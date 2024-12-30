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В США забили тревогу из-за танков Abrams, захваченных на Украине - РИА Новости, 30.12.2024
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09:19 30.12.2024
https://ria.ru/20241230/mwm-1992048352.html
В США забили тревогу из-за танков Abrams, захваченных на Украине
В США забили тревогу из-за танков Abrams, захваченных на Украине - РИА Новости, 30.12.2024
В США забили тревогу из-за танков Abrams, захваченных на Украине
Российские военные смогут изучить танки Abrams, захваченные на Украине, пишет Military Watch Magazine. РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T09:19:00+03:00
2024-12-30T09:19:00+03:00
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Российские военные смогут изучить танки Abrams, захваченные на Украине, пишет Military Watch Magazine."На фоне уничтожения 20 из 31 украинского танка Abrams подтвержденный захват нескольких единиц лишь с небольшими повреждениями предоставляет одну из первых возможностей для России разобрать эту бронетехнику для ее детального изучения", — говорится в материале.Как указали обозреватели, захват американской бронетехники имеет значение, поскольку танки Abrams широко используются как армией США, так и ее союзниками.Кроме того, в полученной с изучения захваченных образцов информации могут быть заинтересованы и союзники России, подчеркнули авторы материала.Летом телеканал CNN опубликовал репортаж с Украины, где украинские военные жалуются на проблемы переданных им американских танков Abrams, которые становятся "целью номер один" на поле боя для ВС России. В частности, они заявляют о недостаточной броне, технических проблемах, а также нехватке боеприпасов.В Санкт-Петербурге в ноябре открылась выставка трофейной техники, захваченной военнослужащими группировки войск "Север" на харьковском и сумском направлениях в ходе проведения специальной военной операции. Среди представленной техники — американский танк Abrams, американская боевая машина пехоты Bradley и бронетранспортеры М113, канадская бронемашина Senator, британская бронемашина Mastiff, украинская бронированная машина "Козак", колесный танк AMX-10 производства Франции, финский бронетранспортер SISU, противоминно-засадная машина Kirpi производства Турции и другие.
https://ria.ru/20241229/vsu-1991991216.html
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в мире, технологии, россия, украина, сша, m1a2 abrams, m1 abrams
В мире, Технологии, Россия, Украина, США, M1A2 Abrams, M1 Abrams
В США забили тревогу из-за танков Abrams, захваченных на Украине

MWM: российские военные смогут изучить захваченные танки Abrams на Украине

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПосетители осматривают выставку "Сила V правде - гордость и победа" на площади Пименова в Новосибирске
Посетители осматривают выставку Сила V правде - гордость и победа на площади Пименова в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Российские военные смогут изучить танки Abrams, захваченные на Украине, пишет Military Watch Magazine.
«
"На фоне уничтожения 20 из 31 украинского танка Abrams подтвержденный захват нескольких единиц лишь с небольшими повреждениями предоставляет одну из первых возможностей для России разобрать эту бронетехнику для ее детального изучения", — говорится в материале.
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Как указали обозреватели, захват американской бронетехники имеет значение, поскольку танки Abrams широко используются как армией США, так и ее союзниками.
Кроме того, в полученной с изучения захваченных образцов информации могут быть заинтересованы и союзники России, подчеркнули авторы материала.
Летом телеканал CNN опубликовал репортаж с Украины, где украинские военные жалуются на проблемы переданных им американских танков Abrams, которые становятся "целью номер один" на поле боя для ВС России. В частности, они заявляют о недостаточной броне, технических проблемах, а также нехватке боеприпасов.
В Санкт-Петербурге в ноябре открылась выставка трофейной техники, захваченной военнослужащими группировки войск "Север" на харьковском и сумском направлениях в ходе проведения специальной военной операции. Среди представленной техники — американский танк Abrams, американская боевая машина пехоты Bradley и бронетранспортеры М113, канадская бронемашина Senator, британская бронемашина Mastiff, украинская бронированная машина "Козак", колесный танк AMX-10 производства Франции, финский бронетранспортер SISU, противоминно-засадная машина Kirpi производства Турции и другие.
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