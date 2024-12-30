https://ria.ru/20241230/kanikuly-1992041946.html

В РПЦ рассказали, чем занять детей в новогодние каникулы

В РПЦ рассказали, чем занять детей в новогодние каникулы - РИА Новости, 30.12.2024

В РПЦ рассказали, чем занять детей в новогодние каникулы

В новогодние каникулы, совпадающие с Рождественским постом, для ребенка важно создать атмосферу праздника, но она должна быть с правильными смыслами: не только... РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T06:49:00+03:00

2024-12-30T06:49:00+03:00

2024-12-30T06:49:00+03:00

николай чудотворец

рождественский пост

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. В новогодние каникулы, совпадающие с Рождественским постом, для ребенка важно создать атмосферу праздника, но она должна быть с правильными смыслами: не только хороводы вокруг елки, но и размышление о чуде, рассказал РИА Новости митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг). Рождественский пост начался у православных 28 ноября, он завершится 6 января перед Рождеством Христовым. "Для ребёнка важно создать пространство праздника, но только надо расставить правильные смыслы, что это не столько объедение шоколадом и хоровод вокруг елки, но и размышление о чуде. Я всегда прошу прихожан делать все с рассуждением. Если приглашают на елку или вечеринку, похожие на праздник Хэллоуина, а бывают и такие ёлки, то категорически ходить не надо. Но если это пространство добра, где говорят о том, что такое хорошо и что такое плохо, - это тоже своего рода урок", - сказал митрополит. Он подчеркнул, что всегда нужно расставлять правильные акценты, особенно если речь идет о детях. Во время Рождественского поста мирянам рекомендуется воздерживаться от увеселений и скоромной еды (продуктов животного происхождения) - мяса, яиц, молочных продуктов. В последние дни перед Рождеством пост становится строже, от рыбы также рекомендуется воздерживается. Впрочем, духовенство советует в личной беседе со священником уточнять меру поста, ведь она может меняться в разных жизненных обстоятельствах. На период Рождественского поста приходятся два больших церковных праздника – Введение во храм Пресвятой Богородицы (4 декабря) и День памяти Николая Чудотворца или, как его иначе называют, Никола Зимний (19 декабря).

https://ria.ru/20241224/rozhdestvo-1991005736.html

https://ria.ru/20241220/yarmarka-1990450708.html

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николай чудотворец, рождественский пост