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В Норвегии аварийно сел самолет KLM - РИА Новости, 29.12.2024
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14:10 29.12.2024 (обновлено: 14:11 29.12.2024)
https://ria.ru/20241229/vyletevshij-1991988256.html
В Норвегии аварийно сел самолет KLM
В Норвегии аварийно сел самолет KLM - РИА Новости, 29.12.2024
В Норвегии аварийно сел самолет KLM
Вылетевший из Осло в Амстердам самолет Boeing 737 нидерландской авиакомпании KLM было решено направить в аэропорт норвежского города Саннефьорд после того, как... РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T14:10:00+03:00
2024-12-29T14:11:00+03:00
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Вылетевший из Осло в Амстердам самолет Boeing 737 нидерландской авиакомпании KLM было решено направить в аэропорт норвежского города Саннефьорд после того, как в салоне воздушного судна раздался громкий шум, самолет удалось посадить, но при этом он на малой скорости съехал со взлетно-посадочной полосы, никто не пострадал, сообщает авиакомпания. Портал NL Times приводит слова нидерландской пассажирки рейса, велосипедистки Амбер Крак, которая сообщила, ссылаясь на информацию от пилотов, о разрыве шины и повреждении гидравлической системы самолета. "Во время взлета рейса KL1204 из Осло в Амстердам 28 декабря раздался громкий шум. Было решено направиться в аэропорт Саннефьорда. После приземления Boeing 737 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на траву на малой скорости. Все 176 пассажиров и шесть членов экипажа невредимы, и им оказывают помощь", - сообщает компания на своем сайте. В воскресенье авиаперевозчик сообщил, что пассажиров перевезли в Осло на автобусе и по мере необходимости разместили их в гостинице. Как отмечается, в этот же день KLM намерена направить в Осло самолет, чтобы забрать пассажиров. Им окажут содействие в аэропорту норвежской столицы Гардермуэн и в Амстердаме, говорится в заявлении. Компания добавила, что ее техническая команда намерена провести в Саннефьорде расследование обстоятельств случившегося вместе с местными властями и администрацией аэропорта, а также забрать самолет как можно скорее.
https://ria.ru/20241229/koreya-1991980785.html
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в мире, осло, амстердам, klm, boeing 737
В мире, Осло, Амстердам, KLM, Boeing 737
В Норвегии аварийно сел самолет KLM

В Норвегии аварийно сел самолет KLM, летевший в Амстердам

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Вылетевший из Осло в Амстердам самолет Boeing 737 нидерландской авиакомпании KLM было решено направить в аэропорт норвежского города Саннефьорд после того, как в салоне воздушного судна раздался громкий шум, самолет удалось посадить, но при этом он на малой скорости съехал со взлетно-посадочной полосы, никто не пострадал, сообщает авиакомпания.
Портал NL Times приводит слова нидерландской пассажирки рейса, велосипедистки Амбер Крак, которая сообщила, ссылаясь на информацию от пилотов, о разрыве шины и повреждении гидравлической системы самолета.
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"Во время взлета рейса KL1204 из Осло в Амстердам 28 декабря раздался громкий шум. Было решено направиться в аэропорт Саннефьорда. После приземления Boeing 737 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на траву на малой скорости. Все 176 пассажиров и шесть членов экипажа невредимы, и им оказывают помощь", - сообщает компания на своем сайте.
В воскресенье авиаперевозчик сообщил, что пассажиров перевезли в Осло на автобусе и по мере необходимости разместили их в гостинице. Как отмечается, в этот же день KLM намерена направить в Осло самолет, чтобы забрать пассажиров. Им окажут содействие в аэропорту норвежской столицы Гардермуэн и в Амстердаме, говорится в заявлении.
Компания добавила, что ее техническая команда намерена провести в Саннефьорде расследование обстоятельств случившегося вместе с местными властями и администрацией аэропорта, а также забрать самолет как можно скорее.
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В миреОслоАмстердамKLMBoeing 737
 
 
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