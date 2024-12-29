https://ria.ru/20241229/ukraina-1991941921.html

Прием Украины в НАТО станет угрозой для России, заявил Пушков

Прием Украины в НАТО станет угрозой для России, заявил Пушков - РИА Новости, 29.12.2024

Прием Украины в НАТО станет угрозой для России, заявил Пушков

Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков заявил в Telegram-канале, что гарантия безопасности приема Украины в НАТО, которой добивается... РИА Новости, 29.12.2024

2024-12-29T01:39:00+03:00

2024-12-29T01:39:00+03:00

2024-12-29T01:39:00+03:00

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков заявил в Telegram-канале, что гарантия безопасности приема Украины в НАТО, которой добивается Киев, невозможна, так как она стала бы "гарантией опасности" для России. "Гарантия безопасности в виде приема Украины в НАТО, которой добивается Украина, невозможна, поскольку она стала бы "гарантией опасности" России", - написал он. Пушков добавил, что включение Украины в альянс стало бы "гарантией военного столкновения между НАТО и Россией", так как, по словам сенатора, все усилия Киева с момента вступления в альянс были бы направлены на подготовку к столкновению с РФ. Президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, киев, алексей пушков, владимир путин, нато, совет федерации рф