Война и роботы. Чего ждать России и миру в новом году
© Фото : Envato ElementsРоботы играют в шахматы
© Фото : Envato Elements
Роботы играют в шахматы
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости, Михаил Катков. Мировые СМИ, политики и бизнесмены рассказали, что произойдет в 2025-м. По их мнению, экономика наладится, войны прекратятся, а ученые сделают большой шаг вперед в развитии искусственного интеллекта. О том, что нас ожидает в ближайшем будущем, — в материале РИА Новости.
Года и богатства
Журнал The Economist предсказал, что 2025 год отметится низкой инфляцией, из-за чего мировые банки начнут уменьшать ключевые ставки. В том числе так сделает ФРС США. Отметим, что глава ЦБ России Эльвира Набиуллина тоже обещала перейти к снижению.
© AP Photo / Patrick SemanskyФедеральная резервная система (ФРС) США
© AP Photo / Patrick Semansky
Федеральная резервная система (ФРС) США
Вместе с тем 12% населения мира будет старше 65 лет. При этом мировые затраты на здравоохранение останутся на уровне десяти процентов от совокупного ВВП, который, кстати, вырастет на 2,5%. Правительства начнут активнее продвигать различные экологические инициативы, что приведет к росту потребления электричества из возобновляемых источников, но углеводороды все еще будут покрывать свыше 4/5 спроса.
The Economist ожидает, что наиболее развитые страны начнут закрывать границы для мигрантов. Максимального прогресса на этом пути могут добиться США под руководством Дональда Трампа, который сделал борьбу с приезжими одним из столпов предвыборной агитации. Правда, обещанная им массовая депортация вряд ли приведет к каким-то видимым изменениям, поскольку американо-мексиканскую границу все еще слишком легко пересечь.
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида
Также авторы остановились на Индии и Китае как наиболее перспективных странах. В частности, по их мнению, в 2025-м должны наконец окупиться сделанные ранее инвестиции в инфраструктуру Мумбая на общую сумму в 139 миллиардов долларов. Откроются новые линии метро, прибрежная дорога, большой аэропорт. Все это нужно для создания новых рабочих мест и привлечения людей из деревень в город.
Что касается Китая, то его предприятия ждут сложности из-за экспортных ограничений на поставки сложных чипов. В результате им тяжело будет создавать инновационные продукты. Впрочем, китайцы начнут покупать чипы обходными путями.
Коллективный разум
В то же время The Economist предсказал, что мировые расходы на информационные технологии вырастут до 3,6 триллиона долларов. В значительной степени — за счет роста инвестиций в развитие искусственного интеллекта. Так, если в 2024 году в эту сферу вкладывались только десять процентов крупных американских компаний, то теперь их количество вырастет до 30%. Тем не менее 2025-й станет решающим для ИТ-индустрии. До сих пор гигантские финансовые вливания в эту сферу не принесли адекватных результатов. Если в наступившем году ничего не изменится, инвестиции сократятся.
IT-специалист
Несмотря на это, миллиардер Илон Маск настроен оптимистично. По его мнению, к концу 2025-го появится сверхумный искусственный интеллект, который превзойдет человеческие возможности. Отметим, что в 2023 году Маск предсказал, что так называемый общий ИИ (AGI, artificial general intelligence), у которого получится решать умственные задачи даже наравне с гениями, к 2029-му может стать умнее всех людей, вместе взятых. Также миллиардер заявил, что в 2025 году его компания начнет производить гуманоидных роботов, которые будут работать на заводах. В 2026-м он надеется продавать эту технологию другим фирмам.
© AP Photo / Allison RobbertИлон Маск
© AP Photo / Allison Robbert
Илон Маск
В свою очередь, генеральный директор и председатель совета директоров Microsoft Сатья Наделла призвал к усилению государственного регулирования в сфере ИИ. "Мы должны принимать во внимание непредвиденные последствия любой новой технологии наряду со всеми преимуществами и думать о них одновременно", — предупредил он.
При этом Наделла видит более глубокие варианты использования технологии в ближайшем будущем. "Если удастся фундаментально ускорить науку, — заявил он в ходе Всемирного экономического форума, — это может означать новые способы лечения болезней и варианты перехода от ископаемого топлива".
Мир и процветание
Одним из определяющих элементов 2025-го станет украинский кризис. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уверен, что наступивший год будет фантастическим, если конфликт удастся урегулировать. По его мнению, победа Трампа на президентских выборах приблизила такое будущее "на несколько миль".
© AP Photo / Mark SchiefelbeinПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Власти России тоже с оптимизмом смотрят в будущее, но не хотят торопить события. Так, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко допустила, что переговоры по Украине могут начаться в 2025-м. "Считаю, вероятность того, что будет реальная попытка начать такие переговоры и встречи в 2025 году, значительно выше, чем вероятность того, что таких попыток сделано не будет. Это, повторяю, мой личный прогноз. Что будет дальше — посмотрим", — сказала она в интервью "Аргументам и фактам".
При этом политик подчеркнула, что Москва не намерена обсуждать соглашения "непонятного статуса" и "однодневные полумеры". По ее словам, сейчас также нет условий для возобновления полноценных переговоров между российскими и американскими законодателями.
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ 2С7М "Малка" в зоне СВО
Боевая работа САУ 2С7М "Малка" в зоне СВО
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что все больше украинских граждан не хочет, чтобы война продолжалась. Такие же настроения он заметил и в странах Евросоюза. "Судя по той информации, данным статистики, которая происходит, увеличивается количество людей, которые уже не принимают идею такой постоянной войны. И также мы видим, что, конечно, меняются динамика и настроение в странах Европы", — сказал представитель Кремля.
Москва намерена в любом случае "обеспечить собственный интерес", заверил Песков.