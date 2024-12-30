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Ученые спрогнозировали сильную магнитную бурю в новогоднюю ночь - РИА Новости, 30.12.2024
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19:55 30.12.2024 (обновлено: 20:13 30.12.2024)
https://ria.ru/20241230/burya-1992104647.html
Ученые спрогнозировали сильную магнитную бурю в новогоднюю ночь
Ученые спрогнозировали сильную магнитную бурю в новогоднюю ночь - РИА Новости, 30.12.2024
Ученые спрогнозировали сильную магнитную бурю в новогоднюю ночь
Сильная магнитная буря может произойти на Земле в новогоднюю ночь, следует из графика на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН. РИА Новости, 30.12.2024
2024-12-30T19:55:00+03:00
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Сильная магнитная буря может произойти на Земле в новогоднюю ночь, следует из графика на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН. Согласно представленному прогнозу, слабая магнитная буря, возможно, начнется в промежутке с 6:00 до 9:00 мск 31 декабря и к полудню вырастет до значения G3. Ближе к вечеру она ослабнет, а к 9:00 мск 1 января 2025 года магнитосфера Земли и вовсе успокоится. При этом, как отмечается, вероятность магнитной бури 31 декабря составляет всего 15 процентов, а сильного магнитного шторма — 25 процентов. Первого января эти значения составляют 40 процентов и 25 процентов соответственно.
https://ria.ru/20241230/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
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Космос - РИА Наука, Земля, Российская академия наук
Ученые спрогнозировали сильную магнитную бурю в новогоднюю ночь

ИКИ и ИСЗФ РАН: сильная магнитная буря может произойти на Земле 31 декабря

© Pixabay / PIRO4DСолнце и планета Земля
Солнце и планета Земля - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
© Pixabay / PIRO4D
Солнце и планета Земля. Архивное фото
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Сильная магнитная буря может произойти на Земле в новогоднюю ночь, следует из графика на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН.
Согласно представленному прогнозу, слабая магнитная буря, возможно, начнется в промежутке с 6:00 до 9:00 мск 31 декабря и к полудню вырастет до значения G3. Ближе к вечеру она ослабнет, а к 9:00 мск 1 января 2025 года магнитосфера Земли и вовсе успокоится.
При этом, как отмечается, вероятность магнитной бури 31 декабря составляет всего 15 процентов, а сильного магнитного шторма — 25 процентов. Первого января эти значения составляют 40 процентов и 25 процентов соответственно.
Магнитные бури - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
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