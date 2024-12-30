Путин наградил многодетных матерей и семьи
Путин отметил госнаградами многодетных матерей и семьи из 19 российских регионов
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил государственными наградами многодетных матерей и семьи из 19 регионов страны, в том числе присвоил звания "Мать-героиня".
Указ главы государства размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Путин наградил многодетных матерей из 18 регионов
8 декабря, 10:07
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"За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей присвоить звание "Мать-героиня" Бобровой Светлане Николаевне, Санкт-Петербург, Гордиенко Людмиле Анатольевне, Воронежская область, Куклиной Галине Авдалионовне, Владимирская область, Сапелкиной Елене Павловне, Тверская область", - говорится в документе.
Кроме того, орденом "Родительская слава" награждена семья Анатолия и Марины Ананьевых из Чувашии, Ивана и Марии Бобиковых, а также Дениса и Надежды Соляковых из Рязанской области, Андрея и Оксаны Брянских из Санкт-Петербурга, семьи Фанили и Ямили Кунафиных и Бихтимира и Земфиры Ражаповых из Башкортостана, Сергея и Светланы Морозовых, Сергея и Евгении Радоновых из Свердловской области, а также Александра и Ольги Маниных из Москвы.
Медалью ордена "Родительская слава" награждены многодетные родители из Чувашии, Москвы, Башкортостана, Татарстана, Ростовской, Костромской, Тамбовской, Орловской, Воронежской, Рязанской, Курганской областей, а также из Северной Осетии и Республики Алтай.
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