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Прием Украины в НАТО станет угрозой для России, заявил Пушков - РИА Новости, 29.12.2024
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01:39 29.12.2024
https://ria.ru/20241229/ukraina-1991941921.html
Прием Украины в НАТО станет угрозой для России, заявил Пушков
Прием Украины в НАТО станет угрозой для России, заявил Пушков - РИА Новости, 29.12.2024
Прием Украины в НАТО станет угрозой для России, заявил Пушков
Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков заявил в Telegram-канале, что гарантия безопасности приема Украины в НАТО, которой добивается... РИА Новости, 29.12.2024
2024-12-29T01:39:00+03:00
2024-12-29T01:39:00+03:00
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков заявил в Telegram-канале, что гарантия безопасности приема Украины в НАТО, которой добивается Киев, невозможна, так как она стала бы "гарантией опасности" для России. "Гарантия безопасности в виде приема Украины в НАТО, которой добивается Украина, невозможна, поскольку она стала бы "гарантией опасности" России", - написал он. Пушков добавил, что включение Украины в альянс стало бы "гарантией военного столкновения между НАТО и Россией", так как, по словам сенатора, все усилия Киева с момента вступления в альянс были бы направлены на подготовку к столкновению с РФ. Президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
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в мире, украина, россия, киев, алексей пушков, владимир путин, нато, совет федерации рф
В мире, Украина, Россия, Киев, Алексей Пушков, Владимир Путин, НАТО, Совет Федерации РФ
Прием Украины в НАТО станет угрозой для России, заявил Пушков

Пушков заявил, что гарантия безопасности в виде приема Украины в НАТО невозможна

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкБаннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков заявил в Telegram-канале, что гарантия безопасности приема Украины в НАТО, которой добивается Киев, невозможна, так как она стала бы "гарантией опасности" для России.
"Гарантия безопасности в виде приема Украины в НАТО, которой добивается Украина, невозможна, поскольку она стала бы "гарантией опасности" России", - написал он.
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Пушков добавил, что включение Украины в альянс стало бы "гарантией военного столкновения между НАТО и Россией", так как, по словам сенатора, все усилия Киева с момента вступления в альянс были бы направлены на подготовку к столкновению с РФ.
Президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
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