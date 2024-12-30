https://ria.ru/20241230/putin-1992078781.html

Путин наградил многодетных матерей и семьи

Путин наградил многодетных матерей и семьи - РИА Новости, 30.12.2024

Путин наградил многодетных матерей и семьи

Президент России Владимир Путин отметил государственными наградами многодетных матерей и семьи из 19 регионов страны, в том числе присвоил звания... РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T15:43:00+03:00

2024-12-30T15:43:00+03:00

2024-12-30T15:45:00+03:00

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил государственными наградами многодетных матерей и семьи из 19 регионов страны, в том числе присвоил звания "Мать-героиня". Указ главы государства размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей присвоить звание "Мать-героиня" Бобровой Светлане Николаевне, Санкт-Петербург, Гордиенко Людмиле Анатольевне, Воронежская область, Куклиной Галине Авдалионовне, Владимирская область, Сапелкиной Елене Павловне, Тверская область", - говорится в документе. Кроме того, орденом "Родительская слава" награждена семья Анатолия и Марины Ананьевых из Чувашии, Ивана и Марии Бобиковых, а также Дениса и Надежды Соляковых из Рязанской области, Андрея и Оксаны Брянских из Санкт-Петербурга, семьи Фанили и Ямили Кунафиных и Бихтимира и Земфиры Ражаповых из Башкортостана, Сергея и Светланы Морозовых, Сергея и Евгении Радоновых из Свердловской области, а также Александра и Ольги Маниных из Москвы. Медалью ордена "Родительская слава" награждены многодетные родители из Чувашии, Москвы, Башкортостана, Татарстана, Ростовской, Костромской, Тамбовской, Орловской, Воронежской, Рязанской, Курганской областей, а также из Северной Осетии и Республики Алтай.

https://ria.ru/20241208/putin-1987976016.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, санкт-петербург, москва, россия, владимир путин