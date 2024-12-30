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ВС России нанесли удар по Днепропетровской области
ВС России нанесли удар по Днепропетровской области - РИА Новости, 30.12.2024
ВС России нанесли удар по Днепропетровской области
Удар нанесен в Днепропетровской области Украины рядом с пунктом временной дислокации (ПВД) ВСУ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского... РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T08:52:00+03:00
2024-12-30T08:52:00+03:00
2024-12-30T08:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
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сергей лебедев
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 30 дек - РИА Новости. Удар нанесен в Днепропетровской области Украины рядом с пунктом временной дислокации (ПВД) ВСУ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "В Днепропетровской области прилетело рядом с ПВД. Раненые точно есть, а вот про погибших пока не известно", - сказал Лебедев. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20241230/bronetekhnika-1992042741.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
днепропетровская область, россия, украина, сергей лебедев, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Россия, Украина, Сергей Лебедев, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
ВС России нанесли удар по Днепропетровской области
ВС России ударили рядом с пунктом дислокации ВСУ в Днепропетровской области