Черные ящики из разбившегося в Актау самолета отправили в Бразилию
Казахстан отправил в Бразилию черные ящики из разбившегося в Актау самолета
Крушение самолета в Актау
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АСТАНА, 30 дек — РИА Новости. Казахстан отправил в Бразилию черные ящики самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines, потерпевшего крушение около города Актау, сообщила пресс-служба казахстанского Министерства транспорта.
"Комиссия по расследованию авиационного происшествия вылетела в Бразилию. Черные ящики будут доставлены в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA)", — уточнили в ведомстве.
Накануне в Минтрансе заявили, что приняли такое решение с учетом рекомендации ИКАО (Международная организация гражданской авиации) и проведенных консультаций с авиационными властями Азербайджана и России. Центр CENIPA располагает необходимыми техническими возможностями, оснащен соответствующим оборудованием и сертифицированной лабораторией для считывания.
Крушение самолета AZAL
Самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, разбился утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира, среди которых 16 россиян, включая 11-летнюю девочку, 37 граждан Азербайджана, шесть — Казахстана, три — Киргизии.
По данным казахстанского Минздрава, выжили 29 человек. Девятерых пострадавших россиян спецбортом МЧС доставили на лечение в московские больницы.
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Как сообщили РИА Новости в Департаменте чрезвычайных ситуаций Мангистауской области, специалисты опознали тела десяти погибших, среди них — трое граждан России.
В субботу президент Владимир Путин созвонился со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Он принес извинения, что авиакатастрофа произошла в небе над Россией. Глава государства отметил, что во время трагедии Грозный, где пытался приземлиться азербайджанский рейс, подвергся атакам украинских боевых беспилотников и средства ПВО сбивали БПЛА противника.
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