Зеленский уволил замруководителя своего офиса
Зеленский уволил замруководителя своего офиса, который объявлен в РФ в розыск
© AP Photo / Omar HavanaВладимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Omar Havana
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский уволил заместителя руководителя своего офиса Романа Машовца, который внесен в РФ в перечень террористов, а также объявлен в розыск, свидетельствует указ, опубликованный в понедельник на сайте Зеленского.
Ранее МВД России объявило Машовца в розыск. Позднее Росинформониторинг внес его в перечень террористов и экстремистов.
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"Уволить Машовца Романа Васильевича с должности заместителя руководителя офиса", - говорится в тексте документа.
Должность заместителя главы офиса Зеленского он занимал с апреля 2020 года.
В мае 2023 года ЦОС ФСБ сообщал, что офицер военной разведки Украины Роман Машовец является организатором терактов и координатором подготовки убийств высокопоставленных чиновников в Крыму. По заявлению ФСБ, пресечена деятельность агентурной сети военной разведки Украины, планировавшей совершение серии резонансных терактов в Крыму, среди объектов посягательств был и глава республики Сергей Аксенов. Всех членов группы арестовали.
Также ФСБ сообщала о пресечении в Санкт-Петербурге канала поставок в Россию из Германии и Италии взрывчатки и электродетонаторов, спрятанных в автозапчастях и предназначенных для совершения терактов. Лица, готовившие теракт, установлены и задержаны, по данным ФСБ, деятельность курировал Машовец.
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