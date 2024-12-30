https://ria.ru/20241230/aktsija-1992115720.html

Акции производителя пива в Турции обрушились после решения Путина

Акции производителя пива в Турции обрушились после решения Путина - РИА Новости, 30.12.2024

Акции производителя пива в Турции обрушились после решения Путина

Акции турецкой пивоваренной компании Anadolu Efes упали в понедельник на максимально допустимые 10% на Стамбульской бирже на фоне решения президента РФ о... РИА Новости, 30.12.2024

2024-12-30T23:39:00+03:00

2024-12-30T23:39:00+03:00

2024-12-30T23:42:00+03:00

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СТАМБУЛ, 30 дек - РИА Новости. Акции турецкой пивоваренной компании Anadolu Efes упали в понедельник на максимально допустимые 10% на Стамбульской бирже на фоне решения президента РФ о передаче доли в АО "АБ Инбев Эфес" во временное управление, следует из данных биржи. Президент России Владимир Путин передал долю в АО "АБ Инбев Эфес", принадлежащую международной пивоваренной компании AB InBev Efes B.V., во временное управление АО "Группа компаний Вместе", следует из указа, опубликованного на портале официального опубликования правовых актов. Торги для Anadolu Efes начались в понедельник на уровне 236 лир за акцию, однако после появления сообщений о решении российского президента акции резко обрушились на 10% до 212,8 лиры. Это самый низкий показатель с 4 декабря, следует из данных биржи. Аналогичным образом обрушились на 10% акции холдинга Anadolu Grup, в который входит Anadolu Efes - c 378 лир до 341 лиры. В декабре прошлого года турецкая Anadolu Efes договорилась о выкупе у AB InBev неконтролирующей доли в российском AB InBev Efes BV. Однако в августе стало известно, что Anadolu не получила одобрения властей на покупку у бразильско-бельгийского концерна AB InBev доли в совместном российском пивоваренном предприятии AB InBev Efes BV. AB InBev Efes была образована 30 марта 2018 года благодаря слиянию бизнесов бельгийского концерна ABInBev и турецкой Anadolu Efes. Сама компания в конце апреля 2022 года сообщила, что акционеры (Anadolu Efes и AB InBev) вступили в активные переговоры в отношении продажи неконтролирующей доли AB InBev в совместном российском предприятии AB InBev Efes компании Anadolu Efes. AB InBev Efes - крупнейшая пивоваренная компания и лидер российского рынка. Компания располагает 11 заводами во Владивостоке, Волжском, Иваново, Казани, Калуге, Клину, Новосибирске, Омске, Саранске, Ульяновске, Уфе и тремя солодовенными комплексами в Казани, Омске и Саранске.

https://ria.ru/20241230/putin-1992105674.html

https://ria.ru/20240106/pivo-1919011801.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, справки, россия, казань, омск, владимир путин