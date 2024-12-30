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Война и роботы. Чего ждать России и миру в новом году

Война и роботы. Чего ждать России и миру в новом году - РИА Новости, 30.12.2024

Война и роботы. Чего ждать России и миру в новом году

Мировые СМИ, политики и бизнесмены рассказали, что произойдет в 2025-м. По их мнению, экономика наладится, войны прекратятся, а ученые сделают большой шаг... РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T08:00:00+03:00

2024-12-30T08:00:00+03:00

2024-12-30T08:12:00+03:00

технологии

сша

россия

китай

дональд трамп

илон маск

дмитрий песков

федеральная резервная система сша

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости, Михаил Катков. Мировые СМИ, политики и бизнесмены рассказали, что произойдет в 2025-м. По их мнению, экономика наладится, войны прекратятся, а ученые сделают большой шаг вперед в развитии искусственного интеллекта. О том, что нас ожидает в ближайшем будущем, — в материале РИА Новости.Года и богатстваЖурнал The Economist предсказал, что 2025 год отметится низкой инфляцией, из-за чего мировые банки начнут уменьшать ключевые ставки. В том числе так сделает ФРС США. Отметим, что глава ЦБ России Эльвира Набиуллина тоже обещала перейти к снижению.Вместе с тем 12% населения мира будет старше 65 лет. При этом мировые затраты на здравоохранение останутся на уровне десяти процентов от совокупного ВВП, который, кстати, вырастет на 2,5%. Правительства начнут активнее продвигать различные экологические инициативы, что приведет к росту потребления электричества из возобновляемых источников, но углеводороды все еще будут покрывать свыше 4/5 спроса.The Economist ожидает, что наиболее развитые страны начнут закрывать границы для мигрантов. Максимального прогресса на этом пути могут добиться США под руководством Дональда Трампа, который сделал борьбу с приезжими одним из столпов предвыборной агитации. Правда, обещанная им массовая депортация вряд ли приведет к каким-то видимым изменениям, поскольку американо-мексиканскую границу все еще слишком легко пересечь.Также авторы остановились на Индии и Китае как наиболее перспективных странах. В частности, по их мнению, в 2025-м должны наконец окупиться сделанные ранее инвестиции в инфраструктуру Мумбая на общую сумму в 139 миллиардов долларов. Откроются новые линии метро, прибрежная дорога, большой аэропорт. Все это нужно для создания новых рабочих мест и привлечения людей из деревень в город.Что касается Китая, то его предприятия ждут сложности из-за экспортных ограничений на поставки сложных чипов. В результате им тяжело будет создавать инновационные продукты. Впрочем, китайцы начнут покупать чипы обходными путями.Коллективный разумВ то же время The Economist предсказал, что мировые расходы на информационные технологии вырастут до 3,6 триллиона долларов. В значительной степени — за счет роста инвестиций в развитие искусственного интеллекта. Так, если в 2024 году в эту сферу вкладывались только десять процентов крупных американских компаний, то теперь их количество вырастет до 30%. Тем не менее 2025-й станет решающим для ИТ-индустрии. До сих пор гигантские финансовые вливания в эту сферу не принесли адекватных результатов. Если в наступившем году ничего не изменится, инвестиции сократятся.Несмотря на это, миллиардер Илон Маск настроен оптимистично. По его мнению, к концу 2025-го появится сверхумный искусственный интеллект, который превзойдет человеческие возможности. Отметим, что в 2023 году Маск предсказал, что так называемый общий ИИ (AGI, artificial general intelligence), у которого получится решать умственные задачи даже наравне с гениями, к 2029-му может стать умнее всех людей, вместе взятых. Также миллиардер заявил, что в 2025 году его компания начнет производить гуманоидных роботов, которые будут работать на заводах. В 2026-м он надеется продавать эту технологию другим фирмам.В свою очередь, генеральный директор и председатель совета директоров Microsoft Сатья Наделла призвал к усилению государственного регулирования в сфере ИИ. "Мы должны принимать во внимание непредвиденные последствия любой новой технологии наряду со всеми преимуществами и думать о них одновременно", — предупредил он.При этом Наделла видит более глубокие варианты использования технологии в ближайшем будущем. "Если удастся фундаментально ускорить науку, — заявил он в ходе Всемирного экономического форума, — это может означать новые способы лечения болезней и варианты перехода от ископаемого топлива".Мир и процветаниеОдним из определяющих элементов 2025-го станет украинский кризис. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уверен, что наступивший год будет фантастическим, если конфликт удастся урегулировать. По его мнению, победа Трампа на президентских выборах приблизила такое будущее "на несколько миль".Власти России тоже с оптимизмом смотрят в будущее, но не хотят торопить события. Так, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко допустила, что переговоры по Украине могут начаться в 2025-м. "Считаю, вероятность того, что будет реальная попытка начать такие переговоры и встречи в 2025 году, значительно выше, чем вероятность того, что таких попыток сделано не будет. Это, повторяю, мой личный прогноз. Что будет дальше — посмотрим", — сказала она в интервью "Аргументам и фактам".При этом политик подчеркнула, что Москва не намерена обсуждать соглашения "непонятного статуса" и "однодневные полумеры". По ее словам, сейчас также нет условий для возобновления полноценных переговоров между российскими и американскими законодателями.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что все больше украинских граждан не хочет, чтобы война продолжалась. Такие же настроения он заметил и в странах Евросоюза. "Судя по той информации, данным статистики, которая происходит, увеличивается количество людей, которые уже не принимают идею такой постоянной войны. И также мы видим, что, конечно, меняются динамика и настроение в странах Европы", — сказал представитель Кремля.Москва намерена в любом случае "обеспечить собственный интерес", заверил Песков.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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