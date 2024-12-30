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Правительство продлило действие квот на ввоз семян из недружественных стран - РИА Новости, 30.12.2024
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17:04 30.12.2024
https://ria.ru/20241230/semena-1992087211.html
Правительство продлило действие квот на ввоз семян из недружественных стран
Правительство продлило действие квот на ввоз семян из недружественных стран - РИА Новости, 30.12.2024
Правительство продлило действие квот на ввоз семян из недружественных стран
Правительство России продлило на 2025 год действие квот на ввоз семян из недружественных стран, их общий объем составит 18,3 тысячи тонн, сообщили в... РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T17:04:00+03:00
2024-12-30T17:04:00+03:00
экономика
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Правительство России продлило на 2025 год действие квот на ввоз семян из недружественных стран, их общий объем составит 18,3 тысячи тонн, сообщили в пресс-службе кабмина. "В 2025 году в России продолжится действие временных ограничений на ввоз отдельных видов семян из недружественных стран. Постановление об этом подписано. Ограничения будут действовать с 1 января 2025 года по 31 декабря. Они коснутся семян картофеля, пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы, соевых бобов, рапса, подсолнечника и сахарной свёклы", - говорится в сообщении. Отмечается, что семена из недружественных стран можно будет ввозить в рамках установленных квот, их общий объем в 2025 году составит 18,3 тысячи тонн. Показатели рассчитаны Минсельхозом исходя из "потребностей российских сельхозтоваропроизводителей с учётом баланса отечественного производства, импорта и экспорта семян". "Принятое решение позволит поддержать отечественное семеноводство и развитие селекции", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20241230/agrarii-1992047780.html
https://ria.ru/20241120/ssha-1984735594.html
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экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Правительство продлило действие квот на ввоз семян из недружественных стран

Правительство продлило на 2025 год квоты на ввоз семян из недружественных стран

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСемена
Семена - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Правительство России продлило на 2025 год действие квот на ввоз семян из недружественных стран, их общий объем составит 18,3 тысячи тонн, сообщили в пресс-службе кабмина.
"В 2025 году в России продолжится действие временных ограничений на ввоз отдельных видов семян из недружественных стран. Постановление об этом подписано. Ограничения будут действовать с 1 января 2025 года по 31 декабря. Они коснутся семян картофеля, пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы, соевых бобов, рапса, подсолнечника и сахарной свёклы", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что семена из недружественных стран можно будет ввозить в рамках установленных квот, их общий объем в 2025 году составит 18,3 тысячи тонн. Показатели рассчитаны Минсельхозом исходя из "потребностей российских сельхозтоваропроизводителей с учётом баланса отечественного производства, импорта и экспорта семян".
"Принятое решение позволит поддержать отечественное семеноводство и развитие селекции", - добавляется в сообщении.
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ЭкономикаРоссияМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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