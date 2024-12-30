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В Ленинградской области туристический автобус попал в ДТП - РИА Новости, 30.12.2024
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15:15 30.12.2024 (обновлено: 15:19 30.12.2024)
https://ria.ru/20241230/dtp-1992075629.html
В Ленинградской области туристический автобус попал в ДТП
В Ленинградской области туристический автобус попал в ДТП - РИА Новости, 30.12.2024
В Ленинградской области туристический автобус попал в ДТП
Водитель и два пассажира легкового автомобиля пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Ленинградской области, сообщила Аварийно-спасательная служба региона. РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T15:15:00+03:00
2024-12-30T15:19:00+03:00
происшествия
авто
ленинградская область
приозерский район
приозерск
toyota corolla
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 дек - РИА Новости. Водитель и два пассажира легкового автомобиля пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Ленинградской области, сообщила Аварийно-спасательная служба региона. ДТП произошло в Приозерском районе. &quot;Сегодня на автодороге поселка Кузнечное произошло столкновение туристического автобуса и автомобиля Toyota RAV4. В результате происшествия пострадали водитель и два пассажира легкового автомобиля&quot;, - говорится в сообщении.Отмечается, что спасатели поисково-спасательного отряда города Приозерск деблокировали зажатого в салоне водителя и передали сотрудникам скорой медицинской помощи. Пассажиры автомобиля также были госпитализированы.
https://ria.ru/20241230/dtp-1992046470.html
ленинградская область
приозерский район
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происшествия, авто, ленинградская область, приозерский район, приозерск, toyota corolla
Происшествия, Авто, Ленинградская область, Приозерский район, Приозерск, Toyota Corolla
В Ленинградской области туристический автобус попал в ДТП

В Ленинградской области два человека пострадали в ДТП с туристическим автобусом

© Фото : Аварийно-спасательная служба ЛО/TelegramДТП с туристическим автобусом в Ленинградской области
ДТП с туристическим автобусом в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© Фото : Аварийно-спасательная служба ЛО/Telegram
ДТП с туристическим автобусом в Ленинградской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 дек - РИА Новости. Водитель и два пассажира легкового автомобиля пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Ленинградской области, сообщила Аварийно-спасательная служба региона.
ДТП произошло в Приозерском районе.
«

"Сегодня на автодороге поселка Кузнечное произошло столкновение туристического автобуса и автомобиля Toyota RAV4. В результате происшествия пострадали водитель и два пассажира легкового автомобиля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели поисково-спасательного отряда города Приозерск деблокировали зажатого в салоне водителя и передали сотрудникам скорой медицинской помощи. Пассажиры автомобиля также были госпитализированы.
Место ДТП с участием автобуса Yutong в Самарской области. 30 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
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ПроисшествияАвтоЛенинградская областьПриозерский районПриозерскToyota Corolla
 
 
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