https://ria.ru/20241231/aktau-1992146226.html

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в авиакатастрофе в Актау

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в авиакатастрофе в Актау - РИА Новости, 31.12.2024

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в авиакатастрофе в Актау

Шесть россиян, пострадавших в авиакатастрофе в Актау, остаются в больницах, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. РИА Новости, 31.12.2024

2024-12-31T11:52:00+03:00

2024-12-31T11:52:00+03:00

2024-12-31T12:25:00+03:00

актау

крушение рейса баку — грозный

происшествия

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Шесть россиян, пострадавших в авиакатастрофе в Актау, остаются в больницах, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов."Трое россиян, пострадавших в авиакатастрофе азербайджанского самолета в Актау, выписаны из больниц в связи с улучшением состояния. В стационарах продолжают лечение шесть человек, состояние троих из них остается тяжелым, еще трое, в том числе ребенок, — в состоянии средней тяжести", — рассказал он.Кузнецов уточнил, что пациенты получают все необходимое лечение.Самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, разбился утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира, среди которых 16 россиян, включая 11-летнюю девочку, 37 граждан Азербайджана, шесть — Казахстана, три — Киргизии.По данным казахстанского Минздрава, выжили 29 человек. Девятерых пострадавших россиян спецбортом МЧС доставили на лечение в московские больницы.

https://ria.ru/20241230/aviakatastrofa-1992112494.html

актау

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

актау, крушение рейса баку — грозный, происшествия