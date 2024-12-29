https://ria.ru/20241229/vspyshka-1991976293.html

На Солнце произошла мощная вспышка

На Солнце произошла мощная вспышка - РИА Новости, 29.12.2024

На Солнце произошла мощная вспышка

Вспышка мощнейшего балла Х произошла утром 29 декабря на Солнце впервые за три недели, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T11:12:00+03:00

2024-12-29T11:12:00+03:00

2024-12-29T16:23:00+03:00

земля

российская академия наук

вспышки на солнце

космос - риа наука

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Вспышка мощнейшего балла Х произошла утром 29 декабря на Солнце впервые за три недели, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев. Ранее о событии такого уровня сообщалось 8 декабря. "Вспышка высшего балла X зарегистрирована на Солнце сегодня утром. Событие началось в 10:08 по московскому времени. Пик излучения зарегистрирован в 10:18. Взрывная фаза события продолжалась около получаса. Предварительный балл события — X1.1", — сказал Богачев. Он уточнил, что рост солнечной активности наблюдается уже около недели. За это время число вспышек на Солнце выросло почти двукратно, но до уровня X сила вспышек дошла только сейчас, рассказал ученый. Более того, по его словам, взрыв произошел в области возможного воздействия на Землю. "Предварительно, вероятным считается приход к Земле выбросов массы с умеренными магнитными бурями с 31 декабря на 1 января. Более точная информация появится в середине сегодняшнего дня", — сказал Богачев.

https://ria.ru/20241228/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

земля, российская академия наук, вспышки на солнце , космос - риа наука