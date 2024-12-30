https://ria.ru/20241230/smi-1992049142.html

СМИ: российский спецборт несколько дней провел в США

СМИ: российский спецборт несколько дней провел в США - РИА Новости, 30.12.2024

СМИ: российский спецборт несколько дней провел в США

Российский спецборт из специального летного отряда "Россия" два дня находился в США, сообщило издание BAZA в своем Telegram-канале. РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T09:36:00+03:00

2024-12-30T09:36:00+03:00

2024-12-30T14:28:00+03:00

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Российский спецборт из специального летного отряда "Россия" два дня находился в США, сообщило издание BAZA в своем Telegram-канале."Двадцать пятого декабря спецборт вылетел из Москвы в Санкт-Петербург. Двадцать шестого декабря Ил-96 вылетел из Петербурга в Нью-Йорк и затем, после небольшого перерыва, отправился в Вашингтон. Двадцать восьмого декабря российский самолет из Вашингтона снова вылетел в Нью-Йорк и уже оттуда направился в Москву", — говорится в публикации.О цели полетов и пассажирах рейса ничего не известно.Отмечается, что ни о каких официально запланированных визитах российской делегации в США не сообщалось.

https://ria.ru/20241230/problemy-1992037638.html

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