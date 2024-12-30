https://ria.ru/20241230/solntse-1992054751.html

На Солнце зафиксировали один из сильнейших всплесков активности за год

На Солнце зафиксировали один из сильнейших всплесков активности за год - РИА Новости, 30.12.2024

На Солнце зафиксировали один из сильнейших всплесков активности за год

Один из сильнейших в 2024 году всплесков активности регистрируется на Солнце, утром произошли еще две мощные вспышки, сообщил РИА Новости руководитель... РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T10:40:00+03:00

2024-12-30T10:40:00+03:00

2024-12-30T14:51:00+03:00

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москва

российская академия наук

x5 retail group

вспышки на солнце

космос - риа наука

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Один из сильнейших в 2024 году всплесков активности регистрируется на Солнце, утром произошли еще две мощные вспышки, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев. "На Солнце рано утром, в 7:14 и 7:31, произошли подряд две новые вспышки высшего рентгеновского класса X. Взрывы зарегистрированы в западной части солнечного диска, снова в зоне, откуда возможно влияние на Землю", — сказал он. Богачев уточнил, что согласно расчетам, выбросы массы от взрыва придут к Земле в середине дня 31 декабря и вызовут полярные сияния, которые можно будет наблюдать в том числе в новогоднюю ночь. Модель движения новых выбросов, по словам ученого, которые были зарегистрированы в течение суток, пока не построена. "В целом на Солнце регистрируется один из самых сильных всплесков активности в текущем году", — добавил он. Ученый напомнил, что предыдущие два всплеска наблюдались в мае и октябре. Кроме того, предыдущие новогодние праздники также проходили в условиях высокой солнечной активности, а год и вовсе начался с крупной солнечной вспышки уровня X5.0, которая произошла всего через полчаса после боя курантов в Москве. Пока, впрочем, признаков усиления активности до таких значений не наблюдается, уточнил Богачев.

https://ria.ru/20241230/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

земля, москва, российская академия наук, x5 retail group, вспышки на солнце , космос - риа наука