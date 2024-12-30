https://ria.ru/20241230/smi-1992049142.html
СМИ: российский спецборт несколько дней провел в США
СМИ: российский спецборт несколько дней провел в США - РИА Новости, 30.12.2024
СМИ: российский спецборт несколько дней провел в США
Российский спецборт из специального летного отряда "Россия" два дня находился в США, сообщило издание BAZA в своем Telegram-канале. РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T09:36:00+03:00
2024-12-30T09:36:00+03:00
2024-12-30T14:28:00+03:00
в мире
сша
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/15/1922587898_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ff5cb452c34153dd7a3526281d2f9f46.jpg
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Российский спецборт из специального летного отряда "Россия" два дня находился в США, сообщило издание BAZA в своем Telegram-канале."Двадцать пятого декабря спецборт вылетел из Москвы в Санкт-Петербург. Двадцать шестого декабря Ил-96 вылетел из Петербурга в Нью-Йорк и затем, после небольшого перерыва, отправился в Вашингтон. Двадцать восьмого декабря российский самолет из Вашингтона снова вылетел в Нью-Йорк и уже оттуда направился в Москву", — говорится в публикации.О цели полетов и пассажирах рейса ничего не известно.Отмечается, что ни о каких официально запланированных визитах российской делегации в США не сообщалось.
https://ria.ru/20241230/problemy-1992037638.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/15/1922587898_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0672d7ce3568ef4b630b9de11e800ab9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия
СМИ: российский спецборт несколько дней провел в США
Baza: российский спецборт совершил полеты в Вашингтон и Нью-Йорк