https://ria.ru/20241229/vyletevshij-1991988256.html

В Норвегии аварийно сел самолет KLM

В Норвегии аварийно сел самолет KLM - РИА Новости, 29.12.2024

В Норвегии аварийно сел самолет KLM

Вылетевший из Осло в Амстердам самолет Boeing 737 нидерландской авиакомпании KLM было решено направить в аэропорт норвежского города Саннефьорд после того, как... РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T14:10:00+03:00

2024-12-29T14:10:00+03:00

2024-12-29T14:11:00+03:00

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Вылетевший из Осло в Амстердам самолет Boeing 737 нидерландской авиакомпании KLM было решено направить в аэропорт норвежского города Саннефьорд после того, как в салоне воздушного судна раздался громкий шум, самолет удалось посадить, но при этом он на малой скорости съехал со взлетно-посадочной полосы, никто не пострадал, сообщает авиакомпания. Портал NL Times приводит слова нидерландской пассажирки рейса, велосипедистки Амбер Крак, которая сообщила, ссылаясь на информацию от пилотов, о разрыве шины и повреждении гидравлической системы самолета. "Во время взлета рейса KL1204 из Осло в Амстердам 28 декабря раздался громкий шум. Было решено направиться в аэропорт Саннефьорда. После приземления Boeing 737 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на траву на малой скорости. Все 176 пассажиров и шесть членов экипажа невредимы, и им оказывают помощь", - сообщает компания на своем сайте. В воскресенье авиаперевозчик сообщил, что пассажиров перевезли в Осло на автобусе и по мере необходимости разместили их в гостинице. Как отмечается, в этот же день KLM намерена направить в Осло самолет, чтобы забрать пассажиров. Им окажут содействие в аэропорту норвежской столицы Гардермуэн и в Амстердаме, говорится в заявлении. Компания добавила, что ее техническая команда намерена провести в Саннефьорде расследование обстоятельств случившегося вместе с местными властями и администрацией аэропорта, а также забрать самолет как можно скорее.

https://ria.ru/20241229/koreya-1991980785.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, осло, амстердам, klm, boeing 737