экономика, Россия, Казань, Омск, Владимир Путин
Акции производителя пива Anadolu Efes упали еще на десять процентов
Акции турецкой Anadolu Efes снова упали на фоне решения о передаче доли в России
СТАМБУЛ, 31 дек - РИА Новости. Акции турецкой пивоваренной компании Anadolu Efes продолжили падение во вторник, вновь упав на максимально допустимые 10% на Стамбульской бирже на фоне решения президента РФ о передаче доли в АО "АБ Инбев Эфес" во временное управление, следует из данных биржи.
Президент России Владимир Путин
передал в понедельник долю в АО "АБ Инбев Эфес", принадлежащую международной пивоваренной компании AB InBev Efes B.V., во временное управление АО "Группа компаний Вместе".
Торги для Anadolu Efes начались в понедельник на уровне 236 лир за акцию, но после появления сообщений о решении российского президента акции резко обрушились на 10% до 212,8 лиры. Во вторник акции упали еще на 10% - до 191,6 лиры.
За вторник акции холдинга Anadolu Grup, в который входит Anadolu Efes, подешевели еще на 8,5% - суммарно с понедельника они потеряли в стоимости 65 лир - c 378 лир до 313.
В декабре прошлого года турецкая Anadolu Efes договорилась о выкупе у AB InBev неконтролирующей доли в российском AB InBev Efes BV. Однако в августе стало известно, что Anadolu не получила одобрения властей на покупку у бразильско-бельгийского концерна AB InBev доли в совместном российском пивоваренном предприятии AB InBev Efes BV.
AB InBev Efes была образована 30 марта 2018 года благодаря слиянию бизнесов бельгийского концерна ABInBev и турецкой Anadolu Efes. Сама компания в конце апреля 2022 года сообщила, что акционеры (Anadolu Efes и AB InBev) вступили в активные переговоры в отношении продажи неконтролирующей доли AB InBev в совместном российском предприятии AB InBev Efes компании Anadolu Efes.
AB InBev Efes - крупнейшая пивоваренная компания и лидер российского рынка. Компания располагает 11 заводами во Владивостоке
, Волжском
, Иваново
, Казани
, Калуге
, Клину
, Новосибирске
, Омске
, Саранске
, Ульяновске
, Уфе
и тремя солодовенными комплексами в Казани, Омске и Саранске.