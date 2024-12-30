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Путин передал долю в "АБ Инбев Эфес" во временное управление "ГК Вместе" - РИА Новости, 30.12.2024
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20:15 30.12.2024 (обновлено: 20:20 30.12.2024)
https://ria.ru/20241230/putin-1992105674.html
Путин передал долю в "АБ Инбев Эфес" во временное управление "ГК Вместе"
Путин передал долю в "АБ Инбев Эфес" во временное управление "ГК Вместе" - РИА Новости, 30.12.2024
Путин передал долю в "АБ Инбев Эфес" во временное управление "ГК Вместе"
Президент России Владимир Путин передал долю в АО "АБ Инбев Эфес", принадлежащую международной пивоваренной компании AB InBev Efes B.V., во временное управление РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T20:15:00+03:00
2024-12-30T20:20:00+03:00
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин передал долю в АО "АБ Инбев Эфес", принадлежащую международной пивоваренной компании AB InBev Efes B.V., во временное управление АО "Группа компаний Вместе", следует из указа, опубликованного на портале официального опубликования правовых актов. "Внести в перечень движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных (складочных) капиталах российских юридических лиц и имущественных прав, в отношении которых вводится временное управление, … изменение…: 15 831 786 776 обыкновенных акций и 92943 привилегированные акции акционерного общества "АБ ИнБев Эфес", которые принадлежат АБ ИнБев Эфес Б.В…. акционерное общество "Группа компаний Вместе", - говорится в документе. В декабре прошлого года турецкая Anadolu Efes договорилась о выкупе у AB InBev неконтролирующей доли в российском AB InBev Efes BV. Однако в августе стало известно, что Anadolu не получила одобрения властей на покупку у бразильско-бельгийского концерна AB InBev доли в совместном российском пивоваренном предприятии AB InBev Efes BV. AB InBev Efes была образована 30 марта 2018 года благодаря слиянию бизнесов бельгийского концерна ABInBev и турецкой Anadolu Efes. Сама компания в конце апреля 2022 года сообщила, что акционеры (Anadolu Efesи AB InBev) вступили в активные переговоры в отношении продажи неконтролирующей доли AB InBev в совместном российском предприятии AB InBev Efes компании Anadolu Efes. AB InBev Efes - крупнейшая пивоваренная компания и лидер российского рынка. Компания располагает 11 заводами во Владивостоке, Волжском, Иваново, Казани, Калуге, Клину, Новосибирске, Омске, Саранске, Ульяновске, Уфе и тремя солодовенными комплексами в Казани, Омске и Саранске.
https://ria.ru/20241225/vino-1991116911.html
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экономика, казань, омск, саранск, владимир путин, россия
Экономика, Казань, Омск, Саранск, Владимир Путин, Россия
Путин передал долю в "АБ Инбев Эфес" во временное управление "ГК Вместе"

Путин передал долю в АО "АБ Инбев Эфес" во временное управление АО "ГК Вместе"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совместную "прямую линию" с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин передал долю в АО "АБ Инбев Эфес", принадлежащую международной пивоваренной компании AB InBev Efes B.V., во временное управление АО "Группа компаний Вместе", следует из указа, опубликованного на портале официального опубликования правовых актов.
"Внести в перечень движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных (складочных) капиталах российских юридических лиц и имущественных прав, в отношении которых вводится временное управление, … изменение…: 15 831 786 776 обыкновенных акций и 92943 привилегированные акции акционерного общества "АБ ИнБев Эфес", которые принадлежат АБ ИнБев Эфес Б.В…. акционерное общество "Группа компаний Вместе", - говорится в документе.
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В декабре прошлого года турецкая Anadolu Efes договорилась о выкупе у AB InBev неконтролирующей доли в российском AB InBev Efes BV. Однако в августе стало известно, что Anadolu не получила одобрения властей на покупку у бразильско-бельгийского концерна AB InBev доли в совместном российском пивоваренном предприятии AB InBev Efes BV.
AB InBev Efes была образована 30 марта 2018 года благодаря слиянию бизнесов бельгийского концерна ABInBev и турецкой Anadolu Efes. Сама компания в конце апреля 2022 года сообщила, что акционеры (Anadolu Efesи AB InBev) вступили в активные переговоры в отношении продажи неконтролирующей доли AB InBev в совместном российском предприятии AB InBev Efes компании Anadolu Efes.
AB InBev Efes - крупнейшая пивоваренная компания и лидер российского рынка. Компания располагает 11 заводами во Владивостоке, Волжском, Иваново, Казани, Калуге, Клину, Новосибирске, Омске, Саранске, Ульяновске, Уфе и тремя солодовенными комплексами в Казани, Омске и Саранске.
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