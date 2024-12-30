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Украинцы все меньше верят в процветание страны в ЕС, пишут СМИ - РИА Новости, 30.12.2024
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12:21 30.12.2024 (обновлено: 13:57 30.12.2024)
https://ria.ru/20241230/es-1992062473.html
Украинцы все меньше верят в процветание страны в ЕС, пишут СМИ
Украинцы все меньше верят в процветание страны в ЕС, пишут СМИ - РИА Новости, 30.12.2024
Украинцы все меньше верят в процветание страны в ЕС, пишут СМИ
Украинцы все меньше верят, что Украина через десять лет будет процветающей страной в составе ЕС, пишут президент Киевского международного института социологии... РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T12:21:00+03:00
2024-12-30T13:57:00+03:00
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россия
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Украинцы все меньше верят, что Украина через десять лет будет процветающей страной в составе ЕС, пишут президент Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто и исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий в статье для журнала Foreign Affairs. "Процентное соотношение тех, кто считает, что Украина будет процветающей страной в составе Европейского союза через десять лет, упало с 88 процентов в октябре 2022 до 73 процентов в декабре 2023 - и еще ниже, до 55 процентов в декабре 2024", - пишут авторы. Издание отмечает, что после неудачного контрнаступления в 2023 году украинцы ожидают, что конфликт затянется еще дольше, и смотрят в будущее с меньшим оптимизмом. При этом с 19% до 28% выросло количество жителей Украины, считающих, что через 10 лет Украина будет страной с разрушенной экономикой и большим оттоком людей, свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС). Кроме того, с 25% в прошлом году до 33% в этом стало больше тех, кто считает, что противоречия внутри страны только углубляются и украинцы идут к расколу.Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
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в мире, россия, украина, москва, владимир путин, юрий ушаков, евросоюз, кмис, нато
В мире, Россия, Украина, Москва, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Евросоюз, КМИС, НАТО
Украинцы все меньше верят в процветание страны в ЕС, пишут СМИ

Foreign Affairs: украинцы стали меньше верить в процветание страны в составе ЕС

© Fotolia / aviavladФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© Fotolia / aviavlad
Флаг Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Украинцы все меньше верят, что Украина через десять лет будет процветающей страной в составе ЕС, пишут президент Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто и исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий в статье для журнала Foreign Affairs.
"Процентное соотношение тех, кто считает, что Украина будет процветающей страной в составе Европейского союза через десять лет, упало с 88 процентов в октябре 2022 до 73 процентов в декабре 2023 - и еще ниже, до 55 процентов в декабре 2024", - пишут авторы.
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Издание отмечает, что после неудачного контрнаступления в 2023 году украинцы ожидают, что конфликт затянется еще дольше, и смотрят в будущее с меньшим оптимизмом.
При этом с 19% до 28% выросло количество жителей Украины, считающих, что через 10 лет Украина будет страной с разрушенной экономикой и большим оттоком людей, свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС). Кроме того, с 25% в прошлом году до 33% в этом стало больше тех, кто считает, что противоречия внутри страны только углубляются и украинцы идут к расколу.
Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
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