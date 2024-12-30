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Зеленский уволил замруководителя своего офиса - РИА Новости, 30.12.2024
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23:06 30.12.2024 (обновлено: 23:07 30.12.2024)
https://ria.ru/20241230/zelenskij-1992114234.html
Зеленский уволил замруководителя своего офиса
Зеленский уволил замруководителя своего офиса - РИА Новости, 30.12.2024
Зеленский уволил замруководителя своего офиса
Владимир Зеленский уволил заместителя руководителя своего офиса Романа Машовца, который внесен в РФ в перечень террористов, а также объявлен в розыск,... РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T23:06:00+03:00
2024-12-30T23:07:00+03:00
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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский уволил заместителя руководителя своего офиса Романа Машовца, который внесен в РФ в перечень террористов, а также объявлен в розыск, свидетельствует указ, опубликованный в понедельник на сайте Зеленского. Ранее МВД России объявило Машовца в розыск. Позднее Росинформониторинг внес его в перечень террористов и экстремистов. "Уволить Машовца Романа Васильевича с должности заместителя руководителя офиса", - говорится в тексте документа. Должность заместителя главы офиса Зеленского он занимал с апреля 2020 года. В мае 2023 года ЦОС ФСБ сообщал, что офицер военной разведки Украины Роман Машовец является организатором терактов и координатором подготовки убийств высокопоставленных чиновников в Крыму. По заявлению ФСБ, пресечена деятельность агентурной сети военной разведки Украины, планировавшей совершение серии резонансных терактов в Крыму, среди объектов посягательств был и глава республики Сергей Аксенов. Всех членов группы арестовали. Также ФСБ сообщала о пресечении в Санкт-Петербурге канала поставок в Россию из Германии и Италии взрывчатки и электродетонаторов, спрятанных в автозапчастях и предназначенных для совершения терактов. Лица, готовившие теракт, установлены и задержаны, по данным ФСБ, деятельность курировал Машовец.
https://ria.ru/20241230/zelenskij-1992111141.html
https://ria.ru/20241225/posol-1991339125.html
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справки, россия, украина, санкт-петербург, владимир зеленский, сергей аксенов (политик), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Справки, Россия, Украина, Санкт-Петербург, Владимир Зеленский, Сергей Аксенов (политик), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Зеленский уволил замруководителя своего офиса

Зеленский уволил замруководителя своего офиса, который объявлен в РФ в розыск

© AP Photo / Omar HavanaВладимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© AP Photo / Omar Havana
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский уволил заместителя руководителя своего офиса Романа Машовца, который внесен в РФ в перечень террористов, а также объявлен в розыск, свидетельствует указ, опубликованный в понедельник на сайте Зеленского.
Ранее МВД России объявило Машовца в розыск. Позднее Росинформониторинг внес его в перечень террористов и экстремистов.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
Зеленский уволил двух чиновников
Вчера, 21:45
«
"Уволить Машовца Романа Васильевича с должности заместителя руководителя офиса", - говорится в тексте документа.
Должность заместителя главы офиса Зеленского он занимал с апреля 2020 года.
В мае 2023 года ЦОС ФСБ сообщал, что офицер военной разведки Украины Роман Машовец является организатором терактов и координатором подготовки убийств высокопоставленных чиновников в Крыму. По заявлению ФСБ, пресечена деятельность агентурной сети военной разведки Украины, планировавшей совершение серии резонансных терактов в Крыму, среди объектов посягательств был и глава республики Сергей Аксенов. Всех членов группы арестовали.
Также ФСБ сообщала о пресечении в Санкт-Петербурге канала поставок в Россию из Германии и Италии взрывчатки и электродетонаторов, спрятанных в автозапчастях и предназначенных для совершения терактов. Лица, готовившие теракт, установлены и задержаны, по данным ФСБ, деятельность курировал Машовец.
Алексей Макеев - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
СМИ раскрыли причину увольнения украинского посла в Берлине
25 декабря, 21:51
 
СправкиРоссияУкраинаСанкт-ПетербургВладимир ЗеленскийСергей Аксенов (политик)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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