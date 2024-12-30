https://ria.ru/20241230/dtp-1992075629.html

В Ленинградской области туристический автобус попал в ДТП

В Ленинградской области туристический автобус попал в ДТП - РИА Новости, 30.12.2024

В Ленинградской области туристический автобус попал в ДТП

Водитель и два пассажира легкового автомобиля пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Ленинградской области, сообщила Аварийно-спасательная служба региона. РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T15:15:00+03:00

2024-12-30T15:15:00+03:00

2024-12-30T15:19:00+03:00

происшествия

авто

ленинградская область

приозерский район

приозерск

toyota corolla

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 дек - РИА Новости. Водитель и два пассажира легкового автомобиля пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Ленинградской области, сообщила Аварийно-спасательная служба региона. ДТП произошло в Приозерском районе. "Сегодня на автодороге поселка Кузнечное произошло столкновение туристического автобуса и автомобиля Toyota RAV4. В результате происшествия пострадали водитель и два пассажира легкового автомобиля", - говорится в сообщении.Отмечается, что спасатели поисково-спасательного отряда города Приозерск деблокировали зажатого в салоне водителя и передали сотрудникам скорой медицинской помощи. Пассажиры автомобиля также были госпитализированы.

https://ria.ru/20241230/dtp-1992046470.html

ленинградская область

приозерский район

приозерск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, ленинградская область, приозерский район, приозерск, toyota corolla