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В Раде оценили выполнение плана Зеленского по обеспечению Украины энергией - РИА Новости, 30.12.2024
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19:18 30.12.2024
https://ria.ru/20241230/ukraina-1992102093.html
В Раде оценили выполнение плана Зеленского по обеспечению Украины энергией
В Раде оценили выполнение плана Зеленского по обеспечению Украины энергией - РИА Новости, 30.12.2024
В Раде оценили выполнение плана Зеленского по обеспечению Украины энергией
Украина создала мощности для генерации электроэнергии объемом всего от 0,1 до 0,3 ГВт вместо анонсированных Владимиром Зеленским 1 ГВт, сообщил в понедельник... РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T19:18:00+03:00
2024-12-30T19:18:00+03:00
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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Украина создала мощности для генерации электроэнергии объемом всего от 0,1 до 0,3 ГВт вместо анонсированных Владимиром Зеленским 1 ГВт, сообщил в понедельник депутат Верховной рады Ярослав Железняк. Министерство энергетики Украины ранее сообщало, что не успеет до конца текущего года запустить анонсированные Зеленским 1 ГВт мощности для генерации электроэнергии. "От громкого обещания построить "1 гигаватт Зеленского" в лучшем случае в результате получилось от 0,1 до 0,3 ГВт маневровой газовой генерации. То есть, громкое популистское обещание где-то на 10-30% выполнено... На самом деле, еще меньше", - написал Железняк в своем Telegram-канале. Вместо этого, с иронией отмечает депутат, в энергетике у власти выполнен на 100% план по разворовыванию средств и на 200% - по большому атомному строительству. "А главное – все наши энергетические коррупционеры до сих пор на местах", - подчеркнул Железняк. При этом один из депутатов из партии "Слуга народа", имя которого не называется, в интервью украинской версии журнала Forbes заявил, что план Зеленского об 1 ГВт никто никогда не видел. "А если он где-то и был, то он заведомо нереалистичен", - приводит слова парламентария издание. Зеленский 11 июня на конференции по восстановлению Украины в Берлине сообщал, что на Украине уничтожено 9 ГВт мощностей генерации энергии, это 80% тепловой электрогенерации и треть производства ГЭС. Он также заявлял, что Украина в 2024 году сумеет создать мощности для генерации 1 ГВт.
https://ria.ru/20240620/zelenskiy-1954400934.html
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жкх, украина, берлин (город), владимир зеленский, верховная рада украины, forbes
ЖКХ, Украина, Берлин (город), Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Forbes
В Раде оценили выполнение плана Зеленского по обеспечению Украины энергией

Депутат Рады Железняк: план Зеленского по обеспечению энергией выполнен до 30%

© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Украина создала мощности для генерации электроэнергии объемом всего от 0,1 до 0,3 ГВт вместо анонсированных Владимиром Зеленским 1 ГВт, сообщил в понедельник депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
Министерство энергетики Украины ранее сообщало, что не успеет до конца текущего года запустить анонсированные Зеленским 1 ГВт мощности для генерации электроэнергии.
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"От громкого обещания построить "1 гигаватт Зеленского" в лучшем случае в результате получилось от 0,1 до 0,3 ГВт маневровой газовой генерации. То есть, громкое популистское обещание где-то на 10-30% выполнено... На самом деле, еще меньше", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
Вместо этого, с иронией отмечает депутат, в энергетике у власти выполнен на 100% план по разворовыванию средств и на 200% - по большому атомному строительству. "А главное – все наши энергетические коррупционеры до сих пор на местах", - подчеркнул Железняк.
При этом один из депутатов из партии "Слуга народа", имя которого не называется, в интервью украинской версии журнала Forbes заявил, что план Зеленского об 1 ГВт никто никогда не видел. "А если он где-то и был, то он заведомо нереалистичен", - приводит слова парламентария издание.
Зеленский 11 июня на конференции по восстановлению Украины в Берлине сообщал, что на Украине уничтожено 9 ГВт мощностей генерации энергии, это 80% тепловой электрогенерации и треть производства ГЭС. Он также заявлял, что Украина в 2024 году сумеет создать мощности для генерации 1 ГВт.
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