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ВС России нанесли удар по Днепропетровской области - РИА Новости, 30.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:52 30.12.2024
https://ria.ru/20241230/vsu-1992046888.html
ВС России нанесли удар по Днепропетровской области
ВС России нанесли удар по Днепропетровской области - РИА Новости, 30.12.2024
ВС России нанесли удар по Днепропетровской области
Удар нанесен в Днепропетровской области Украины рядом с пунктом временной дислокации (ПВД) ВСУ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского... РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T08:52:00+03:00
2024-12-30T08:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
россия
украина
сергей лебедев
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 30 дек - РИА Новости. Удар нанесен в Днепропетровской области Украины рядом с пунктом временной дислокации (ПВД) ВСУ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "В Днепропетровской области прилетело рядом с ПВД. Раненые точно есть, а вот про погибших пока не известно", - сказал Лебедев. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20241230/bronetekhnika-1992042741.html
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днепропетровская область, россия, украина, сергей лебедев, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Россия, Украина, Сергей Лебедев, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
ВС России нанесли удар по Днепропетровской области

ВС России ударили рядом с пунктом дислокации ВСУ в Днепропетровской области

© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в командном пункте
Военнослужащий в командном пункте - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© РИА Новости / Артем Житенев
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Военнослужащий в командном пункте. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 дек - РИА Новости. Удар нанесен в Днепропетровской области Украины рядом с пунктом временной дислокации (ПВД) ВСУ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
Днепропетровской области прилетело рядом с ПВД. Раненые точно есть, а вот про погибших пока не известно", - сказал Лебедев.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровская областьРоссияУкраинаСергей ЛебедевДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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