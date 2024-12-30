https://ria.ru/20241230/burya-1992104647.html

Ученые спрогнозировали сильную магнитную бурю в новогоднюю ночь

Ученые спрогнозировали сильную магнитную бурю в новогоднюю ночь - РИА Новости, 30.12.2024

Ученые спрогнозировали сильную магнитную бурю в новогоднюю ночь

Сильная магнитная буря может произойти на Земле в новогоднюю ночь, следует из графика на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН. РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T19:55:00+03:00

2024-12-30T19:55:00+03:00

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Сильная магнитная буря может произойти на Земле в новогоднюю ночь, следует из графика на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН. Согласно представленному прогнозу, слабая магнитная буря, возможно, начнется в промежутке с 6:00 до 9:00 мск 31 декабря и к полудню вырастет до значения G3. Ближе к вечеру она ослабнет, а к 9:00 мск 1 января 2025 года магнитосфера Земли и вовсе успокоится. При этом, как отмечается, вероятность магнитной бури 31 декабря составляет всего 15 процентов, а сильного магнитного шторма — 25 процентов. Первого января эти значения составляют 40 процентов и 25 процентов соответственно.

https://ria.ru/20241230/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

космос - риа наука, земля, российская академия наук