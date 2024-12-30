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В Казахстане отбуксировали пассажирский самолет из-за проблем с шасси - РИА Новости, 30.12.2024
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13:23 30.12.2024
https://ria.ru/20241230/kazahstan-1992067254.html
В Казахстане отбуксировали пассажирский самолет из-за проблем с шасси
В Казахстане отбуксировали пассажирский самолет из-за проблем с шасси - РИА Новости, 30.12.2024
В Казахстане отбуксировали пассажирский самолет из-за проблем с шасси
Пассажирский самолет, прибывший рейсом из Баку в Актау, после посадки был отбуксирован с взлетно-посадочной полосы из-за возникших проблем с управлением носовой РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T13:23:00+03:00
2024-12-30T13:23:00+03:00
актау
баку
казахстан
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
в мире
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АЛМА-АТА, 30 дек - РИА Новости. Пассажирский самолет, прибывший рейсом из Баку в Актау, после посадки был отбуксирован с взлетно-посадочной полосы из-за возникших проблем с управлением носовой стойки шасси, сообщили в Комитете гражданской авиации Казахстана местному информагентству Tengri news. "Произвело посадку воздушное судно G450 авиакомпании ASG Business Aviation LLC. Посадка прошла в штатном режиме. При развороте на площадке разворота на искусственной взлётно-посадочной полосе (ИВПП) 11/29 экипаж испытывал проблемы с управлением носовой стойки шасси. Был вызван аэродромный буксировочный тягач. Судно отбуксировано на место стоянки", - сообщили в ведомстве агентству. Носовая стойка самолета - это часть шасси, расположенная в передней части воздушного судна под носовой частью фюзеляжа. Она обеспечивает устойчивость самолета при рулении, взлете и посадке. В комитете добавили, что пассажиров на борту самолета не было. Аэропорт в казахстанском Актау открыт и работает в штатном режиме. В минувшую среду, летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение недалеко от города Актау на западе Казахстана. По первым данным Росавиации, командир воздушного судна принял решение уходить на запасной аэродром в Актау, объяснив это столкновением с птицами. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.
https://ria.ru/20241229/aliev-1991993367.html
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актау, баку, казахстан, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире
Актау, Баку, Казахстан, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), В мире
В Казахстане отбуксировали пассажирский самолет из-за проблем с шасси

В Казахстане самолет после посадки отбуксировали со взлетно-посадочной полосы

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 30 дек - РИА Новости. Пассажирский самолет, прибывший рейсом из Баку в Актау, после посадки был отбуксирован с взлетно-посадочной полосы из-за возникших проблем с управлением носовой стойки шасси, сообщили в Комитете гражданской авиации Казахстана местному информагентству Tengri news.
"Произвело посадку воздушное судно G450 авиакомпании ASG Business Aviation LLC. Посадка прошла в штатном режиме. При развороте на площадке разворота на искусственной взлётно-посадочной полосе (ИВПП) 11/29 экипаж испытывал проблемы с управлением носовой стойки шасси. Был вызван аэродромный буксировочный тягач. Судно отбуксировано на место стоянки", - сообщили в ведомстве агентству.
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Носовая стойка самолета - это часть шасси, расположенная в передней части воздушного судна под носовой частью фюзеляжа. Она обеспечивает устойчивость самолета при рулении, взлете и посадке.
В комитете добавили, что пассажиров на борту самолета не было. Аэропорт в казахстанском Актау открыт и работает в штатном режиме.
В минувшую среду, летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение недалеко от города Актау на западе Казахстана. По первым данным Росавиации, командир воздушного судна принял решение уходить на запасной аэродром в Актау, объяснив это столкновением с птицами. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.
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АктауБакуКазахстанФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)В мире
 
 
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