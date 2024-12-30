https://ria.ru/20241230/semena-1992087211.html

Правительство продлило действие квот на ввоз семян из недружественных стран

Правительство продлило действие квот на ввоз семян из недружественных стран - РИА Новости, 30.12.2024

Правительство продлило действие квот на ввоз семян из недружественных стран

Правительство России продлило на 2025 год действие квот на ввоз семян из недружественных стран, их общий объем составит 18,3 тысячи тонн, сообщили в... РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T17:04:00+03:00

2024-12-30T17:04:00+03:00

2024-12-30T17:04:00+03:00

экономика

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Правительство России продлило на 2025 год действие квот на ввоз семян из недружественных стран, их общий объем составит 18,3 тысячи тонн, сообщили в пресс-службе кабмина. "В 2025 году в России продолжится действие временных ограничений на ввоз отдельных видов семян из недружественных стран. Постановление об этом подписано. Ограничения будут действовать с 1 января 2025 года по 31 декабря. Они коснутся семян картофеля, пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы, соевых бобов, рапса, подсолнечника и сахарной свёклы", - говорится в сообщении. Отмечается, что семена из недружественных стран можно будет ввозить в рамках установленных квот, их общий объем в 2025 году составит 18,3 тысячи тонн. Показатели рассчитаны Минсельхозом исходя из "потребностей российских сельхозтоваропроизводителей с учётом баланса отечественного производства, импорта и экспорта семян". "Принятое решение позволит поддержать отечественное семеноводство и развитие селекции", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20241230/agrarii-1992047780.html

https://ria.ru/20241120/ssha-1984735594.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)