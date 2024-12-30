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СМИ: российский спецборт несколько дней провел в США - РИА Новости, 30.12.2024
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09:36 30.12.2024 (обновлено: 14:28 30.12.2024)
https://ria.ru/20241230/smi-1992049142.html
СМИ: российский спецборт несколько дней провел в США
СМИ: российский спецборт несколько дней провел в США - РИА Новости, 30.12.2024
СМИ: российский спецборт несколько дней провел в США
Российский спецборт из специального летного отряда "Россия" два дня находился в США, сообщило издание BAZA в своем Telegram-канале. РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T09:36:00+03:00
2024-12-30T14:28:00+03:00
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Российский спецборт из специального летного отряда "Россия" два дня находился в США, сообщило издание BAZA в своем Telegram-канале."Двадцать пятого декабря спецборт вылетел из Москвы в Санкт-Петербург. Двадцать шестого декабря Ил-96 вылетел из Петербурга в Нью-Йорк и затем, после небольшого перерыва, отправился в Вашингтон. Двадцать восьмого декабря российский самолет из Вашингтона снова вылетел в Нью-Йорк и уже оттуда направился в Москву", — говорится в публикации.О цели полетов и пассажирах рейса ничего не известно.Отмечается, что ни о каких официально запланированных визитах российской делегации в США не сообщалось.
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в мире, сша, россия
В мире, США, Россия
СМИ: российский спецборт несколько дней провел в США

Baza: российский спецборт совершил полеты в Вашингтон и Нью-Йорк

© iStock.com / AneeseСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© iStock.com / Aneese
Самолет в небе. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Российский спецборт из специального летного отряда "Россия" два дня находился в США, сообщило издание BAZA в своем Telegram-канале.
"Двадцать пятого декабря спецборт вылетел из Москвы в Санкт-Петербург. Двадцать шестого декабря Ил-96 вылетел из Петербурга в Нью-Йорк и затем, после небольшого перерыва, отправился в Вашингтон. Двадцать восьмого декабря российский самолет из Вашингтона снова вылетел в Нью-Йорк и уже оттуда направился в Москву", — говорится в публикации.
О цели полетов и пассажирах рейса ничего не известно.
Отмечается, что ни о каких официально запланированных визитах российской делегации в США не сообщалось.
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