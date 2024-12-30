https://ria.ru/20241230/zelenskij-1992114234.html

Зеленский уволил замруководителя своего офиса

Зеленский уволил замруководителя своего офиса - РИА Новости, 30.12.2024

Зеленский уволил замруководителя своего офиса

Владимир Зеленский уволил заместителя руководителя своего офиса Романа Машовца, который внесен в РФ в перечень террористов, а также объявлен в розыск,... РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T23:06:00+03:00

2024-12-30T23:06:00+03:00

2024-12-30T23:07:00+03:00

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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский уволил заместителя руководителя своего офиса Романа Машовца, который внесен в РФ в перечень террористов, а также объявлен в розыск, свидетельствует указ, опубликованный в понедельник на сайте Зеленского. Ранее МВД России объявило Машовца в розыск. Позднее Росинформониторинг внес его в перечень террористов и экстремистов. "Уволить Машовца Романа Васильевича с должности заместителя руководителя офиса", - говорится в тексте документа. Должность заместителя главы офиса Зеленского он занимал с апреля 2020 года. В мае 2023 года ЦОС ФСБ сообщал, что офицер военной разведки Украины Роман Машовец является организатором терактов и координатором подготовки убийств высокопоставленных чиновников в Крыму. По заявлению ФСБ, пресечена деятельность агентурной сети военной разведки Украины, планировавшей совершение серии резонансных терактов в Крыму, среди объектов посягательств был и глава республики Сергей Аксенов. Всех членов группы арестовали. Также ФСБ сообщала о пресечении в Санкт-Петербурге канала поставок в Россию из Германии и Италии взрывчатки и электродетонаторов, спрятанных в автозапчастях и предназначенных для совершения терактов. Лица, готовившие теракт, установлены и задержаны, по данным ФСБ, деятельность курировал Машовец.

https://ria.ru/20241230/zelenskij-1992111141.html

https://ria.ru/20241225/posol-1991339125.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

справки, россия, украина, санкт-петербург, владимир зеленский, сергей аксенов (политик), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)