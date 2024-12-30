https://ria.ru/20241230/samolet-1992083387.html

Черные ящики из разбившегося в Актау самолета отправили в Бразилию

Черные ящики из разбившегося в Актау самолета отправили в Бразилию - РИА Новости, 30.12.2024

Черные ящики из разбившегося в Актау самолета отправили в Бразилию

Казахстан отправил в Бразилию черные ящики самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines, потерпевшего крушение около города Актау, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T16:32:00+03:00

2024-12-30T16:32:00+03:00

2024-12-30T17:08:00+03:00

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АСТАНА, 30 дек — РИА Новости. Казахстан отправил в Бразилию черные ящики самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines, потерпевшего крушение около города Актау, сообщила пресс-служба казахстанского Министерства транспорта."Комиссия по расследованию авиационного происшествия вылетела в Бразилию. Черные ящики будут доставлены в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA)", — уточнили в ведомстве.Накануне в Минтрансе заявили, что приняли такое решение с учетом рекомендации ИКАО (Международная организация гражданской авиации) и проведенных консультаций с авиационными властями Азербайджана и России. Центр CENIPA располагает необходимыми техническими возможностями, оснащен соответствующим оборудованием и сертифицированной лабораторией для считывания.Крушение самолета AZALСамолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, разбился утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира, среди которых 16 россиян, включая 11-летнюю девочку, 37 граждан Азербайджана, шесть — Казахстана, три — Киргизии.По данным казахстанского Минздрава, выжили 29 человек. Девятерых пострадавших россиян спецбортом МЧС доставили на лечение в московские больницы.Как сообщили РИА Новости в Департаменте чрезвычайных ситуаций Мангистауской области, специалисты опознали тела десяти погибших, среди них — трое граждан России.В субботу президент Владимир Путин созвонился со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Он принес извинения, что авиакатастрофа произошла в небе над Россией. Глава государства отметил, что во время трагедии Грозный, где пытался приземлиться азербайджанский рейс, подвергся атакам украинских боевых беспилотников и средства ПВО сбивали БПЛА противника.Следственный комитет России после ЧП в Актау возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, допрашиваются гражданские и военные специалисты.

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в мире, актау, бразилия, казахстан, россия, владимир путин, ильхам алиев, международная организация гражданской авиации, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)