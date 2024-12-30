https://ria.ru/20241230/vsu-1992046888.html

ВС России нанесли удар по Днепропетровской области

ВС России нанесли удар по Днепропетровской области - РИА Новости, 30.12.2024

ВС России нанесли удар по Днепропетровской области

Удар нанесен в Днепропетровской области Украины рядом с пунктом временной дислокации (ПВД) ВСУ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского... РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T08:52:00+03:00

2024-12-30T08:52:00+03:00

2024-12-30T08:52:00+03:00

специальная военная операция на украине

днепропетровская область

россия

украина

сергей лебедев

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 30 дек - РИА Новости. Удар нанесен в Днепропетровской области Украины рядом с пунктом временной дислокации (ПВД) ВСУ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "В Днепропетровской области прилетело рядом с ПВД. Раненые точно есть, а вот про погибших пока не известно", - сказал Лебедев. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241230/bronetekhnika-1992042741.html

днепропетровская область

россия

украина

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Варвара Скокшина

днепропетровская область, россия, украина, сергей лебедев, дмитрий песков, вооруженные силы украины