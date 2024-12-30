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Медианная цена новых автомобилей снизилась до 1,4 миллиона рублей - РИА Новости, 30.12.2024
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07:04 30.12.2024 (обновлено: 07:31 30.12.2024)
https://ria.ru/20241230/tsena-1992042540.html
Медианная цена новых автомобилей снизилась до 1,4 миллиона рублей
Медианная цена новых автомобилей снизилась до 1,4 миллиона рублей - РИА Новости, 30.12.2024
Медианная цена новых автомобилей снизилась до 1,4 миллиона рублей
Медианная стоимость новых автомобилей в 2024 году опустилась до 1,4 миллиона рублей, а машин с пробегом, наоборот, немного выросла - до 1,1 миллиона, сообщили... РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T07:04:00+03:00
2024-12-30T07:31:00+03:00
экономика
москва
санкт-петербург
краснодарский край
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Медианная стоимость новых автомобилей в 2024 году опустилась до 1,4 миллиона рублей, а машин с пробегом, наоборот, немного выросла - до 1,1 миллиона, сообщили РИА Новости в компании "СберАвто". "Медианный чек на покупку авто с пробегом в 2024-м – 1,1 миллиона рублей (в 2023 году – 1,07 миллиона рублей), нового - 1,44 миллиона рублей (в 2023 году - 1,5 миллиона рублей)", - сказано в исследовании. Медианная цена – это значение, которое разделает распределение стоимости товаров в выборке на две равные части: одна половина цен ниже этого значения, а другая половина – выше. Самый высокий чек на новые автомобили, ожидаемо, был в Москве - почти 1,95 миллиона рублей, при этом годом ранее он был немного выше - 2,1 миллиона рублей. А вот в Московской области, наоборот, показатель увеличился - до 1,9 миллиона рублей с 1,4 миллиона. Тройку лидеров замыкает Санкт-Петербург, где стоимость автомобиля составляла 1,63 миллиона рублей против 1,52 миллиона в 2023 году. Среди регионов с самой высокой медианной ценой на новые машины чек увеличился еще лишь в Челябинской области - до 1,3 миллиона рублей с 990 тысяч годом ранее. В остальных же он уменьшился: на 19% в Свердловской области и Башкирии (по 1,7 миллиона рублей), на 18% - в Краснодарском крае (1,4 миллиона рублей), на 13% - в Тюменской области (2 миллиона рублей), на 11% - в Самарской (1,1 миллиона рублей) и Ростовской (1,8 миллиона рублей) областях. В Татарстане он остался без изменений и составил 1,7 миллиона рублей. Авто с пробегом дороже всего продавали в Москве и области - 1,25 миллиона и 1,24 миллиона рублей соответственно. При этом стоимость выросла на 13% и 24% соответственно. Чуть меньше показатель составляет в Тюменской области - там медианная цена увеличилась на 20%, до 1,2 миллиона рублей. По 1,1 миллиона рублей стоимость поддержанной машины составляет в Санкт-Петербурге (+5% за год), Краснодарском крае (-8%), Татарстане (без изменений). Около 1 миллиона - в Свердловской (+5%), Ростовской (-9%), Челябинской (-17%) и Самарской (7%) областях, а также в Башкирии (-10%).
https://ria.ru/20241227/kaiyi-1991727626.html
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экономика, москва, санкт-петербург, краснодарский край
Экономика, Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край
Медианная цена новых автомобилей снизилась до 1,4 миллиона рублей

Медианная цена новых автомобилей в 2024 году упала до 1,4 миллиона рублей

© iStock.com / LuckyBusinessАвтосалон
Автосалон - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© iStock.com / LuckyBusiness
Автосалон. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Медианная стоимость новых автомобилей в 2024 году опустилась до 1,4 миллиона рублей, а машин с пробегом, наоборот, немного выросла - до 1,1 миллиона, сообщили РИА Новости в компании "СберАвто".
"Медианный чек на покупку авто с пробегом в 2024-м – 1,1 миллиона рублей (в 2023 году – 1,07 миллиона рублей), нового - 1,44 миллиона рублей (в 2023 году - 1,5 миллиона рублей)", - сказано в исследовании.
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27 декабря, 17:11
Медианная цена – это значение, которое разделает распределение стоимости товаров в выборке на две равные части: одна половина цен ниже этого значения, а другая половина – выше.
Самый высокий чек на новые автомобили, ожидаемо, был в Москве - почти 1,95 миллиона рублей, при этом годом ранее он был немного выше - 2,1 миллиона рублей. А вот в Московской области, наоборот, показатель увеличился - до 1,9 миллиона рублей с 1,4 миллиона. Тройку лидеров замыкает Санкт-Петербург, где стоимость автомобиля составляла 1,63 миллиона рублей против 1,52 миллиона в 2023 году.
Среди регионов с самой высокой медианной ценой на новые машины чек увеличился еще лишь в Челябинской области - до 1,3 миллиона рублей с 990 тысяч годом ранее. В остальных же он уменьшился: на 19% в Свердловской области и Башкирии (по 1,7 миллиона рублей), на 18% - в Краснодарском крае (1,4 миллиона рублей), на 13% - в Тюменской области (2 миллиона рублей), на 11% - в Самарской (1,1 миллиона рублей) и Ростовской (1,8 миллиона рублей) областях. В Татарстане он остался без изменений и составил 1,7 миллиона рублей.
Авто с пробегом дороже всего продавали в Москве и области - 1,25 миллиона и 1,24 миллиона рублей соответственно. При этом стоимость выросла на 13% и 24% соответственно. Чуть меньше показатель составляет в Тюменской области - там медианная цена увеличилась на 20%, до 1,2 миллиона рублей. По 1,1 миллиона рублей стоимость поддержанной машины составляет в Санкт-Петербурге (+5% за год), Краснодарском крае (-8%), Татарстане (без изменений). Около 1 миллиона - в Свердловской (+5%), Ростовской (-9%), Челябинской (-17%) и Самарской (7%) областях, а также в Башкирии (-10%).
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