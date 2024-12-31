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В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в авиакатастрофе в Актау - РИА Новости, 31.12.2024
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11:52 31.12.2024 (обновлено: 12:25 31.12.2024)
https://ria.ru/20241231/aktau-1992146226.html
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в авиакатастрофе в Актау
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в авиакатастрофе в Актау - РИА Новости, 31.12.2024
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в авиакатастрофе в Актау
Шесть россиян, пострадавших в авиакатастрофе в Актау, остаются в больницах, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. РИА Новости, 31.12.2024
2024-12-31T11:52:00+03:00
2024-12-31T12:25:00+03:00
актау
крушение рейса баку — грозный
происшествия
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Шесть россиян, пострадавших в авиакатастрофе в Актау, остаются в больницах, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.&quot;Трое россиян, пострадавших в авиакатастрофе азербайджанского самолета в Актау, выписаны из больниц в связи с улучшением состояния. В стационарах продолжают лечение шесть человек, состояние троих из них остается тяжелым, еще трое, в том числе ребенок, — в состоянии средней тяжести&quot;, — рассказал он.Кузнецов уточнил, что пациенты получают все необходимое лечение.Самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, разбился утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира, среди которых 16 россиян, включая 11-летнюю девочку, 37 граждан Азербайджана, шесть — Казахстана, три — Киргизии.По данным казахстанского Минздрава, выжили 29 человек. Девятерых пострадавших россиян спецбортом МЧС доставили на лечение в московские больницы.
https://ria.ru/20241230/aviakatastrofa-1992112494.html
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актау, крушение рейса баку — грозный, происшествия
Актау, Крушение рейса Баку — Грозный, Происшествия
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в авиакатастрофе в Актау

Шесть россиян, пострадавших в авиакатастрофе в Актау, остаются в больницах

© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан | Перейти в медиабанкКрушение самолета в Актау
Крушение самолета в Актау - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан
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Крушение самолета в Актау
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Шесть россиян, пострадавших в авиакатастрофе в Актау, остаются в больницах, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.
«

"Трое россиян, пострадавших в авиакатастрофе азербайджанского самолета в Актау, выписаны из больниц в связи с улучшением состояния. В стационарах продолжают лечение шесть человек, состояние троих из них остается тяжелым, еще трое, в том числе ребенок, — в состоянии средней тяжести", — рассказал он.

Кузнецов уточнил, что пациенты получают все необходимое лечение.
Самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, разбился утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира, среди которых 16 россиян, включая 11-летнюю девочку, 37 граждан Азербайджана, шесть — Казахстана, три — Киргизии.
По данным казахстанского Минздрава, выжили 29 человек. Девятерых пострадавших россиян спецбортом МЧС доставили на лечение в московские больницы.
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в Актау - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
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